"Wednesday" Staffel 2: Der erste Trailer für Part 2 ist da! 👀
"Wednesday" Staffel 2 nimmt endlich Fahrt auf! Hier ein Überblick über die größten Veränderungen für Fans, alle neuen Figuren der Netflix-Serie und wann es endlich weiter geht!
- Trailer zu Part 2 der zweiten Staffel
- Die ersten Episoden-Titel wurden enthüllt! 👀
- Neuer Trailer: Stirbt einer unserer Lieblingscharaktere?😨
- Es steht fest: ER ist der neue Direktor der Nevermore Academy
- Netflix zeigt die ersten sechs Minuten 😍
- Erster Teaser Trailer und offizielles Startdatum!
- Star verspricht: Xaviers Abwesenheit wird nicht auffallen in Staffel 2
- Emma Myers: Enid hat sich verändert!
- Jenna Ortega über die Zusammenarbeit mit Lady Gaga
- Mini-Teaser zeigt Tylers Schicksal!!!
- Dreharbeiten abgeschlossen – Staffel 2 kommt 2025
- "Wednesday" Staffel 2: Mega-Star neu im Cast!
- "Wednesday" Staffel 2: Blick hinter die Kulissen!
- "Wednesday" Staffel 2: Jenna Ortega gibt aufregendes Update zu den Dreharbeiten
- "Wednesday" Staffel 2: Jenna Ortega äußert sich zum Rausschmiss von Percy Hynes White
- "Wednesday" Staffel 2: Ersetzt SIE diesen Charakter aus Staffel 1?
- Aktueller Stand zum Dreh
- Wann kommt die 2. "Wednesday"- Staffel?
- Wie viele Folgen wird die 2. Staffel haben?
- Alle NEUEN Figuren und wer wieder dabei sein wird
- Worum geht es in den neuen Folgen?
- Darum dauert die Produktion mehr als zwei Jahre
- Staffel 1: Was bisher geschah ...
Update: 14.08.2025
Trailer zu Part 2 der zweiten Staffel
Der erste Part der zweiten Staffel ist gerade erst erschienen und schon kann man sich den Trailer für den zweiten Part ansehen. Und der Trailer hat es in sich. Wenn Du Spoiler vermeiden willst, dann solltest Du lieber einen anderen Abschnitt des Artikels lesen:
Gleich am Anfang des Trailers sieht man Principal Weems (Gwendoline Christie), die sich als Wednesdays neuer „Spirit Guide“, also eine Art geistartiger Moralkompass, vorstellt. Das ist sehr überraschend, da Principal Weems in Staffel 1 gestorben ist und nun als Geist ihre Rückkehr in der Serie feiern kann. Darüber hinaus wird gezeigt, dass Tyler weiterhin versucht Wednesday und Enid umzubringen.
Und auch Morticia, Gomez, Onkel Fester und Wednesdays Großmutter Hester sind wieder am Start, denn augenscheinlich schweben nicht nur Wednesday und Enid in großer Gefahr, sondern auch der Rest ihrer Familie und Freund*innen.
Aber schau dir den Trailer am besten mal selbst an:
Die ersten Episoden-Titel wurden enthüllt! 👀
Netflix hat gestern (31.07.2025) die Episoden-Titel der ersten vier Folgen der zweiten Staffel von „Wednesday“ veröffentlicht! Ob sie wohl schon einen kleinen Hinweis darauf geben, was uns in den kommenden Folgen erwartet?
