Andere Portale
Kategorien
PUR Abo
Folge BRAVO
Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram

„Berlin – Tag und Nacht“: Schock-Diagnose für Indira!

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Die Situation zwischen Oliver und Janni spitzt sich zu und Indira bekommt eine erschreckende Nachricht.

Indira und Schmidti bedrückt auf einem Bett
Ist die Beziehung von Schmidti und Indira stark genug? Foto: RTL II
Auf Pinterest merken

Hat Oliver auch Gefühle für Janni?

Seit dem Kuss mit Oliver beim Kochen spielen Jannis Gefühle verrückt – doch Oliver tut so, als wäre nie etwas passiert. Das verunsichert Janni und sie ist sich sicher: Sie ist ihm peinlich. Denn als sie mit ihm die Aussprache sucht, lässt er sich einfach stehen. Gegenüber Karla gibt sie ihre Gefühle für ihren Chef schließlich zu, stellt aber auch klar: Sie will diese unterdrücken und sich komplett auf ihren Job konzentrieren.

 _____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

So einfach ist das aber dann nicht: In einer Lehrer-Konferenz lässt Oliver Janni nicht mal wirklich zu Wort kommen, als sie ihre Ideen für das restliche Schulbudget vorstellen will. Sie nimmt das direkt persönlich und wird etwas schnippisch, was den anderen Lehrer*innen natürlich sofort auffällt. Daraufhin erkennt Janni, dass sie den Vorfall mit dem Kuss unbedingt mit Oliver klären muss. Als sie ihn nochmal darauf anspricht, entschuldigt er sich sofort bei ihr für den Kuss und sagt ihr klipp und klar: Es hätte niemals so weit kommen dürfen. Die Abweisung trifft Janni härter als sie zugeben will, aber sie bleibt stark und will das Thema nun endgültig hinter sich lassen.

Indira hält Schmidti auf Abstand

Indira ist nach ihrer Diagnose mit HIV schockiert und völlig überfordert. Wie soll sie damit jetzt nur umgehen? Und was ist mit Schmidti? Aus Verzweiflung geht sie auf Distanz zu ihm und täuscht eine Erkältung vor. Der lässt sich davon aber nicht abhalten und nimmt sich frei, um sich um seine kranke Freundin zu kümmern. Sie gerät immer mehr unter Druck, schafft es aber nicht, die Worte ihm gegenüber über die Lippen zu bekommen. Doch als Schmidti mit einem Satz einen wunden Punkt bei ihr trifft, kann sie es nicht mehr zurückhalten und erzählt ihm von der HIV-Diagnose. Wie wird er wohl reagieren? Und welche Auswirkungen hat es auf ihre Beziehung?

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!

Video Platzhalter
Video: RTL II

*Affiliate-Link

Noch mehr "Berlin - Tag und Nacht"
Mike und Milla von Berlin - Tag und Nacht sitzen zusammen an einem Tisch und trinken Kaffee. Sie scheinen in ein ernstes Gespräch vertieft zu sein - Foto: RTL II
"Berlin – Tag und Nacht": Macht Mike einen Rückzieher!?

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Anteile der Schnitte stehen zum Verkauf und Milla und Mike bleiben sich nahe.

Zu sehen ist Berlin Tag und Nacht Darstellerin Liza Waschke, die in der Serie Milla spielt. Sie steht in einer Art alten Bahn und hält sich an einer Stange oben fest. Sie trägt ein blau gemustertes Anzugset und ein neongrünes Shirt - Foto: RTL II
"Berlin – Tag und Nacht"-Star Liza Waschke: "Die Trennung war die richtige Entscheidung"

Großer Schock für alle „Berlin - Tag und Nacht“-Fans: Milla und Mike trennen sich endgültig! Im BRAVO.de-Interview verrät Liza Waschke unter anderem, wie sie das Liebes-Aus erlebt hat und wie es mit Milla weitergehen wird.

Eine Frau in gelber Bluse und kurzen, dunklen Haaren und ein Mann mit weinrotem T-Shirt und hintergegelten dunklen haaren sitzen zusammen, halten Hände und schauen sich traurig an - Foto: RTL II
"Berlin – Tag und Nacht": Endgültig Schluss!

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Milla und Mike treffen eine schwierige Entscheidung und Janni riskiert ihren Arbeitsplatz.

TV & SerienBerlin Tag und NachtNews
Ahsoka Tona hebt mit geschlossenen Augen die Hand. Sie trägt ein weißes Gewand. Im Hintergrund kann man Teile eines roten Raumschiffs erkennen. - Foto: IMAGO / Landmark Media
„Ahsoka“ Staffel 2: Wann geht die „Star Wars“-Serie endlich weiter?

Seit viele Jahren erfreut sich Ahsoka Tano bei „Star Wars“-Fans großer Beliebtheit – kein Wunder, dass sie ihre eigene Serie bekommen hat. Alle Informationen zur Serie und zur zweiten Staffel findest Du hier …

Percy Jackson: Die Serie: Alle Infos zu Staffel 3 - Foto: © 2023 Disney
"Percy Jackson: Die Serie" Staffel 3: Dreharbeiten gestartet 😍

Nach dem mega Erfolg von Staffel 1 war es keine Überraschung, dass "Percy Jackson: Die Serie" um eine zweite Staffel verlängert wird. Doch bereits neun Monate VOR dem Start dieser nun weitere News: Staffel 3 wurde ebenfalls bestätigt! Alles, was du über diese wissen musst, erfährst du hier!

Stitch sitzt auf dem Boden und sieht aus wie ein Hund. - Foto: IMAGO / Landmark Media
„Lilo & Stitch“: Startdatum für Disney+ bekannt gegeben

Der bisher erfolgreichste Disney-Film des Jahres läuft zwar noch in vereinzelten Kinos, aber es dauert nicht mehr lange, bis der Film auf Disney+ aufschlägt. Wann genau erfährst Du im Folgenden …

Almost Monday stehen vor einem Auto und posen - Foto: Harry Deadman
almost monday über eigenen Song: „Ich wünschte, wir hätten ihn nicht veröffentlicht“

almost monday verraten uns im BRAVO.de Interview, welchen ihrer bisherigen Songs sie besonders mögen und welchen sie überhaupt nicht mehr leiden können. 😅

Percy Hynes White in seiner Rolle als Xavier in der ersten Staffel von Wednesday, schaut kritisch - Foto: Netflix
„Wednesday“: Kehrt Xavier-Darsteller Percy Hynes White nochmal zurück? 👀

Percy Hynes White aka Xavier Thorpe in „Wednesday“ ist in Staffel 2 nicht mehr Teil der Serie. Gibt es aber vielleicht doch noch eine Chance auf seine Rückkehr?