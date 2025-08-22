Millie Bobby Brown & Jake Bongiovi sind Eltern geworden!

Beruflich wird Millie Bobby Brown diesen Winter, konkret ab dem 27. November, auf Netflix zurückkehren, denn dann startet der erste Teil der fünften Staffel von „Stranger Things“. Darüber hinaus wird man sie auch wieder als „Enola Holmes“ im dritten Teil der gleichnamigen Netflix-Filmreihe sehen können.

Privat haben sie und Jake Bongiovi aber auch große Pläne: Im Podcast „Call Her Daddy“ offenbarte sie nämlich, dass sie schon immer Mutter werden wollte und am liebsten eine große Familie hätte. Mit ihrer kleinen Tochter haben Jake und sie nun scheinbar den ersten Schritt in Richtung dieses großen Wagnis gewagt.