Episode 1: „Here We Woe Again“
Episode 2: „The Devil You Woe“
Episode 3: „Call of the Woe”
Episode 4: „If These Woes Could Talk”
Auffällig daran: Das Wort “Woe” (dt: Kummer, Leid) scheint andere Wörter zu ersetzen wie zum Beispiel „Go“ in Episode 1 oder „Walls“ in Episode 4. Wird es in den ersten vier Folgen also besonders viel Kummer und Leid geben? Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, bevor wir das herausfinden. 🫣
Update: 15.07.2025
Neuer Trailer: Stirbt einer unserer Lieblingscharaktere?😨
Kurz vor dem Start der neuen „Wednesday“-Staffel gibt es jetzt einen neuen Trailer, der uns einen weiteren Vorgeschmack auf die Ereignisse in dieser gibt. Und eins steht fest: Die neuen Folgen sind nichts für schwache Nerven. Wie wir erfahren, steckt einer unserer Lieblingscharaktere nämlich in Lebensgefahr: Enid! Und anscheinend ist auch noch Wednesday dafür verantwortlich! 😱 Die setzt natürlich alles daran, um dies zu verhindern. Dafür muss sie aber hinter die Geheimnisse ihrer Familie kommen – ob sie es rechtzeitig schafft? Denn Gefahren lauern an jeder Ecke…
Update: 20.06.2025
Es steht fest: ER ist der neue Direktor der Nevermore Academy
Es wurde bisher nur spekuliert, aber jetzt steht es fest: Steve Buscemi übernimmt in "Wednesday" die Rolle des Barry Dort aka des neuen Direktors der Nevermore Academy! In einem neuen Teaser sagt er: "Hallo liebe Außenseiter und willkommen zurück an der Nevermore Academy. Ich bin Barry Dort, der neue Direktor. Letztes Jahr wurde diese Schule, dieser heilige Ort, heimtückisch attackiert, und das dank meiner Vorgängerin, Larissa Weems. Ihre krankhafte Fixierung auf das Normale hatte fatale Folgen, doch ich werde alles Mögliche dafür tun, das wiedergutzumachen. Dieses Jahr verhelfe ich Nevermore zu neuem Glanz. Dafür verstärke ich unsere Reihen mit einer frischen Gruppe eifriger junger Außenseiter." Was er wohl alles vorhat?
02.06.2025
Netflix zeigt die ersten sechs Minuten 😍
Es gibt krasse Neuigkeiten zu den kommenden Folgen von „Wednesday“! 👀 Denn während des Tudum Events hat Netflix einfach so mal die ersten sechs Minuten der ersten Folge gedroppt! In diesem sehen wir Wednesday gefesselt in einem Keller, umringt von Puppen. Wie sie dahin gelang? Das erklärt sie uns, indem wir sechs Wochen in die Vergangenheit reisen… Ihre Ferien verbrachte sie nämlich damit, zu lernen, ihre übersinnlichen Fähigkeiten zu beherrschen und einer Obsession nachzugehen, die sie seit ihrem sechsten Lebensjahr hat: Der Kansas City Scalper Serienkiller! Mit der Hilfe von eiskaltes Händchen spürt sie ihn auch schnell auf und macht sich auf den Weg – und landet im Keller des Killers! Gespielt wird dieser von Haley Joel Osment.
ABER: Es gibt auch Infos zu dem Charakter, den Lady Gaga spielen wird: Rosaline Rotwood, eine "legendäre Nevermore-Lehrerin, deren Weg sich mit Wednesday kreuzt."
Update: 24.04.2025
Erster Teaser Trailer und offizielles Startdatum!
Lange mussten wir uns gedulden, doch jetzt gibt es endlich DIE News: Die zweite Staffel von "Wednesday" wird im August starten und in zwei Teile geteilt. Die ersten vier Episoden erscheinen am 06. August 2025 und die weiteren vier Folgen kommen dann einen Monat später, am 03. September 2025. Mit der Ankündigung gab es dann auch schon den ersten offiziellen Teaser-Trailer. In diesem sehen wir Wednesday erstmal an einem Security-Check am Flughafen, bevor es zurück an die Nevermore Academy geht, wo die Dinge düsterer werden und unter anderem Bienenschwärme, besessene Puppen und ein Hyde gezeigt werden. Nach diesem kurzen Ausschnitt wird schnell klar, es wird spannender und düsterer als zuvor – und wir können es kaum noch erwarten, die neuen Folgen zu sehen! 💀
Update: 07.04.2025
Star verspricht: Xaviers Abwesenheit wird nicht auffallen in Staffel 2
Es ist die Frage, die sich viele "Wednesday"-Fans seit dem Rausschmiss von Percy Hynes White stellen: Wird es nicht stören, dass Xavier Thorpe plötzlich fehlt? Nachdem Jenna Ortega sich bereits dazu geäußert hat (siehe unten), meldet sich nun auch Emma Myers, die in der Serie Enid Sinclair spielt, zu Wort und erklärt in einem Interview mit Variety: "Ich habe das Gefühl, dass das Drehbuch in eine ganz bestimmte Richtung geht, so dass das keine große Sorge ist. Vor allem ist diese Staffel so charakterorientiert, und es passiert so viel. Es macht einfach so viel Sinn, die Charaktere zu haben, die wir haben, und die Geschichte zu erzählen, die wir haben. Ich denke, die Fans werden es zu schätzen wissen."
