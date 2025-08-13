Andere Portale
Joe Jonas bestätigt Camp Rock 3 Gerüchte! 😍😱

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Camp Rock 3.... Es wird schon lange spekuliert, so richtig bestätigt war aber nichts: bis jetzt! Denn Joe Jonas verrät nun während einer Challenge mit seinen Brüdern Nick und Kevin: Es wird einen dritten Teil zu den beliebten Filmen geben!

Kevin, Nick und Joe Jonas in ihren Rollen als Jason, Nate und Shane von Connect 3 in der Anfangszene von Camp Rock 2: The Final Jam
Kevin, Nick und Joe Jonas (v.l.n.r.) spielten in Camp Rock die fiktionale Band Connect 3 Foto: Disney
Camp Rock 3 Gerüchte gibt es schon seit einigen Monaten

Schon lange wünschen sich Fans eine Fortsetzung von Camp Rock. Seit diesem Jahr, 15 Jahre nach „Camp Rock 2: The Final Jam”, brodelt die Gerüchteküche um einen dritten Teil wieder ganz schön auf. Die Dreharbeiten sollen im September starten und unter der Regie von Tim Federle, dem Showcreator von „High School Music: Das Musical: Die Serie“, geleitet werden. Da es bisher aber noch keine offizielle Bestätigung seitens Disney gibt, gibt es auch noch keine Details zum Inhalt, es wird aber vermutet, dass es eine neue Generation von Camper*innen geben wird. Ob also die Stars der ersten beiden Filme aka die Jonas Brothers und Demi Lovato dabei sein werden, ist genauso unklar – doch Joe Jonas scheint da jetzt etwas Licht ins Dunkle gebracht zu haben.😅

Joe Jonas: „Sorry, Disney“

Die Jonas Brothers stellten sich einer neuen „First We Feast“-Challenge und traten im „Hot One Versus“ gegeneinander an. In diesem Format geht es darum, möglichst viele Fragen ehrlich zu beantworten und/oder Challenges zu meistern - denn dann muss man kein scharfes Hot Wing essen! Am Ende gewinnt der, der am wenigsten Hot Wings gegessen hat. Um einem besonders scharfen Hot Wing zu entkommen, entschied sich Joe dafür, seinen letzten Eintrag in der Notizapp vorzulesen. Er öffnet die App und sagt: „‘Camp Rock 3‘ lesen. Es ist die Wahrheit. Es steht gleich hier.“ Seine Brüder Nick und Kevin schauen etwas geschockt und geben zu: „Das ist ziemlich gut“ – auch wenn Joe damit wahrscheinlich ein NDA mit Disney gebrochen haben könnte. 😅 Der Sänger entschuldigt sich schnell: „Sorry Disney!“

Es ist also wahr. Wir bekommen nicht nur einen dritten Teil von Camp Rock, sondern auch die Jonas Brothers werden dabei sein! 😍 Vielleicht kehrt auch Demi Lovato für ein paar Szenen zurück? Eine Reunion mit den Jonas Brothers gab es erst vergangenes Wochenende, als sie mit den drei Brüdern die Camp Rock Songs „This is Me“ und „Wouldn’t Change a Thing“ bei der Eröffnungsshow ihrer Tournee zum 20. Bandjubiläum performt. Angeblich soll sie auch schon einen Vertrag mit Disney unterschrieben haben für Teil 3!👀 Ihre Szenen drehen die Jonas Brothers voraussichtlich im September, denn in einem Radio-Interview verriet Nick bereits, dass sie in dem Monat ein paar Tage Tourpause haben, um für ein Filmprojekt zu drehen – das kann ja jetzt fast nur Camp Rock 3 sein, oder? 👀 Wir freuen uns auf jeden Fall schon mega auf die Fortsetzung! 😍

