Ski Aggu, Ikkimel, Zartmann: Wer sind die weiteren heißen Acts der Neuen Neuen Deutschen Welle?

Wir befinden uns in den späten 70ern. In England und Amerika toben schon seit Jahren die „New Wave“ und der Punk – und in Deutschland hängt man mal wieder zurück. Doch das soll sich mit dem Aufkommen der Neuen Deutschen Welle (NDW) ändern, denn plötzlich eifert man in allen Genres, von Pop bis Punk, den englischen Vorbildern nach. Dabei entstehen Hits wie „99 Luftballons“ von Nena, „Major Tom“ von Peter Schilling oder „Goldener Reiter“ von Joachim Witt. Um 1983/1984 verschwand die NDW aber langsam wieder, da Plattenlabel den Markt stark kommerzialisiert und übersättigt haben.

Wir befinden uns in der Mitte der 2010er. Deutsche Musik besteht überwiegend aus Pop von Sänger*innen Mark Forster, Wincent Weiss oder Lena. Doch dem stellt sich die Neue Neue Deutsche Welle (NNDW) entgegen: Künstler*innen wie Drangsal, Edwin Rosen oder Von Wegen Lisbeth begeistern mit schneller Musik, die anfänglich melancholisch oder traurig anmutend war. Heutzutage ist die NNDW in fast allen Genres aufgestellt, aber weiterhin nicht großartig kommerzialisiert – denn die Produktionsqualität der NNDW ist meist bewusst niedrig. Zu den größten Stars der NNDW gehören derzeitig Acts wie Zartmann, Ikkimel oder Ski Aggu, doch es gibt noch viele weitere coole Stars, die etwas unter dem Radar fliegen. Hier sind ein paar davon …