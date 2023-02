"Harry Potter": Was wurde aus Draco Malfoy nach "Heiligtümer des Todes"?

Draco Malfoy machte nach dem Kampf um Hogwarts eine riesige Verwandlung durch. Die darauffolgenden Jahre verbrachte der junge Zauberer damit, seine Meinung grundlegend zu ändern. Er war zunächst in einer sehr dunklen Gefühlswelt gefangen, bevor er als anderer Mensch dieser entkommen konnte. Als er im Epilog – der neunzehn Jahre nach Voldemorts Niederlage spielt – auf einige seiner alten Klassenkameraden trifft, hat Draco eine Frau und einen Sohn. Am Bahnsteig von King’s Cross nickt er Harry, Ron und Hermine zu – vielleicht um zu zeigen, dass er zwar noch genau weiß, was in der Vergangenheit zwischen ihnen vorgefallen ist, aber beweisen will, dass er ein anderer Mensch ist. Doch es ist nicht das letzte Mal, dass die ehemaligen Feinde Draco und Harry als Erwachsene aufeinandertreffen…