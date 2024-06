"Berlin – Tag und Nacht"-Star Jason Fairbrother gibt zu: "Ich erhalte viel Hass."

Viele Fragen sich vielleicht: Kann man eine Rolle mögen, in der man so bösartig sein muss? Die Antwort von Jason ist eindeutig: "Ich mag meine Rolle und muss sie mögen, um Sascha als überzeugenden Antagonisten zu verkörpern." So ganz leicht fällt es Jason aber nicht in die Rolle des Bösewichts hineinzuschlüpfen, denn das bringt einige, auch emotionale, Herausforderungen mit sich: "Es ist natürlich trotzdem herausfordernd, auf die Mittel zurückzugreifen, die Sascha einsetzt. Der Überfall auf Amelie beispielsweise war auch für mich etwas völlig Neues und psychisch herausfordernd. Einen Charakter zu spielen, der K.O.-Tropfen einsetzt und dabei komplett kalt, rational und wie eine Maschine handelt, war schauspielerisch eine spannende Erfahrung, aber auch ich musste mich danach sammeln, da so etwas natürlich unglaublich unmenschlich ist."