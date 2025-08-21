„Lego Batman: Legacy of the Dark Knight“: Endlich ein neues Lego-Game

Früher gab es Lego-Games wie Sand am Meer. In fast jedem Kinderzimmer konnte man „Lego Star Wars: Die komplette Saga“, „Lego Indiana Jones: Die legendären Abenteuer“ oder „Lego Batman: Das Videospiel“ finden. Über die Jahre hat der Entwickler Traveler’s Tale (kurz TT) etliche Franchises in Lego-Form veröffentlicht und Fans bekamen fast jedes Jahr ein Spiel.

Mittlerweile ist das etwas anders: Während man in den 2000ern sieben und in den 2010ern 22(!) Lego-Spiele bekommen hat, gab es in den 2020ern bisher mit „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“, „Lego Fortnite“ und „Lego Horizon Adventures“ nur drei Games. Dafür sind diese aber, wie im Falle der Lego-Version der Skywalker Saga deutlich umfangreicher und ein weitaus längeres Spielerlebnis. Und dieser Formel möchte man bei TT treu bleiben, denn mit „Lego Batman: Legacy of the Dark Knight“ wird 2026 (genauer Release noch unklar) das wohl umfangreichste Lego Batman-Spiel aller Zeiten rauskommen.