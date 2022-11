Mein Körper! Was ist normal bei Jungen?

„Na also, endlich hat sich der viele Sport mal gelohnt!“, denkst du vielleicht, während du stolz dein Sixpack im Spiegel betrachtest. Klar, ganz ohne Training geht gar nichts, aber dass deine Muskeln jetzt schneller wachsen, hat auch eine ganze Menge mit dem wichtigsten männlichen Hormon zu tun: Testosteron! In der Pubertät steigt die Produktion extrem an und sorgt dadurch für einige Veränderungen . . .