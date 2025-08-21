Andere Portale
„Wednesday“ Staffel 2: Das bedeuten ihre schwarzen Tränen

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Warum laufen Wednesday Addams in Staffel 2 plötzlich schwarze Tränen übers Gesicht, wenn sie ihre psychische Fähigkeit einsetzt? 🤔

Wednesday hält ein Polaroid-Bild in ihrer Hand. Ihr läuft eine schwarze Träne über die Wange
Wie gefährlich sind die schwarzen Tränen wirklich für Wednesday? Foto: Netflix
Auf Pinterest merken

Plötzlich schwarze Tränen – nicht zum ersten Mal in der Familie

Nach langem Warten starteten die ersten Folgen der zweiten Staffel von „Wednesday“ am 08. August (Teil 2 der Staffel erscheint am 03. September). Gleich zu Beginn sehen wir, dass Wednesday schwarze Tränen weint, wenn sie ihre Kräfte einsetzt. Zunächst nimmt sie diese nicht so ernst. Langsam, aber sicher merkt sie aber, dass ihre Kräfte sie zu verlassen scheinen und bekommt besonders schlimme Anfälle, bei denen sie nicht nur bewusstlos wird, sondern ihr die schwarzen Tränen wie Blut aus den Augen strömen. Als ihre Mutter Morticia so einen Anfall live mitbekommt, verrät sie ihrer Tochter: Morticias verschwundene Schwester Orphelia litt unter genau demselben Problem. Doch was hat das Ganze nun mit Wednesday zu tun?

Morticia fürchtet um ihre Tochter

Wednesday besitzt die übersinnliche Fähigkeit durch das Berühren von Gegenständen oder Menschen Visionen aus der Vergangenheit und der Zukunft zu sehen. Sie wird auch als „Raben-Hellseherin“ bezeichnet, da ihre Visionen oft eher unheilvoll und ziemlich grausam und düster sind. In der ersten Folge der zweiten Staffel berührt sie zunächst den Serienmörder aus Kansas City und später Enid – beide Male werden ungewollt ihre Kräfte ausgelöst und ihr Gesicht ist mit schwarzen Tränen überströmt. Bei ihrer Mutter Morticia löst das große Sorgen aus. Den genauen Grund für die Tränen kennen wir zwar nach Teil 1 von Staffel 2 zwar (noch) nicht, aber es scheint so, dass sie etwas mit der Frump-Seite der Familie zu tun haben. Morticia glaubt nicht nur, dass Goodys Buch eine ausschlagsgebende Rolle für den Zustand ihrer Tochter spielt, sondern auch, dass Wednesday wie ihre Schwester enden wird, wenn es so weiter geht. Was genau ist Orphelia zugestoßen?

Wiederholt sich die Geschichte?

Die Wahrheit über Orphelia und ihre Geschichte ist auch noch etwas schwammig, aber bisher haben wir erfahren: Sie wurde in ihrem zweiten Jahr an der Nevermore Academy schreiend im Innenhof gefunden. Ihr liefen schwarze Tränen über die Wangen. Der Grund: Sie hatte ihre Fähigkeiten zu sehr überstrapaziert – ähnlich wie Wednesday nun einige Jahre später. Daraufhin wurde Orphelia von Hester (Wednesdays Großmutter) nach Willow Hill geschickt. Seit 20 Jahren ist sie aber verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Es scheint bisher einige Parallelen zwischen Wednesday und Orphelia zu geben, die sicherlich im zweiten Teil von Staffel 2 noch tiefer ergründet werden – und vielleicht/hoffentlich das Geheimnis um die schwarzen Tränen aufgelösen. Bis dahin müssen wir uns aber noch ein paar Tage gedulden.

