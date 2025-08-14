"Wednesday" Staffel 2: Der erste Trailer für Part 2 ist da! 👀

Der erste Part der zweiten Staffel ist gerade erst erschienen und schon kann man sich den Trailer für den zweiten Part ansehen. Und der Trailer hat es in sich. Wenn Du Spoiler vermeiden willst, dann solltest Du lieber einen anderen Abschnitt des Artikels lesen:

Gleich am Anfang des Trailers sieht man Principal Weems (Gwendoline Christie), die sich als Wednesdays neuer „Spirit Guide“, also eine Art geistartiger Moralkompass, vorstellt. Das ist sehr überraschend, da Principal Weems in Staffel 1 gestorben ist und nun als Geist ihre Rückkehr in der Serie feiern kann. Darüber hinaus wird gezeigt, dass Tyler weiterhin versucht Wednesday und Enid umzubringen.

Und auch Morticia, Gomez, Onkel Fester und Wednesdays Großmutter Hester sind wieder am Start, denn augenscheinlich schweben nicht nur Wednesday und Enid in großer Gefahr, sondern auch der Rest ihrer Familie und Freund*innen.

Aber schau dir den Trailer am besten mal selbst an: