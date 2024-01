"Wednesday": Jenna Ortega verrät Details zu Staffel 2!

Mit "Wednesday" wurde Jenna Ortega quasi über Nacht zum Weltstar. Für die zweite Staffel der Serie wird sie nicht nur als Hauptdarstellerin vor der Kamera stehen, sondern auch als Produzentin arbeiten. Was uns wohl alles in den neuen Folgen erwartet?

Der genaue Plot ist noch unter Verschluss, aber Jenna teaserte in der Vergangenheit bereits an, dass sie die Horror-Aspekte verstärken wollen und romantische Liebesbeziehungen eher in den Hintergrund rücken bzw. gar nicht mehr vorkommen. Dies scheint also das Aus für die Dreiecksbeziehung zwischen ihr, Tyler und Xavier zu bedeuten. Eine Frage, die wahrscheinlich eine große Rolle in Staffel 2 spielen wird: WER ist Wednesdays Stalker? Dazu hat Wednesday-Darstellerin Jenna zwar keine Antwort, dafür hat sie aber schon etwas anderes über die kommende Staffel des Netflix-Hits verraten…