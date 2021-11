„Stranger Things“-Fans dürfen sich freuen, dass es eine Staffel 5 der beliebten Netflix-Serie geben wird! So viel ist in jedem Fall schon klar. Aktuell müssen sich alle Fans noch stark gedulden, denn „Stranger Things“ Staffel 4 lässt aufgrund von Covid-19 noch ein wenig auf sich warten – nicht die einzige Serie, die aufgrund der Pandemie verschoben werden musste!

Immerhin einen Vorteil hatte die Corona-Pandemie für die Autoren der Serie, die Duffer-Brüder, wie sie in einem Interview mit The Hollywood Reporter verrieten: „Wir wissen, was das Ende sein wird und wann es soweit sein wird. [Die Pandemie] hat uns die Zeit gegeben, nach vorne zu schauen und zu überlegen, was das Beste für die Show sein würde. Das half uns auch dabei zu bestimmen, wie viel Zeit wir dafür noch brauchen würden.“ Klar ist also: „Stranger Things“ Staffel 5 wird passieren! Doch wann? Was wird passieren und wer wird alles dabei sein? Wir verraten es euch!

Wann wird „Stranger Things“ Staffel 5 erscheinen?

Das kommt tatsächlich erst einmal darauf an, wann wir endlich „Stranger Things“ Staffel 4 bekommen werden! Die Corona-Pandemie hat die Produktion der vierten Staffel enorm nach hinten verschoben und den ursprünglichen Zeitplan komplett über den Haufen geworfen.

Eigentlich sollte die vierte Staffel gerüchtehalber bereits im Januar 2021 anlaufen – das ist nun schon einige Zeit her und wir können bestätigen, dass „Stranger Things“ nicht weiterging. 😄 2022 ist nun angedacht. Die erste Staffel kam damals 2016 raus, Staffel 2 2017 und Staffel 3 2019. Sollte Staffel 4 wirklich 2022 herauskommen, dürften wir nach der Logik erst in vier weiteren Jahren mit Staffel 5 rechnen – also 2026. 😂 Aber davon gehen wir nicht aus. Sollte die Pandemie bis dahin soweit unter Kontrolle sein, dass ein reibungsloser Drehablauf garantiert werden kann, könnte es bereits 2023 soweit sein! Die "Kinder"stars werden ja ehrlicherweise auch nicht jünger, deswegen ist nun ein bisschen Tempo gefragt!

Wird die 5. Staffel die letzte sein?

Es ist zwar nichts Offizielles bekanntgegeben in die Richtung, die Autoren und Schauspieler*innen deuteten allerdings bereits an, dass „Stranger Things“ Staffel 5 die letzte sein könnte. In einem Interview mit Collider sagte Schauspieler David Harbour: „Wir führen neue Dinge [in Staffel 4] ein, aber wir straffen auch die Handlung und schließen sie in eine bestimmte Richtung ab. Dadurch soll die Serie irgendwann ein klares, sauberes und bestimmtes, klar definiteres Ende haben, über das ich nicht wirklich sprechen kann.“ Auch der Produzent Shawn Levy deutete an, dass ein Ende in Sicht sei: „Es gibt einen plan und der wird auch bald geteilt werden.“ 😦

Wer wird bei „Stranger Things“ Staffel 5 dabei sein?

Wen wir in der fünften und vielleicht letzten Staffel von „Stranger Things“ sehen können, ist aktuell kaum herauszufinden – dafür müsste klar sein, wer die vierte Staffel überleben wird! Die soll die bisher krasseste und gruseligste von allen werden. Bisher haben alle Hauptdarsteller*innen die Show (zumindest physisch) gut überstanden – es kann allerdings gut sein, dass es jemanden erwischen wird. Gerüchte besagen, dass Elfi sterben könnte. Das können wir uns zwar kaum vorstellen, aber wer weiß! Sobald es Neuigkeiten diesbezüglich gibt, erfahrt ihr sie hier.

