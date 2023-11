"Enola Holmes": Alle Infos zu Teil 3

Lange war es unklar, jetzt aber sicher: Es wird einen dritten Teil zu "Enola Holmes" mit Milly Bobby Brown geben! 😍 Jedenfalls, wenn es nach dem Leiter von Netflix Film, Scott Stuber, geht... In einem Interview mit Collider verriet er, dass er nicht nur sehr stolz auf Millie Bobby Brown ist, sondern auch, dass sie an einem Drehbuch für Teil 3 von Enola Holmes arbeiten: "Sie ist so ein großer Star für uns, ich meine, natürlich ist ‚Stranger Thing‘ wichtig für uns, aber wir sehen auch, wie sie als Schauspielerin wächst. Wir haben im Frühjahr einen Film namens ‚Damsel‘ mit ihr, auf den ich mich sehr freue. Die Holmes-Rechte sind seltsam dehnbar. Natürlich hat Warner Bros. mit Downey und Jude Law unglaubliche Arbeit geleistet, also ist die Idee, dass wir diese IP mit ihr erweitern können, sehr aufregend. Wir arbeiten also wieder einmal an einem Drehbuch, um das zu erreichen. Ich würde gerne einen weiteren Film machen." So ganz sicher ist die Fortsetzung also noch nicht, aber es ist bestimmt nur noch eine Frage der Zeit, bis der dritte Teil offiziell bestätigt wird. Da die Arbeiten sich auch noch im Anfangsstadium befinden, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern bis wir den dritten Teil von "Enola Holmes" zu sehen bekommen.