„Wednesday“ Staffel 2: Das bedeuten ihre schwarzen Tränen

Wednesday besitzt die übersinnliche Fähigkeit durch das Berühren von Gegenständen oder Menschen Visionen aus der Vergangenheit und der Zukunft zu sehen. Sie wird auch als „Raben-Hellseherin“ bezeichnet, da ihre Visionen oft eher unheilvoll und ziemlich grausam und düster sind. In der ersten Folge der zweiten Staffel berührt sie zunächst den Serienmörder aus Kansas City und später Enid – beide Male werden ungewollt ihre Kräfte ausgelöst und ihr Gesicht ist mit schwarzen Tränen überströmt. Bei ihrer Mutter Morticia löst das große Sorgen aus. Den genauen Grund für die Tränen kennen wir zwar nach Teil 1 von Staffel 2 zwar (noch) nicht, aber es scheint so, dass sie etwas mit der Frump-Seite der Familie zu tun haben. Morticia glaubt nicht nur, dass Goodys Buch eine ausschlagsgebende Rolle für den Zustand ihrer Tochter spielt, sondern auch, dass Wednesday wie ihre Schwester enden wird, wenn es so weiter geht. Was genau ist Orphelia zugestoßen?