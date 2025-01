"Ich und die Walter Boys": Alle Infos zu Staffel 2

Staffel 1 hat uns mit einem ziemlichen Schock sitzen gelassen: Jackie hat die Walters-Familie verlassen, um zurück nach New York zu gehen. Wie es jetzt in Staffel 2 weitergeht? Da die Serie von der Buchvorlage abweicht, gibt es einige Möglichkeiten. Wird Jackie versuchen, die Walter-Familie hinter sich zu lassen und bei ihrem Onkel Richard in ihrer Heimat New York glücklich zu werde? Oder findet sie schon bald einen Grund, um wieder auf die Ranch zurückzukehren?

Auch bei den Walters ist viel los: Nachdem Alex Hailey in die Friendzone gesteckt hat, ist diese ziemlich niedergeschlagen. Falls Jackie wieder zurückkehrt, könnte auch die Rivalitäten innerhalb der Familie wieder entflammen. Auch die bereits angekündigten neuen Charaktere werden das Leben der Walters mit Sicherheit aufwirbeln…

Hauptdarstellerin Nikki Rodriguez, die Jackie spielt, verriet am Ende der Dreharbeiten zur zweiten Staffel: "Jackie versucht in dieser Staffel herauszufinden, wo sie hingehört. Sie versucht definitiv, keine der beiden Seiten von sich zu verlieren und sicherzustellen, dass sie nebeneinander bestehen können." Auch ihr Co-Star Noah Lalonde aka Cole teaserte die neuen Folgen schon etwas an: "Es ist toll zu sehen, dass die Serie so gut ankommt und dass die Leute mit uns nach Silver Falls entfliehen, weil es ein schöner Ort ist. Und obwohl es einige dramatische Dinge gibt, bin ich mir sicher, dass es am Ende ein Happy End geben wird."

Serienschöpferin Melanie Halsall erzählt zur neuen Staffel: "Wir haben in jeder Folge riesige Setstücke und die Geschichten sind vielschichtiger. Wir haben unsere Charaktere gefunden, die Schauspieler verstehen ihre Figuren jetzt wirklich. Als ich zurückkam, freute ich mich darauf, wieder mit den Dreharbeiten zu beginnen, weil ich wusste, dass wir großartige Geschichten zu erzählen hatten."