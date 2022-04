"Harry Potter"-Star verhaftet! 😯

„Harry Potter“- und „The Flash”-Star: Gewalttätige Ausbrüche

Ezra Miller ist bekannt aus der Filmreihe „Phantastische Tierwesen“, die im "Harry Potter"-Universum spielt, aus „Justice League“ und „The Flash“. Und ganz nebenbei noch für seine öffentlichen Ausbrüche, von denen es schon einige gab…

Vor nicht mal einem Monat wurde der Schauspieler bereits wegen Belästigung verhaftet und angeklagt. Zuvor gab es von einem Paar schon eine einstweilige Verfügung gegen Miller, Warnungen seitens der Polizei vor einem Hausfriedensbruch in einer Bar auf Hawaii, sowie ein Würge-Video, in dem der Star einer Frau an die Kehle packt und sie zu Boden drückt. Am vergangenen Dienstag kam es dann wieder zu einem gewalttätigen Ausbruch…

Ezra Miller erneut festgenommen

Der Schauspieler war im östlichsten Teil Hawaiis unterwegs, in Puna District. Er soll gebeten worden sein, ein Privathaus zu verlassen. Daraufhin wurde er wütend und schleuderte laut der Polizei einer 26-jährigen Frau einen Stuhl gegen den Kopf. Sie erlitt eine Schnittwunde an der Stirn, die sie jedoch nicht behandeln lassen wollte.



Miller wurde kurz danach auf einer der umliegenden Straßen festgenommen. Der Vorwurf: Körperverletzung zweiten Grades. Gegen Kaution konnte der Star aber wenige Stunden später die Polizeistation verlassen. Die Ermittlungen sollen noch andauern.

