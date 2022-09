"Harry Potter": Gruseliges Voldemort Geheimnis erklärt!

Lord Voldemort: Er versteckte sich in Albanien

Albanien – Ein Ort, der in der "Harry Potter"-Reihe öfter genannt wird, aber nie wirklich die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. Dabei spielt das Land eine zentrale Rolle, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint.

Schon in "Harry Potter und der Stein der Weisen" war bekannt, dass sich Voldemort in geschwächtem Zustand nach Albanien zurückgezogen hat, nachdem er Harrys Eltern grausam ermordet hatte, aber an dem kleinen Zauberer-Jungen scheiterte. War Albanien einfach ein zufällig ausgewählter Ort für die Rehabilitation des Dunklen Lords? Sicher nicht, denn die abgelegenen albanischen Wälder haben eine ganz besondere Bedeutung…

Lord Voldemort: Daher kommt seine Verbindung zu Albanien

Ein weit entfernter und abgelegener Ort, genau das brauchte Voldemort und fand den perfekten Platz in Albanien. Voldemort hatte viele Geheimnisse, doch warum suchte er sich genau diesen Ort aus? Ein Jahrzehnt zog er sich dort zurück, um sich zu erholen, bevor Professor Quirrell ihn fand und Voldemort eine Gelegenheit sah, seine Macht wiederzuerlangen. Doch das war nicht das erste Mal, dass Voldemort in Albanien war… Voldemorts Besessenheit von Albanien geht auf eine der Gründerinnen der Hogwarts-Schule zurück: Rowena Ravenclaw.

Denn ihr Diadem nutzte der Dunkle Lord als einen seiner Horkruxe. Dieses versteckte Helena Ravenclaw in einem albanischen Wald, der so abgelegen ist, dass das Diadem nur schwer zu finden ist. Tom Riddle findet es trotzdem und das Schmuckstück wird sein fünfter Horkrux und macht ihn nur noch mächtiger. Nachdem er in Albanien einen seiner wichtigen Horkruxe erschaffen hat, macht es nur Sinn, dass Voldemort eine Verbindung zu Albanien und dem abgelegenen Wald verspürt – vielleicht sogar noch das Gefühl hat, dass ein Teil von ihm dort noch lebt.

