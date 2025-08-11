Andere Portale
„Ahsoka“ Staffel 2: Wann geht die „Star Wars“-Serie endlich weiter?

BRAVO Team

Seit viele Jahren erfreut sich Ahsoka Tano bei „Star Wars“-Fans großer Beliebtheit – kein Wunder, dass sie ihre eigene Serie bekommen hat. Alle Informationen zur Serie und zur zweiten Staffel findest Du hier …

Ahsoka Tona hebt mit geschlossenen Augen die Hand. Sie trägt ein weißes Gewand. Im Hintergrund kann man Teile eines roten Raumschiffs erkennen.
Möge die Macht mit ihr sein: Auch in der zweiten Staffel muss sich Ahsoka wieder großen Herausforderungen stellen. Foto: IMAGO / Landmark Media
„Ahsoka“ Staffel 2: Start

Die zweite Staffel von „Ahsoka“ wird insgesamt wieder acht Episoden aufweisen. Die Episoden wurden erneut von Dave Filoni geschrieben, der nicht nur für seine Arbeit an „Ahsoka“ bekannt ist, sondern auch für „Star Wars: The Clone Wars“ oder „Star Wars: Rebels“. Wann genau man mit den neuen Episoden rechnen kann, ist bis dato noch unklar, da augenscheinlich der Kinostart von „The Mandalorian & Grogu“ (2026) die Veröffentlichung von „Ahsoka“ Staffel 2 verzögern soll. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die Serie 2026 auf Disney+ erscheinen wird.

„Ahsoka“ Staffel 2: Handlung

In der ersten Staffel von Ahsoka finden wir uns fünf Jahre nach „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) wieder. Die Anakin Skywalkers ehemalige Padawan Ahsoka Tano zieht gemeinsam mit den Mitgliedern der mittlerweile nicht mehr bestehenden „Ghost“ aus „Star Wars: Rebels“ los, um ihren alten Freund Ezra Bridger zu finden, der einst in einer anderen Galaxie verschwunden ist. Mit ihm ist auch Großadmiral Thrawn verschwunden, der als ruchloser Kriegsführer im Imperium bekannt war. Die erste Staffel endete damit, dass Thrawn es zurück in seine ursprüngliche Galaxie geschafft hat, während Ahsoka und der Rest Ezra gefunden haben.

Noch ist nicht viel über die Handlung der zweiten Staffel bekannt, was man aber weiß ist, dass Ahsoka und Sabine sich erneut Baylan Skoll, einem abtrünnigen Jedi stellen müssen. Darüber hinaus plant Thrawn, mit Überresten des Imperiums und seinen Kontakten zu den Nachtschwestern die „New Republic“ unter der Leitung Admiral Ackbars zu stürzen.

„Ahsoka“ Staffel 2: Cast

Bisher sind diese Schauspieler und Schauspielerinnen als Rückkeher*innen für die zweite Staffel bestätigt worden:

  • Rosario Dawson als Ahsoka Tano

  • Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren

  • Ivanna Sakhno als Shin Hati

  • Eman Esfandi als Ezra Bridger

  • Hayden Christensen als Anakin Skywalker

  • Rory McCann als Baylan Skoll

  • Mary Elizabeth Winstead als Hera Syndulla

  • David Tennant als Professor Huyang

  • Lars Mikkelsen als Großadmiral Thrawn

  • Wes Chatham als Captain Enoch

  • Elden Bennett als Admiral Ackbar

  • Steve Blum als Zeb

  • Dave Filoni als Chopper

Wie man sehen kann, wurde Baylan Skoll mit Rory McCann neu besetzt, da der vorherige Schauspieler Ray Stevenson leider im Mai 2023 verstorben ist. Darüber hinaus wurde offiziell bestätigt, dass Ewan McGregor nicht als Obi-Wan Kenobi in „Ahsoka“ zu sehen sein wird

