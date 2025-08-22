Millie Bobby Brown & Jake Bongiovi sind Eltern geworden!
Es ist wohl DIE Überraschung der Woche: „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown ist von einem Tag auf den anderen Mutter geworden – doch wie kann das sein?
Millie Bobby Brown: War der „Stranger Things“-Star schwanger?
Normalerweise bekommt man ja von Schwangerschaften, insbesondere bei großen Stars, schon Monate vorher etwas mit. Doch im Falle von Millie Bobby Brown ist das alles etwas anderes, denn die „Stranger Things“-Schauspielerin war niemals schwanger. Stattdessen hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23) ein Kind adoptiert – genauer gesagt: ein kleines Mädchen.
Babyglück: Was ist über Millie Bobby Browns Tochter bekannt?
Nichts Genaues. Außer dem Geschlecht des Kindes weiß man noch nichts – aber für die Ruhe des Babys ist das voraussichtlich auch besser so. Dafür hat Millie Bobby Brown aber einen Instagram-Post veröffentlicht, in welchem sie folgendes schreibt: „Diesen Sommer durften wir unser süßes kleines Mädchen Willkommen heißen. Wir sind mehr als aufgeregt, das nächste Kapitel des Elternseins in Frieden und Privatsphäre aufzuschlagen.“ Zuletzt fand sie noch ein paar schöne Abschiedsworte: „Und dann waren es drei. Liebe Grüße, Millie und Jake Bongiovi.“
Millie Bobby Brown: Was plant die Schauspielerin als nächstes?
Beruflich wird Millie Bobby Brown diesen Winter, konkret ab dem 27. November, auf Netflix zurückkehren, denn dann startet der erste Teil der fünften Staffel von „Stranger Things“. Darüber hinaus wird man sie auch wieder als „Enola Holmes“ im dritten Teil der gleichnamigen Netflix-Filmreihe sehen können.
Privat haben sie und Jake Bongiovi aber auch große Pläne: Im Podcast „Call Her Daddy“ offenbarte sie nämlich, dass sie schon immer Mutter werden wollte und am liebsten eine große Familie hätte. Mit ihrer kleinen Tochter haben Jake und sie nun scheinbar den ersten Schritt in Richtung dieses großen Wagnis gewagt.