Emma Myers: Enid hat sich verändert!
Aber nicht nur die Abwesenheit eines Darstellers und das Hinzukommen neuer Schauspieler*innen wird in Staffel 2 zu Veränderungen führen, auch die bisher bekannten Charaktere haben sich zum Teil etwas verändert, wie Emma Myers erzählt: "Ich hatte ein bisschen Angst davor, zurückzukehren, denn ich erinnere mich, dass ich Szenen von mir aus Staffel 1 gesehen habe und dachte: 'Ich weiß nicht, ob ich das noch einmal schaffen kann. Es ist schon so lange her.' Aber als wir zum Table Read kamen, war es sofort wieder da, als hätte sich nichts verändert. Ich glaube, ich habe so lange mit Enid gelebt, dass es jetzt ganz natürlich wirkt. Außerdem kann es nicht schaden, die Dinge etwas zu verändern, denn [Enid] hat sich im Laufe des Sommers verändert. Sie ist gewachsen, und sie ist mich sich selbst zufriedener geworden." Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega kann ihr da nur zustimmen: "[Enid ist] dieses Mal ein bisschen mehr ein Badass! Es ist interessant, dass Wednesday es niemals zugeben würde, wenn sie nicht muss, dass sie wirklich eine Freundin hat."
Update: 10.03.2025
Jenna Ortega über die Zusammenarbeit mit Lady Gaga
Dass Lady Gaga bei der zweiten Staffel von "Wednesday" als Star-Gast dabei sein wird. Jetzt hat Jenna Ortega in einem neuen Interview mit IndieWire verraten, wie es für sie war, mit der Sängerin und Schauspielerin zusammenzuarbeiten: "Es ist das Beste. Sie ist die Beste, definitiv eine der talentiertesten Personen, mit denen ich je gearbeitet habe. Es war einfach eine ganz besondere Umgebung, mit ihr und Tim Burton zusammen zu sein, zwei Menschen, die ich sehr respektiere und von denen ich mich sehr inspirieren lassen habe. Dann zu erfahren, dass sie so ein Schatz ist und wirklich freundlich und zurückhaltend, das ist schon seltsam. Ich liebe es, dass man nie weiß, was man von ihr erwarten kann, aber man kann immer auf Freundlichkeit und Großzügigkeit zählen."
Update: 31.01.2025
Mini-Teaser zeigt Tylers Schicksal!!!
Fans können es kaum noch erwarten, bis die zweite Staffel von "Wednesday" endlich erscheint – und auch wenn wir uns noch etwas gedulden müssen, steht fest: Die neuen Folgen kommen definitiv noch dieses Jahr. Im Rahmen der Next On Netflix-Show wurde jetzt auch schon ein kleiner Teaser veröffentlicht, der uns aber ganz schön viel verrät. Denn in dem kurzen Clip sehen wir, dass Tyler in der psychiatrischen Einrichtung Willow Hill festgehalten wird – und Jenna Ortega tritt ihm in der Rolle der Wednesday gegenüber. Was sie wohl von ihm will? 👀
Update: 05.12.2024
Dreharbeiten abgeschlossen – Staffel 2 kommt 2025
Mega News für alle Fans von "Wednesday": Netflix gab jetzt bekannt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des Serien-Hits nach neun Monaten offiziell beendet sind und einem Starttermin in 2025 nichts mehr im Wege steht.😍 Die beiden Showrunner und ausführenden Produzenten Al Gough und Mikes Millar haben auf Tudum schon mehr zu den kommenden Folgen verraten: "In dieser Staffel ist Wednesdays Reise düsterer und komplexer, während sie sich mit Familie, Freunden, neuen Geheimnissen und alten Widersachern auseinandersetzt. Staffel 2 wird herrlich düster, verrückt und geheimnisvoll. Wenn wir euch sagen würden, wieso, würde uns Wednesday umbringen. Also sind unsere Lippen versiegelt." Wir sind schon gespannt auf die neuen Episoden! 👀
Update: 14.11.2024
"Wednesday" Staffel 2: Mega-Star neu im Cast!
Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Wednesday" sind bereits seit April im vollen Gange. Im Endspurt dieser hat die Serie jetzt nochmal einen richtigen Hochkaräter zum Cast gewonnen: Denn Lady Gaga soll jetzt Teil der zweiten Staffel des Netflix-Hits sein, wieEntertainment Weeklydurch eine anonyme Quelle erfahren haben soll. Würde ja auch irgendwie passen, nachdem der Hit "Bloody Mary" der Sängerin aus dem Jahr 2011 von Fans mit einem Clip der legendären Tanzszene von Jenna Ortega aus der Serie zusammengepackt wurde und viral ging. Details zu der Rolle von Lady Gaga gibt es leider noch nicht, sie soll aber aktuell für die Dreharbeiten am Set sein. Wir sind schon sehr gespannt! 😍
Update: 20.09.2024
"Wednesday" Staffel 2: Blick hinter die Kulissen!
Viele Updates über den Stand der Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Wednesday" bekommen wir ja nicht – denn alles ist strengstens geheim und NICHTS soll vorher schon durchsickern. Im Rahmen der Geeked Week Live hat Netflix nun aber einen kurzen Clip veröffentlicht, der uns einen kleinen Einblick gibt, was bisher hinter den Kulissen passiert ist.
Morticia Addams Darstellerin Catherine Zeta-Jones hört man unter anderem sagen: "Diese Staffel wird größer und verrückter sein, als du es dir vorstellen kannst". Gegen Ende des Videos sieht man Jenna Ortega als Wednesday vor der Kamera, während die Schauspielerin in einem Voiceover teasert: "Wenn wir dir noch mehr zeigen würden, würden deine Augen bluten, und so großzügig bin ich nicht." 😲 Außerdem wird zum Schluss des Clips noch etwas bestätigt: Die zweite Staffel wird 2025 veröffentlicht! 👀
Update: 21.08.2024
"Wednesday" Staffel 2: Jenna Ortega gibt aufregendes Update zu den Dreharbeiten
Seit Anfang Mai wird die zweite Staffel von "Wednesday" in Irland gedreht. In einem neuen Interview mit ET verrät Hauptdarstellerin Jenna Ortega, wo sie gerade beim Prozess der Dreharbeiten stehen und teasert die neuen Folgen auch schon etwas an: "Wir stecken knietief drin und haben offiziell vier Episoden abgeschlossen. Bis jetzt läuft alles gut. Wir bleiben unseren Wurzeln treu, aber es ist viel größer und ausgeprägter geworden. Die Charaktere haben wirklich unglaubliche Handlungsbögen, die Setrequisiten sind unglaublich und die Storylines. Es fühlt sich von Anfang an viel spannender an, und ich denke, die Zuschauer*innen werden viel mehr Spaß daran haben."
Aber nicht nur wir Zuschauer*innen werden auf unsere Kosten kommen, auch Jenna fühlt sich bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel etwas wohler und freier: "Beim ersten Mal war der Druck, zum ersten Mal mit Tim [Burton] zu arbeiten, jeder liebt diese Figur. Niemand ist jemals glücklich darüber von solchen Reboots zu hören und man muss sich ein bisschen beweisen. Es ist ein seltsames Gefühl, aber beim zweiten Mal, wenn man sieht, wie es aufgenommen wurde, gibt es natürlich diesen Druck, es noch weiter voranzutreiben und es noch besser zu machen. Aber es ist auch eine Freude… Man hat jetzt seinen Rhythmus gefunden."
Update: 07.08.2024
"Wednesday" Staffel 2: Jenna Ortega äußert sich zum Rausschmiss von Percy Hynes White
Xavier-Darsteller Percy Hynes White wurde aufgrund Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die der Schauspieler bis heute abstreitet, nach Staffel 1 von "Wednesday" entlassen. Wir werden in den neuen Folgen als auf Xavier verzichten müssen – dabei war er doch einer der Hauptcharaktere! Das muss doch auffallen, oder?
