BRAVO Hits 129: Das Beste von heute! 🎶

CD 1:

Dasha – Not At this Party

Coldplay feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, TINI – We Pray

Felix Jaehn & Whitney Houston – It’s Not Right But It’s OK

The Weeknd – Cry For Me

Calvin Harris – Smoke The Pain Away

CD 2:

Benson Boone – Sorry I’m Here For Someone Else

Sabrina Carpenter – Busy Woman

LISA feat. Doja Cat, RAYE – Born Again

Alex Warren – Ordinary

Chappell Roan – The Giver

Leony – Another Goodbye

Giant Rooks – Mind Control

SHABAB & Lune – Delale

Abor & Tynna – Baller

Alle Farben, Graham Candy, Lahos – Flowers

Glockenbach, Norma Jean Martine – Anthem

Robin Schulz x Fast Boy – Million Good Reasons

Alok & Kylie Minogue – last night I dreamt I fell in love

Olly Alexander – When We Kiss

Anitta – Romeo

Avalan Rokston – Something To Believe In

Topic x Daecolm – Control Of Me

Shirin David feat. Ski Aggu – Atzen & Barbies

Sophie and the Giants – Red Light

Selena Gomez, Benny Blanco, Gracie Abrams – Call Me When You Break Up

Lost Frequencies feat. Bandit – Dance In The Sunlight

Michael Schulte – Afterlife

Zoe Wees – Hello Again

Sarah Connor – Heut‘ ist alles gut