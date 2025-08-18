„Ich und die Walter Boys“: Alle Infos zu Staffel 3

Aktuell müssen wir noch abwarten, was in der zweiten Staffel von „Ich und die Walter Boys“ passiert, um genau sagen zu können, wer auch noch in Staffel 3 dabei sein wird. Aber wir können davon ausgehen, dass diese Schauspieler*innen und Charaktere auch in den weiteren Folgen der Serie erhalten bleiben:

Nikki Rodriguez als Jackie Howard

Ashby Gentry als Alex Walter

Noah LaLonde als Cole Walter

Connor Stanhope als Danny Walter

Johnny Link als Will Walter

Corey Fogelmanis als Nathan Walter

Isaac Arellanes als Isaac Garcia

Myles Perez als Lee Garcia

Dean Petriw als Jordan Walter

Alix West Lefler als Parker Walter

Lennix James als Benny Walter

Sarah Rafferty als Katherine Walter und

Marc Blucars als George Walter

Bei allen anderen Charakteren müssen wir, wie oben geschrieben, erstmal abwarten, was in Staffel 2 bald passiert – und wer weiß? Vielleicht verabschiedet sich ja sogar einer der Walter Boys? 😱