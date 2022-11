Penis Wachstum? Erektionen? Stimmbruch? – Alles über Pubertät bei Jungen!

"Feuchte Träume" oder "den ersten Ständer" zu haben ist absolut normal und nichts, für das man sich schämen sollte. Dein Körper durchläuft in der Pubertät eine Verwandlung und du wirst jeden Tag mehr zum Mann. Es ist also total normal, eine Erektion zu bekommen. Aber was passiert bei einer Erektion?

Eine Erektion muss aber nicht immer etwas mit Lust zu tun haben. Als Junge ist es auch normal, einfach so eine zu bekommen, in der Früh nach dem Aufstehen oder wenn man einfach nur in seinem Zimmer chillt. Das liegt an deinem Hormonhaushalt und wird sich wieder einpendeln.

KLICK-TIPP: