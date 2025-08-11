„Ahsoka“ Staffel 2: Wann geht die „Star Wars“-Serie endlich weiter?

Bisher sind diese Schauspieler und Schauspielerinnen als Rückkeher*innen für die zweite Staffel bestätigt worden:

Rosario Dawson als Ahsoka Tano

Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren

Ivanna Sakhno als Shin Hati

Eman Esfandi als Ezra Bridger

Hayden Christensen als Anakin Skywalker

Rory McCann als Baylan Skoll

Mary Elizabeth Winstead als Hera Syndulla

David Tennant als Professor Huyang

Lars Mikkelsen als Großadmiral Thrawn

Wes Chatham als Captain Enoch

Elden Bennett als Admiral Ackbar

Steve Blum als Zeb

Dave Filoni als Chopper

Wie man sehen kann, wurde Baylan Skoll mit Rory McCann neu besetzt, da der vorherige Schauspieler Ray Stevenson leider im Mai 2023 verstorben ist. Darüber hinaus wurde offiziell bestätigt, dass Ewan McGregor nicht als Obi-Wan Kenobi in „Ahsoka“ zu sehen sein wird