Joe Jonas bestätigt Camp Rock 3 Gerüchte! 😍😱

Die Jonas Brothers stellten sich einer neuen „First We Feast“-Challenge und traten im „Hot One Versus“ gegeneinander an. In diesem Format geht es darum, möglichst viele Fragen ehrlich zu beantworten und/oder Challenges zu meistern - denn dann muss man kein scharfes Hot Wing essen! Am Ende gewinnt der, der am wenigsten Hot Wings gegessen hat. Um einem besonders scharfen Hot Wing zu entkommen, entschied sich Joe dafür, seinen letzten Eintrag in der Notizapp vorzulesen. Er öffnet die App und sagt: „‘Camp Rock 3‘ lesen. Es ist die Wahrheit. Es steht gleich hier.“ Seine Brüder Nick und Kevin schauen etwas geschockt und geben zu: „Das ist ziemlich gut“ – auch wenn Joe damit wahrscheinlich ein NDA mit Disney gebrochen haben könnte. 😅 Der Sänger entschuldigt sich schnell: „Sorry Disney!“

Es ist also wahr. Wir bekommen nicht nur einen dritten Teil von Camp Rock, sondern auch die Jonas Brothers werden dabei sein! 😍 Vielleicht kehrt auch Demi Lovato für ein paar Szenen zurück? Eine Reunion mit den Jonas Brothers gab es erst vergangenes Wochenende, als sie mit den drei Brüdern die Camp Rock Songs „This is Me“ und „Wouldn’t Change a Thing“ bei der Eröffnungsshow ihrer Tournee zum 20. Bandjubiläum performt. Angeblich soll sie auch schon einen Vertrag mit Disney unterschrieben haben für Teil 3!👀 Ihre Szenen drehen die Jonas Brothers voraussichtlich im September, denn in einem Radio-Interview verriet Nick bereits, dass sie in dem Monat ein paar Tage Tourpause haben, um für ein Filmprojekt zu drehen – das kann ja jetzt fast nur Camp Rock 3 sein, oder? 👀 Wir freuen uns auf jeden Fall schon mega auf die Fortsetzung! 😍