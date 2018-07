Durch die Pubertät reifen Jungs und Mädchen körperlich aber auch seelisch zu Erwachsenen heran. Dazu gehört nicht nur das teilweise erhebliche Längenwachstum zwischen dem etwa 10ten und 16ten Lebensjahr. Es wachsen in der Pubertät auch die Scham- und Achselhaare und bei Jungs der Bart. Bei Mädchen beginnen die Brüste größer zu werden und irgendwann setzt dann auch die Regel ein. Bei den Jungen startet durch die Pubertät die Samenproduktion. So werden beide Geschlechter durch die Pubertät fruchtbar.

Auch von der inneren Entwicklung her bemerken viele Jugendliche deutliche Veränderungen an sich und einige haben durch die Hormonumstellung vorübergehend mit Stimmungsschwankungen zu tun. Wir erklären alles, was in der Pubertät passiert und wohin Du gehen kannst, wenn Dich etwas an Deinem Körper beunruhigt.