Die Dreharbeiten zu Staffel 2 sind in vollem Gange und in einem neuen Interview mit Vanity Fair hat Jenna Ortega nun über die Auswirkungen von Percys Fehlen gesprochen. Der Verlust von Percy war "eine seltsame Neuausrichtung, aber wir führen so viele verschiedene Charaktere ein, dass ich denke, dass das irgendwie verloren gehen wird. Die Welt von Wednesday fühlt sich aber sowieso etwas schief an", so die Schauspielerin. Wir sind gespannt, ob Xaviers Verschwinden wirklich so untergehen wird, wie der "Wednesday"-Star es sagt! 👀
Update: 19.07.2024
"Wednesday" Staffel 2: Ersetzt SIE diesen Charakter aus Staffel 1?
In der ersten Staffel von "Wednesday" lernt Wednesday Addams Goody, ihre Vorfahrin aus dem 16. Jahrhundert, die in Hexerei verwickelt war, über Visionen kennen. Am Ende kann Wednesday sogar das Geheimnis der Nevermore Academy durch Goody lösen! Aber das eigentlich Besondere: Wednesday hätte ihre Vorfahrin niemals in Visionen sehen können, wenn sie nicht selbst eine Hexe wäre!
Doch bei ihrer letzten Begegnung sagt Goody Wednesday, dass sie sich nicht mehr wieder sehen können. An wen soll sich Wednesday denn nun wenden, wenn es um Fragen und Geschichten im Bereich Hexerei geht? Die Lösung: Großmutter Addams! Sie ist das älteste noch lebende Mitglied der Addams-Familie UND eine Hexe! Sie könnte also Goody ersetzen.
Sie könnte zum Beispiel, wie Onkel Fester in Staffel 1, an der Nevermore Academy auftauchen, um Wednesday dabei zu helfen, wichtige Informationen über das nächste Mysterium herauszufinden. Sie kennt nämlich viele geheime Aspekte der Familiengeschichte, die Wednesday noch nicht entdeckt hat. Wir würden uns über Großmutter Addams auf jeden Fall sehr freuen! 😍
Aktueller Stand zum Dreh
Ende April 2024 ist die "Wednesday"-Crew in Irland und England für die Arbeit an der zweiten Staffel zusammengekommen. Nach aktuellem Stand sollen die Dreharbeiten rund acht Monate in Anspruch nehmen. Die letzte Klappe fällt also voraussichtlich erst gegen Dezember 2024.
Die erste Staffel wurde noch in Rumänien gedreht. Für die Szenen in der Nevermore Acandemy wurde dort das Cantacuzino Castle als Kulisse genutzt.
Da ziemlich sicher ist, dass die neue Staffel wieder an der Nevermore Academy spielen wird, müssen sich Fans wohl auf einen neuen Look der Schule gefasst machen. Denn bis inwieweit dieses Schloss nun in Irland nachgebaut wird bzw. werden kann, bleibt abzuwarten.
Wann kommt die 2. "Wednesday"- Staffel?
Es sieht so aus, als müssten sich Fans noch länger gedulden!
Denn nach Abschluss der Dreharbeiten Ende 2024 ist die Arbeit an den neuen Folgen noch nicht vorbei! Im Gegenteil!
Mittlerweile wird in US-Medien berichtet, dass die Nachbearbeitung (Schnitt, Special Effects, etc.) bis zu weitere zwölf Monate verschlingen könnte.
Das bedeutet, dass die zweite "Wednesday"-Staffel vielleicht erst 2026 auf Netflix streambar sein könnte. Allerdings ist dahingehend noch nichts Offizielles bekannt und Fans können aktuell noch auf eine Veröffentlichung Ende 2025 (vielleicht sogar zu Halloween 🎃🐈⬛ am 31. Oktober 2024) hoffen.
Wie viele Folgen wird die 2. Staffel haben?
Die erste "Wednesday"-Staffel hatte acht Folgen – und so wird es aller Voraussicht auch bei der neuen Staffel sein. Bisher bekannt ist, dass die Folgen jeweils in der Länge eines Films (also eine Stunde und vielleicht sogar länger) geplant sind.
In einem Interview hat "Wednesday"-Star Jenna Ortega verraten: "In der ersten Staffel gab es Folgen, die visuell sehr besonders waren – wie etwa die Episode mit der Tanz-Szene. Jede Folge [der zweiten Staffel], fühlt sich ebenso besonders an."
Die erste Folge trägt den Titel "Here We Woe Again". Das ist ein Wortspiel zu "Here we go again" (dt.: Es geht wieder los), wobei "go" durch "woe" (dt.: jammern, leiden) ersetzt wurde. Im Deutschen trägt die Folge bisher den Titel "Neuer Tag, neues Leid".
