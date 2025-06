"Berlin: Tag und Nacht": Indiras Lügen fliegen auf!

Auch bei Schmidti kriselt es und sein Vertrauen in Indira bröckelt. Vor allem die mögliche Verbindung zu Peggys Gefängniswärterin Steffi lässt ihn nicht los. Er bittet Indira um ein gemeinsames Treffen mit Steffi. Überraschend sagt sie sogar zu – sagt dann aber wieder kurzfristig wieder ab. Schmidtis Misstrauen wird dadurch nur gesteigert. Kann er Indira wirklich noch vertrauen. Seine Zweifel kann Indira aber durch ihre charmante Art kurzzeitig beseitigen – doch dann wendet sich das Blatt wieder… Schmidti ist sich sicher: Indira belügt ihn nach Strich und Faden – er will ihr noch eine letzte Chance geben, ihm die Wahrheit zu sagen. Indira denkt aber nicht daran und spinnt ihr Lügennetz weiter. Enttäuscht und gebrochen durchsucht er das Zimmer von Indira, um Beweise für ihre Lügen zu finden und er hat Glück: Er findet einen Brief. Was er aber darin liest, zieht ihn den Boden unter den Füßen weg…

