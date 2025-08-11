„Berlin – Tag und Nacht“: Schock-Diagnose für Indira!

Seit dem Kuss mit Oliver beim Kochen spielen Jannis Gefühle verrückt – doch Oliver tut so, als wäre nie etwas passiert. Das verunsichert Janni und sie ist sich sicher: Sie ist ihm peinlich. Denn als sie mit ihm die Aussprache sucht, lässt er sich einfach stehen. Gegenüber Karla gibt sie ihre Gefühle für ihren Chef schließlich zu, stellt aber auch klar: Sie will diese unterdrücken und sich komplett auf ihren Job konzentrieren.

So einfach ist das aber dann nicht: In einer Lehrer-Konferenz lässt Oliver Janni nicht mal wirklich zu Wort kommen, als sie ihre Ideen für das restliche Schulbudget vorstellen will. Sie nimmt das direkt persönlich und wird etwas schnippisch, was den anderen Lehrer*innen natürlich sofort auffällt. Daraufhin erkennt Janni, dass sie den Vorfall mit dem Kuss unbedingt mit Oliver klären muss. Als sie ihn nochmal darauf anspricht, entschuldigt er sich sofort bei ihr für den Kuss und sagt ihr klipp und klar: Es hätte niemals so weit kommen dürfen. Die Abweisung trifft Janni härter als sie zugeben will, aber sie bleibt stark und will das Thema nun endgültig hinter sich lassen.