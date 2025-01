"XO, Kitty": Alle Infos zu Staffel 3

In Staffel 2 sind wir tiefer in Kittys in die familiäre Situation eingetaucht und erfahren von der Entfremdung ihrer Großmutter und Großtante. Mithilfe ihrer Freund*innen schaffte Kitty es, die beiden wieder zusammenzubringen – eine großartige Möglichkeit, die Geschichte in neuen Folgen weiterzuspinnen und mehr über ihre Mutter Eve herauszufinden. Das findet auch Showrunnerin Jessica O’Toole, wie sie im Interview mit Tudum verriet: "Ja, sie [Kitty] will zurück [zu KISS]. Jetzt, wo sie weiß, dass sie eine Cousine hat und eine Großtante da ist, hat sie dort eine Familie." Dass Kitty in einer dritten Staffel zurückkehren wird, wird gegen Ende von Staffel 2 klar, als Schuldirektorin Ji-na Lim ihr Stipendium an der KISS verlängert.

Aber es gibt noch einige andere offene Handlungsstränge, die in weiteren Folgen weitererzählt werden sollten: Yuri erfährt zum Beispiel heraus, dass sie pleite ist. Kann sie an der KISS bleiben? Und wie geht es mit Min Ho und seiner Familie weiter, nachdem herausgekommen ist, dass seine Freundin keine guten Absichten hatte?

Apropos Min Ho: Der ist am Ende der Staffel Single und Kitty merkt, dass sie vielleicht doch mehr für Min Ho empfindet. Als sie Min Ho von ihren Gefühlen erzählen will, erfährt sie von ihm, dass er über den Sommer seinen Bruder auf Tour begleiten wird. Die beiden umarmen sich und Kitty fragt, ob sie mit auf Tour kommen kann. Wie Min Ho darauf reagiert, erfahren wir leider nicht mehr, aber falls die beiden wirklich zusammen auf Tour gehen, kann in Staffel 3 so einiges passieren. Denn sie werden viel Zeit miteinander verbringen, sich näherkommen und vielleicht auch ein Paar werden? Doch wie geht es weiter, wenn sie zur Schule zurückkehren? Fans hingegen würden sich wünschen, dass Kitty und Yuri zusammenkommen. Das weiß auch Kitty-Darstellerin Anna Cathcart: "Ich weiß, dass viele Leute ihnen die Daumen drücken, und das sehe ich gerne. Ich denke aber, dass diese Handlung, zumindest im Moment, fertig erzählt wurde", erklärt sie im Interview mit Tudum.