Jenna Ortega hat ebenfalls verraten, dass die neuen Folgen sehr viel düsterer werden!
Das dürfte "Wednesday"-Fans, die eher zart besaitet sind, eventuell ein Problem bereiten. Düsterer bedeutet im Zweifel nämlich: Mehr Grusel-Szenen und Jump-Scares – also heftige Schnitte, die an Horror-Filme erinnern können!
Auch Mystery-Elemente sollen laut Jenna stärker ausgebaut werden: "Wir werden uns mehr mit den Horror-Ansätzen der Serie beschäftigen", so Jenna im Interview, "Gerade eine Serie mit Werwölfen, Vampiren und Superkräften kann das durchaus vertragen!"
Es wird davon ausgegangen, dass Love-Storys – wie es Fans aus der ersten Staffel kennen – in den neuen Folgen keine so große Rolle mehr spielen werden!
Alle NEUEN Figuren und wer wieder dabei sein wird
Netflix hat neue und alte Namen im Cast wie folgt bestätigt:
Hier die bekannten Hauptrollen:
Jenna Ortega als Wednesday
Emma Myers darf als Enid, dem Werwolf-Girl und BFF von Wednesday nicht fehlen
Joy Sunday als Bianca! Ihre Story könnte einen großen Part in der zweiten Staffel spielen!
Victor Dorobantu ist Händchen
Moosa Mostafa spielt unser aller Lieblings-Bienchen Eugene
Luis Guzmán ist Wednesdays Papa Gomez Addams
Catherine Zeta-Jones ihre Mutter Morticia Addams
Isaac Ordonez spielt Wednesdays kleinen Bruder Pugsley. Wird er auch die Nevermore Academy besuchen?
Hunter Doohan kehrt als Tyler bzw. Hyde zurück! Fans wird das sicher freuen! Nicht klar ist bisher, ob Christina Ricci, die Tylers Herrin Marilyn Thornhill spielte, in den neuen Folgen auch wieder dabei sein wird.
George Farmer kennt man bereits als Ajax Petropolus, der Medusen-Kopf Boyfriend von Enid. Cool, dass von ihm wohl mehr zu sehen sein wird!
Luyanda Unati Lewis-Nyawo spielt Deputy Santiago, die Fans bereits aus der ersten Staffel kennen. Sie war die meiste Zeit an der Seite von Tylers Dad Sheriff Galpin (Jamie McShane, der in Staffel 2 "nur" eine Nebenrolle hat, s.u.) zu sehen. Dass sie eine Hauptrolle hat, lässt vermuten, dass die Überbegabten der Academy wieder allerhand Probleme am Hals haben werden.
Hier die NEUEN Hauptrollen:
Steve Buscemi spielt Barry Dort, der Gerüchten zufolge, der neue Direktor der Nevermore Academy sein soll.
Billie Piper spielt Capri: Bisher ist nichts über diese Figur bekannt. Aber da Schauspielerin Piper über 40 Jahre alt ist, ist Capri den erwachsenen Figuren zuzuordnen. Sie könnte die Musiklehrerin sein, die laut früheren Casting-Aufrufen eine größere Rolle spielen wird.
Evie Templeton steht als Annie vor der Kamera. Die Figur – wohl eine Schülerin an Nevermore – wurde in den Casting-Aufrufen als sehr schlaues und weises Mädchen beschrieben.
Owen Painter übernimmt die Figur Karloff. Der wird beschrieben als junger, sportlicher Schüler. Allerdings wird er laut Berichten Prothesen tragen müssen – das Aussehen von Painter, wird also verändert! Die Theorie ist, dass diese neue Wednesday Figur an das Frankenstein Monster angelehnt sein könnte. Spannend, denn Karloff wird eine neue Hauptfigur sein!
Über die neue Hauptrolle Rolle des Newcomers Noah Taylor ist noch nichts bekannt. Aber: Er wird wohl zur Nevermore-Clique gehören. Und Noah (2.v.l. auf diesem Insta-Post) hat definitiv Schwarm-Potential!
Als Gast-Stars sind außerdem bestätigt:
Fred Armisen wird wieder in die Rolle von Onkel Fester schlüpfen! Schade, dass diese lustige Figur weiter als Neben-Rolle zu sehen sein wird!
