"Harry Potter"-Serie: Kommt sie schon bald?

Das "Harry Potter"-Franchise ist riesig und begeistert die Fans auch nach über 20 Jahren immer noch so sehr, wie am ersten Tag. Die sieben Bücher von J.K. Rowling wurden in acht Teilen verfilmt. Doch auch die Spin-Off-Film-Reihe "Phantastische Tierwesen", die Bühnenproduktion "Harry Potter und das verwunschene Kind" und der kürzlich erschienene Videospiel-Hit "Hogwarts Legacy" sorgten bei den Fans für Begeisterung. Nur eines fehlt bisher: Eine Serie. Aber auch diese ist schon lange geplant und wie es aktuell aussieht, bald schon realisiert…