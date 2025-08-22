Andere Portale
Millie Bobby Brown & Jake Bongiovi sind Eltern geworden!

BRAVO Team

Es ist wohl DIE Überraschung der Woche: „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown ist von einem Tag auf den anderen Mutter geworden – doch wie kann das sein?

Millie Bobby Brown (rechts) und Jake Bongiovi lachen voller Freude.
Große Freude im Hause Bongiovi: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi sind Eltern geworden. Foto: IMAGO / MediaPunch
Millie Bobby Brown: War der „Stranger Things“-Star schwanger?

Normalerweise bekommt man ja von Schwangerschaften, insbesondere bei großen Stars, schon Monate vorher etwas mit. Doch im Falle von Millie Bobby Brown ist das alles etwas anderes, denn die „Stranger Things“-Schauspielerin war niemals schwanger. Stattdessen hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23) ein Kind adoptiert – genauer gesagt: ein kleines Mädchen.

Babyglück: Was ist über Millie Bobby Browns Tochter bekannt?

Nichts Genaues. Außer dem Geschlecht des Kindes weiß man noch nichts ­– aber für die Ruhe des Babys ist das voraussichtlich auch besser so. Dafür hat Millie Bobby Brown aber einen Instagram-Post veröffentlicht, in welchem sie folgendes schreibt: „Diesen Sommer durften wir unser süßes kleines Mädchen Willkommen heißen. Wir sind mehr als aufgeregt, das nächste Kapitel des Elternseins in Frieden und Privatsphäre aufzuschlagen.“ Zuletzt fand sie noch ein paar schöne Abschiedsworte: „Und dann waren es drei. Liebe Grüße, Millie und Jake Bongiovi.

Millie Bobby Brown: Was plant die Schauspielerin als nächstes?

Beruflich wird Millie Bobby Brown diesen Winter, konkret ab dem 27. November, auf Netflix zurückkehren, denn dann startet der erste Teil der fünften Staffel von „Stranger Things“. Darüber hinaus wird man sie auch wieder als „Enola Holmes“ im dritten Teil der gleichnamigen Netflix-Filmreihe sehen können.

Privat haben sie und Jake Bongiovi aber auch große Pläne: Im Podcast „Call Her Daddy“ offenbarte sie nämlich, dass sie schon immer Mutter werden wollte und am liebsten eine große Familie hätte. Mit ihrer kleinen Tochter haben Jake und sie nun scheinbar den ersten Schritt in Richtung dieses großen Wagnis gewagt.

Revelle liegt auf einem Bett, vor ihr offene Tagebücher, Briefe und eine Tasse - Foto: Mischa Lorenz
Revelle über neues Album „was wenn alles gut geht?“: „Für mich ist es ein Mutmacher!“

Revelles neues Album „was wenn alles gut geht?“ ist da! 😍 Im Interview mit BRAVO.de hat die Sängerin unter anderem erzählt, was wirklich hinter dem Albumtitel steckt…👀

Otis und Royel von Royel Otis stehen über die Kamera gebeugt. Royels pinke Haare wehen ins Gesicht und verdecken dieses gewollt - Foto: Alex Wall
Royel Otis über neues Album „hickey“: „Wir haben ein bisschen Spaß gehabt!“

Royel Otis ist aktuell DIE Indie-Pop-Band. Das beweisen sie auch wieder mit ihrem neuen Album „hickey“. Im BRAVO.de-Interview verrät das Duo aus Australien unter anderem, wie der Albumtitel zustande kam und welcher Track ihr absoluter Lieblingssong ist. 👀

Logo von Netflix. - Foto: Netflix
Netflix: Cooles neues Feature hilft bei der Serien- und Filmauswahl

Social Media ist voller Astrologie- und Sternzeichen-Inhalte. Doch nicht nur TikTok und Co. mischen mit, sondern auch der weltweit größte Streamingdienst … aber wie passen Netflix und Sternzeichen zusammen?

Naomi Jon in einem rot-lila Pelzmantel und mit sehr langen Fingernägeln - Foto: Amélie Siegmund
Naomi Jon: 10 Fakten über die Sängerin und YouTuberin

Bunt, schrill und krasse Make-Up-Skills – so lässt sich die Social-Media-Queen Naomi Jon wohl am besten beschreiben. Weitere spannende Details über die „ASMR“-Sängerin findest du hier!

Percy Jackson: Die Serie: Alle Infos zu Staffel 3 - Foto: © 2023 Disney
"Percy Jackson: Die Serie" Staffel 3: Neue Darsteller*innen bestätigt!

Nach dem mega Erfolg von Staffel 1 war es keine Überraschung, dass "Percy Jackson: Die Serie" um eine zweite Staffel verlängert wird. Doch bereits neun Monate VOR dem Start dieser nun weitere News: Staffel 3 wurde ebenfalls bestätigt! Alles, was du über diese wissen musst, erfährst du hier!