„Ich und die Walter Boys“: Alle Infos zu Staffel 3

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Alle lieben „Ich und die Walter Boys“!😍 Und genau deshalb wurde Staffel 3 auch schon frühzeitig bestätigt. Alles, was du über diese wissen musst, haben wir hier für dich gesammelt. 👀⤵️

Jackie trägt ein lilanes t-Shirt und einen Overall aus Jeans und lächelt leicht
Wie wird es wohl weitergehen mit Jackie und den Walter Boys? 👀 Foto: Netflix
Auf Pinterest merken

„Ich und die Walter Boys“ Staffel 3: Start

Ganz so lange, wie wir es mittlerweile von den meisten Serien kennen, müssen wir wahrscheinlich nicht zwischen Staffel 2 und 3 warten, denn: Die Dreharbeiten zur dritten Staffel haben bereits am 06. August 2025 offiziell begonnen! Drei Wochen vor dem Start von Staffel 2! Diese sollen bis Dezember 2025 andauern. Gut möglich also, dass wir genau ein Jahr nach dem Release der zweiten Staffel dann schon im Sommer 2026 die Folgen von Staffel 3 sehen können. 👀

„Ich und die Walter Boys“ Staffel 3: Darsteller*innen

Aktuell müssen wir noch abwarten, was in der zweiten Staffel von „Ich und die Walter Boys“ passiert, um genau sagen zu können, wer auch noch in Staffel 3 dabei sein wird. Aber wir können davon ausgehen, dass diese Schauspieler*innen und Charaktere auch in den weiteren Folgen der Serie erhalten bleiben:

  • Nikki Rodriguez als Jackie Howard

  • Ashby Gentry als Alex Walter

  • Noah LaLonde als Cole Walter

  • Connor Stanhope als Danny Walter

  • Johnny Link als Will Walter

  • Corey Fogelmanis als Nathan Walter

  • Isaac Arellanes als Isaac Garcia

  • Myles Perez als Lee Garcia

  • Dean Petriw als Jordan Walter

  • Alix West Lefler als Parker Walter

  • Lennix James als Benny Walter

  • Sarah Rafferty als Katherine Walter und

  • Marc Blucars als George Walter

Bei allen anderen Charakteren müssen wir, wie oben geschrieben, erstmal abwarten, was in Staffel 2 bald passiert – und wer weiß? Vielleicht verabschiedet sich ja sogar einer der Walter Boys? 😱

Außerdem wurde auch schon ein Cast-Neuzugang bekanntgegeben: Chad Rook. Welche Rolle er spielen wird, hat Netflix noch nicht verraten.

„Ich und die Walter Boys“ Staffel 3: Inhalt

Auch zum Inhalt können wir wahrscheinlich erst etwas mehr sagen und erahnen, wenn die Folgen der zweiten Staffel nächste Woche online gehen. Showrunnerin und Produzentin Melanie Halsall hat in einem Statement aber bereits erzählt: „Wir haben eine Menge zu tun. Ich liebe Teenager-Geschichten und was wir mit diesen Figuren machen. Aber ich denke, wir haben viel Potenzial, um Geschichten zu erzählen, die generationsübergreifend sind. Ich würde gerne mehr davon in Staffel 3 machen.“ Wird also noch tiefer in die Familiengeschichten eingetaucht und Differenzen und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet? 👀

Bis wir mehr wissen, genießen wir einfach nochmal den Trailer zur zweiten Staffel 🥰

