„Berlin – Tag und Nacht“: Schock-Diagnose für Indira!
Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Die Situation zwischen Oliver und Janni spitzt sich zu und Indira bekommt eine erschreckende Nachricht.
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Hat Oliver auch Gefühle für Janni?
Seit dem Kuss mit Oliver beim Kochen spielen Jannis Gefühle verrückt – doch Oliver tut so, als wäre nie etwas passiert. Das verunsichert Janni und sie ist sich sicher: Sie ist ihm peinlich. Denn als sie mit ihm die Aussprache sucht, lässt er sich einfach stehen. Gegenüber Karla gibt sie ihre Gefühle für ihren Chef schließlich zu, stellt aber auch klar: Sie will diese unterdrücken und sich komplett auf ihren Job konzentrieren.
_____
DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:
"Berlin – Tag und Nacht"-Star Jason Fairbrother gibt zu: "Ich erhalte viel Hass."
_____
So einfach ist das aber dann nicht: In einer Lehrer-Konferenz lässt Oliver Janni nicht mal wirklich zu Wort kommen, als sie ihre Ideen für das restliche Schulbudget vorstellen will. Sie nimmt das direkt persönlich und wird etwas schnippisch, was den anderen Lehrer*innen natürlich sofort auffällt. Daraufhin erkennt Janni, dass sie den Vorfall mit dem Kuss unbedingt mit Oliver klären muss. Als sie ihn nochmal darauf anspricht, entschuldigt er sich sofort bei ihr für den Kuss und sagt ihr klipp und klar: Es hätte niemals so weit kommen dürfen. Die Abweisung trifft Janni härter als sie zugeben will, aber sie bleibt stark und will das Thema nun endgültig hinter sich lassen.
Indira hält Schmidti auf Abstand
Indira ist nach ihrer Diagnose mit HIV schockiert und völlig überfordert. Wie soll sie damit jetzt nur umgehen? Und was ist mit Schmidti? Aus Verzweiflung geht sie auf Distanz zu ihm und täuscht eine Erkältung vor. Der lässt sich davon aber nicht abhalten und nimmt sich frei, um sich um seine kranke Freundin zu kümmern. Sie gerät immer mehr unter Druck, schafft es aber nicht, die Worte ihm gegenüber über die Lippen zu bekommen. Doch als Schmidti mit einem Satz einen wunden Punkt bei ihr trifft, kann sie es nicht mehr zurückhalten und erzählt ihm von der HIV-Diagnose. Wie wird er wohl reagieren? Und welche Auswirkungen hat es auf ihre Beziehung?
All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!
*Affiliate-Link