Neu als Neben-Rolle dabei ist Christoper Lloyd. Der spielte in den Addams-Family-Filmen aus den 1990er Jahren Onkel Fester. Netflix wiederholt damit den Gag, dass ehemalige Addams Family Stars in der neuen Serie auftauchten. Christina Ricci, die in den alten Filmen Wednesday spielte, war in Staffel 1 als Mr. Thronhill zu sehen. Welchen Part Christopher Lloyd bekommt, ist noch nicht verraten worden.
Jamie McShane kennen wir als Sheriff Galpin. Eigenartig ist, dass der jetzt "nur" als Nebenrolle bei Netflix gelistet ist. Das könnte bedeuten, dass er durch das Schicksal seines Sohnes Tyler irgendwelche Probleme am Start hat und deswegen "abtaucht"?
Joanna Lumley wird Wednesdays Oma spielen! Es ist (noch) nicht klar, ob sie Morticias oder Gomez’ Mutter sein wird – denn beide Omas tauchten in den alten TV-Adaptionen aus den 1960er und 1990er Jahren auf. Sicher ist aber: Sie wird eine alte Hexe spielen, die Spaß daran hat, andere zu ärgern.
Thandiwe Newton steht als Dr. Fairburn vor der Kamera. Bisher weiß man nichts über die Rolle. Durch den Doktor-Titel mutmaßen Fans, dass sie eine Psychologin sein könnte, die entweder an der Nevermore Academy den Schüler*innen helfen soll, mit dem Trauma aus der letzten Staffel klarzukommen, ODER: Sie ist die Psychiaterin von Tyler, der vielleicht doch nicht entkommen ist und in einer Anstalt festsitzt?
Joonas Suotamo übernimmt die Rolle des Butlers Lurch der Addams Family. In der ersten Staffel wurde die Rolle von George Burcea gespielt, der aber wegen Termin-Problemen nicht beim Dreh der 2. Staffel dabei sein kann. Suotamo ist 2,11 Meter groß und steckte auch unter dem Chewbacca-Kostüm in "Star Wars" Episode 7 bis 9.
Haley Joel Osment kennen die älteren Fans noch als den kleinen Jungen aus dem Mega-Movie "The Sixth Sense". Über seine Figur ist bisher nichts bekannt.
Weiter stehen folgende Namen auf der Casting-Liste für bisher unbekannte Nebenwollen:
Heather Matarazzo spielte z.B. 2022 Martha Meeks in "Scream" neben Jenna Ortega. Die zwei kennen sich also schon. Fun-Fakt: Heather ist nicht verwandt mit "Stranger Things" Dusty-Darsteller Gaten Matarazzo
Frances O’Connor kennen Crime-Fans als Emily aus "The Missing" (2014). Auch über ihre Nebenrolle wurde bisher nichts verraten.
Verzichten müssen Netflix-Fans auf:
Gwendoline Christie ("Game of Thrones") spielt Direktorin Larissa Weems – die in der 1. Staffel leider umkommt
Percy Hynes White wird definitiv nicht mehr als Xavier zu sehen sein.
Nach den Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs gab Netflix dies im Mai 2024 über einen Instagram-Post bekannt, auf dessen Cast-Bild der Schauspieler fehlte.
Percy bestätigte dies, repostete das Bild und schrieb: "Es hat mir so viel Spaß gemacht, an dieser Serie zu arbeiten. Ich kann es nicht erwarten, Staffel 2 zu sehen :) Viel Liebe ❤️"
Ob dies eine Neubesetzung bedeutet oder ob die Figur Xavier komplett von der Bildfläche verschwindet, bleibt abzuwarten.
Wieder am Start ist auch Legende Tim Burton, der als Regisseur für die erste Staffel verantwortlich war. Allerdings ist noch nicht klar, wie viele Folgen der 2. Staffel Burton umsetzen wird.
Hauptdarstellerin Jenna Ortega will außerdem auch für einige Folgen auch zusätzlich HINTER die Kamera wechseln und als Produzentin bei der 2. "Wednesday" Staffel mitwirken.
Worum geht es in den neuen Folgen?
Viele Fans fragen sich: Wird es aufgrund der verzögerten Produktion einen Zeitsprung geben? Dies würde dann Älterwerden 🤔 der "Wednesday"-Stars in der Serie erklären (Tipp: Guckt mal aktuelle Bilder von Eugene-Star Moosa Mostafa auf Instagram an, dann seht ihr, wie krass sich manche Stars in den letzten Monaten verändert haben).
