"Phantastische Tierwesen"-Ende: Wichtiges "Harry Potter"-Ereignis wird fehlen!

Nachdem nach dem zweiten Teil der "Phantastischen Tierwesen"-Reihe auch Teil 3 nicht gut bei den Fans angekommen ist, wird es nach Angaben des Regisseurs David Yates keine Fortsetzung der Filmreihe zu geben. Durch die Entscheidung, dass Johnny Depps Gellert Grindelwald der Hauptbösewicht der Reihe ist, wurde "Phantastische Tierwesen" zu diesem riesigen Prequel von "Harry Potter" und verlor dadurch den Charme des ersten Teils.

Aber auch hinter den Kulissen gab es so einige Dramen: Johnny Depp, der durch Mads Mikkelsen ersetzt wurde, Ezra Miller, der einige Male bei der Polizei auffällig wurde und die Kontroverse um J.K. Rowling stieg rasant an. Das alles wirkte sich auch auf den Misserfolg der weiteren Teile aus. Es macht also Sinn, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, abgesehen von einer Sache…