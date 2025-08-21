Andere Portale
Neues von der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft

„Spider-Man: Brand New Day“: Neuer Star tritt dem Cast bei! 🕷️👀

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin
bravo-logo
BRAVO Team

ENDLICH ist es sicher: Es wird einen vierten "Spider-Man"-Film mit Tom Holland geben! Alle Infos zum Film haben wir hier für dich gesammelt.

Spider-Man: Brand New Day: Alle Infos zum vierten Film mit Tom Holland!
Tom Holland kehrt in "Spider-Man: Brand New Day" als Spider-Man zurück! Foto: IMAGO / Capital Pictures
Update: 21.08.2025

Drehstart + SO sieht der neue Spider-Man-Anzug aus! 👀

Die Dreharbeiten für den neuen Spider-Man-Film sind gestartet! Das gab Tom Holland über seinen Instagram-Account bekannt. Nicht nur mit einem Post, sondern gleich mit zwei! Beim ersten handelt es sich um ein Video, in dem sich langsam ein Tor öffnet und der Umriss des Schauspielers in der Ferne zu sehen ist. Er springt mit dem Rücken zur Kamera auf der Stelle, während die Kamera langsam näher ran fährt, Tom sich umdreht und auf diese zukommt, verschmitzt lächelt und fragt: „We ready?“ (dt.: „Sind wir bereit?“). Dabei besonders auffällig, sein neuer Spider-Man-Anzug! Das Spinnen-Emblem ist größer als auf den Vorgängern und auch die Farben (rot und blau) scheinen kräftiger zu sein.

Beim zweiten Post gibt es zwei Bilder von den Dreharbeiten. Dabei steht Tom in Vollkostümierung auf einem Panzer, gesichert von oben durch ein Seil. Darunter schreibt der Schauspieler: „Spider-Man Brand New Day 1“. Aber das sind noch nicht die einzigen Neuigkeiten…

Diese Marvel-Legenden kehren in „Spider-Man: Brand New Day“ zurück!

Gleich drei Charaktere, die wir bereits aus dem Marvel-Universum kennen, werden im neuesten Spider-Man-Film am Start sein. Die wohl größte Überraschung: Mark Ruffalo wird wieder in seine Rolle als Bruce Banner aka Hulk zurückkehren! Auch Michael Mando, der in „Spider-Man: Homecoming“ den Scorpion gespielt hat, soll im vierten Teil der Spider-Man-Filme mit Tom Holland am Start sein. Zuletzt wäre dann noch Jon Bernthal aka der Punisher! Das wäre somit der erste große Auftritt des Charakters auf der großen Leinwand im MCU! Also mit dieser vielversprechenden Besetzung kann der Film doch nur mega werden, oder?

"Spider-Man: Brand New Day": Start

Geplant ist derzeit, dass "Spider-Man: Brand New Day" am 30. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen soll. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, hängt sicherlich davon ab, wie die Dreharbeiten laufen, die Anfang August 2025 gestartet sind.

Worum geht’s in "Spider-Man: Brand New Day"

Nachdem die Welt vergessen hat, wer Peter Parker und somit auch Spider-Man ist, will Peter seinen Fokus aufs College legen und seine Rolle Superheld erstmal vergessen. Doch eine neue Bedrohung bringt seine Freund*innen in große Gefahr und er muss sein Versprechen brechen und wieder in seinen Spider-Man-Anzug schlüpfen. Dabei findet er einen unerwarteten Verbündeten, der ihm dabei hilft, seine Liebsten zu beschützen.

Der vierte Teil der Spider-Man-Reihe mit Tom Holland unterscheidet sich aber in einem Punkt seinen Vorgängern: Es gibt eine direkte Verbindung zu den Comics! "Brand New Day" ist einer der bekanntesten Spider-Man-Geschichten. Der Grund: Diese steht in Verbindung mit der berüchtigten "One More Day"-Story. Die Verwendung könnte also ein starker Hinweis darauf sein, wie es für Tom Hollands Spider-Man im MCU weitergeht. 👀

Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Story im Comic. Vor „One More Day“ geschahen einige fragwürdige Dinge, die bei den Fans für große Aufregung sorgten und damit sogar zu den meist-gehassten Comic-Stories aller Zeiten gehört.„One More Day“ war dann quasi ein harter Reset: Keiner wusste mehr, wer hinter Spider-Man steckt, seine Ehe mit Mary Jane gab es niemals und Harry Osborn kehrt zurück. Auch „Spider-Man: No Way Home“ endet damit, dass keiner mehr weiß, wer Peter Parker ist – nicht einmal sein bester Freund Ned und seine große Liebe MJ! Der letzte Film war also eine lose Adaption von „One More Day“. Wird also angelehnt an den nächsten Teil weitergehen? Das wird wohl auch nur sehr wage, und mit vielen Neuinterpretationen möglich sein …

Aber schauen wir doch mal, wer unter anderem als Bösewicht infrage kommt: Mister Negative aka Martin Li, der mit der Wohltätigkeits-Organisation F.E.A.S.T in Verbindung gebracht wird. Zuschauer*innen, die bei „Spider-Man: No Way Home“ besonders gut aufgepasst haben, wissen: Dort hat Tante May gearbeitet!

Produzentin Amy Pascal hat gegenüber Deadline erwähnt: „Wir müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er beschlossen hat, nicht mehr Peter Parker zu sein, sondern sich darauf zu konzentrieren, Spider-Man zu sein, weil es zu schwer war, Peter Parker zu sein. Darum geht es also in dem Film.“

Auch Spider-Man-Darsteller Tom Holland selbst hat sich schon zu dem Film geäußert: „Ich weiß, dass wir dich am Ende von No Way Home mit einem gewaltigen Cliffhanger zurückgelassen haben, also ist 'Spider-Man: Brand New Day' ein Neuanfang. Genau das ist es. Das ist alles, was ich sagen kann.“ Viel wissen wir also noch nicht und die Möglichkeiten scheinen unendlich. Aber wofür auch immer sich die Verantwortlichen entscheiden: Es wird definitiv spannend! Insbesondere, weil eine Sache jetzt ganz anders wird …

„Spider-Man: Brand New Day“: Das wird diesmal anders sein

Die „No Way Home“-Trilogie ist bei vielen beliebt, aber es gab auch Kritik: Manche Fans fanden es schade, dass Spider-Man kontinuierlich Hilfe von Iron Man und Co. bekommen hat. Außerdem wollten viele Fans eine geerdete Geschichte sehen, die in New York spielt und in der nicht gleich die ganze Welt gerettet werden muss. Alle Fans, die das kritisiert haben, bekommen scheinbar jetzt das, was sie wollen, denn …

Marvel Produzent Kevin Feige hat bekannt gegeben, dass „Spider-Man: Brand New Day“ auf den Straßen New Yorks spielen soll und die Gefahren und Gegner der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft diesmal wohl etwas „ruhiger“ ausfallen werden.

Wer ist dabei?

Bestätigt als Rückkehrer wurden bisher:

  • Tom Holland als Peter Parker aka Spider-Man

  • Zendaya als MJ – Sie soll aber eine weitaus kleinere Rolle haben, als in den vorherigen Filmen

  • Jacob Batalon als Ned und

  • J.K. Simmons als J. Jonah Jameson

Noch nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich auch wieder dabei:

  • Jon Favreau als Happy Hogan

Neu im Cast werden sein:

  • Sadie Sink

  • Liza Colón-Zayas (bekannt aus „The Bear“)

  • Tramell Tillman (bekannt aus „Severance“)

Genauere Infos zu ihren Rollen gibt es noch nicht, aber natürlich wird viel spekuliert. Es wird aber vermutet, dass Sadie Sink die neue Jean Grey von X-Men spielen soll.

Insgesamt sollen drei neue Rollen gecastet werden, darunter zwei Bösewichte: einmal weiblich und einmal männlich. Der männliche Bösewicht könnte Jon Bernthal sein, der nach „Daredevil: Born Again“ als Punisher zurückkehrt. Es wird aber auch gemunkelt, dass der oben genannte Tramell Tillman diese Rolle ausfüllen könnte. Ob diese Gerüchte wohl wahr sind?

Apropos, Gerüchte: Augenscheinlich soll auch Florence Pugh als Yelena (die Schwester der „Black Widow“) im Film auftauchen.