So, oder so: Fakt ist, dass sich wieder alles um Titelheldin Wednesday drehen wird! Aber welche Abenteuer werden diesmal auf die mürrische Schülerin einprasseln?
Immerhin gibt es einige Ansätze aus der ersten Staffel, welche fortgesetzt werden können:
Rückblick: Wednesday hat herausgefunden, dass ihr Schwarm Tyler das mysteriöse und mörderische Monster Hyde ist. Unfassbar, denn Tyler hat im Auftrag von Ms. Thornhill getötet. Die rothaarige Lehrerin ist nicht der Sonnenschein, wie alle dachten. Stattdessen hatte sie es auf das Leben von Wednesday abgesehen. Wird dieser Verrat in den neuen Folgen eine Fortsetzung finden?
Zu Teilen ist das sicher, denn für die zweite Staffel ist Tyler-Darsteller Hunter Doohan bestätigt (s.o.). Allerdings taucht Thornhill-Darstellerin Christina Ricci (bisher) nicht auf der Casting-Liste auf. Bleibt abzuwarten, ob sie noch mal eine Rolle spielen wird!
Zu klären wäre auch: Wer ist der Stalker von Wednesday? Immerhin war das der fiese Cliffhanger der ersten Staffel: Wednesday wird heimlich beobachtet. Doch von wem?
Und was ist mit dem mysteriösen Kult von Biancas Mutter?
Fragen über Fragen, die hoffetnlich in der 2. Staffel geklärt werden!
Darum dauert die Produktion mehr als zwei Jahre
Fans warten wirklich lange auf eine zweite Staffel von Wednesday. Immerhin startete die erste Staffel im November 2022!
Aber die Verzögerung kommt nicht ohne Gründe!
Gleich mehrere Zwischenfälle sorgten dafür, dass die 2. Staffel immer weiter verschoben werden musste.
Zunächst wurde im Januar 2023 Hauptdarsteller Percy Hynes White (spielt Xavier) des sexuellen Missbrauchs beschuldigt und dann wurde die Serien-Produktion ab Mai 2023 komplett lahmgelegt, weil die Autor*innen in Hollywood große Studios wie Netflix bestreikten.
Das sorgte dafür, dass auch Superserien, wie "Wednesday" oder "Stranger Things" nicht so kommen, wie eigentlich geplant. Erst nach 146 Tagen fand der Streik der Autor*innen am 27. September 2023 ein Ende – und die Arbeit an "Wednesday" konnte fortgesetzt werden. Dazu gehörten im ersten Schritt: Das Erstellen der Drehbücher!
Staffel 1: Was bisher geschah ...
Wenn du zu den drei Menschen auf der Welt gehörst, die "Wednesday" NICHT gesehen haben, kommt hier eine Zusammenfassung der Handlung:
Die Netflix-Serie "Wednesday" dreht sich um Wednesday Addams (Jenna Ortega). Sie ist die Tochter der crazy morbiden Addams Family. Fans kennen die Family bereits aus den Filmen der 1990er Jahre...
In der Netflix-Serie dreht sich alles um die Jugend von Tochter Wednesday. Sie ist direkt, cool, und hat vor Nichts Angst. Geboren wurde sie nicht wie man denken könnte an einem Mittwoch, sondern an einem Freitag, den 13. 🐈⬛
Wednesday ist eine Rebellin undhat schon einige Schulwechsel hinter sich. Prompt wird sie von ihren Eltern auf das Nevermore Internat geschickt. Das ist eine Schule für Außenseiter*innen, wie Vampire, Werwölfe und andere übernatürliche Kreaturen.
Auch Wednesdays Eltern waren auf dieser Schule. Und nun soll sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Doch darauf hat das junge Mädchen so gar keine Lust. Wednesday ist schon dabei, ihre zu Flucht zu planen, da stößt sie auf das ein oder andere große Geheimnis von Nevermore ...
Und ihre Eltern scheinen an dem Chaos, das plötzlich ausbricht auch nicht so ganz unschuldig zu sein. Wednesday beschließt, den Geheimnissen auf den Grund zu gehen! Es wird mörderisch, mysteriös und spannend ...