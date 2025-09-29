Andere Portale
Kategorien
PUR Abo
Folge BRAVO
Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram
Kasch Kasch Step Step

Baby Steps: Das PS5-Spiel ist ganz schön wackelig auf den Beinen🎮

bravo-logo
BRAVO Team

Laufen lernen mit „Baby Steps“. Ein ungewöhnliches Spiel, das mit Absicht langsam, umständlich und etwas frustrierend ist.

Nate steht an einer Schlucht und muss über eine sehr dünne Brücke.
Ein kleiner Schritt für die Menschheit und für alle Gamer*innen – ist „Baby Steps“ ein spaßiges Spiel? Foto: Cosmo team
Auf Pinterest merken

„Baby Steps“: Faktencheck

  • Plattformen: PlayStation 5 & PC (Windows)

  • Preis: 19,99 €

  • Gratis testen? Ja! Mit einem PlayStation Plus Premium-Abo kannst du das Spiel eine Stunde lang kostenlos ausprobieren

  • Publisher: Devolver Digital

  • Genre: Physik-basiertes Abenteuer mit Humor und Walking-Sim-Vibes

  • Geeignet für: Spieler*innen, die etwas völlig anderes suchen – und Frust nicht scheuen

„Baby Steps“: Worum geht es?

In „Baby Steps“ schlüpfst du in die Rolle von Nate – einem etwas planlosen Mittdreißiger, der noch bei seinen Eltern wohnt und plötzlich in eine fremde Welt teleportiert wird. Dort steuerst du ihn durchs Gelände – Schritt für Schritt. Wirklich! Du steuerst jeden einzelnen Schritt.

„Baby Steps“: Laufen als Herausforderung

Was bei den meisten Spielen ganz automatisch funktioniert, wird in „Baby Steps“ zur zentralen Herausforderung: das Gehen. Mit gerade einmal vier Tasten und einem Joystick bewegst du Nate durch steile Hänge, matschige Wege und über jede Menge Hindernisse.

Das Spiel will gar nicht so tun, als wäre es einfach – und das ist Absicht. Nate fällt ständig hin. Und selbst wenn du das Gefühl hast, die Steuerung endlich zu beherrschen, wirst du früher oder später wieder im Dreck landen.

„Baby Steps“: Frust vorprogammiert?

„Baby Steps“ spielt mit dem Konzept des sogenannten Ragebait – Inhalte, die extra darauf ausgelegt sind, frustrieren oder provozieren. Die Steuerung wirkt absichtlich schwerfällig, die Grafik ist schlicht, und der Humor? Geschmackssache. Wer auf Spiele wie „QWOP“ oder „Getting Over It“ steht, könnte hier genau richtig sein. Für alle anderen wird das Spiel schnell zu einer Geduldsprobe.

Hall of Game(s)
Jet, Shadow, Sonic, Knuckles und Tails fahren von links nach rechts über eine neonartige Rennstrecke. Im Hintergrund sieht man einen Dinosaurier. - Foto: SEGA
„Sonic Racing: CrossWorlds“: Das Racing-Game umrundet „Mario Kart World“ mit Leichtigkeit

Sonic ist zurück – und diesmal will er es mit einem neuen Racing-Game wissen. „Sonic Racing: CrossWorlds“ heißt der neueste Teil der Reihe, doch kann er wirklich mit „Mario Kart World“ mithalten?

Mario (links) und Luigi sind in Klempner-Montur bester Dinge und wollen ihre Fäuste gegeneinanderschlagen. - Foto: IMAGO / Picturelux
Videospieladaptionen: Mario, Mortal Kombat und Clash of Clans werden verfilmt

Während die letzten Jahre Superhelden die Unterhaltungsindustrie dominiert haben, sind es nun Videospiele, die immer häufiger verfilmt werden. Wir zeigen dir, welche Projekte es unter den Umsetzungen gibt – vielleicht ist ja dein Lieblingsgame dabei …

Man sieht einen Luma in einem Käfig. - Foto: IMAGO / Picturelux
„Der Super Mario Galaxy Film“: Mario, Luigi, Peach und … Yoshi?

Mario kehrt zurück: Mit „Der Super Mario Galaxy Film“ steht sein zweites großes Kinoabenteuer in den Startlöchern … und es wird vieles anders!

NewsGames
Drache Spyro - Foto: Activision/PR
Die besten PS4-Spiele für Kinder: Unsere Top 10

Gute PS4-Spiele für Kinder gibt's viele - aber welche sind die besten? Hier sind zehn richtig gute Empfehlungen.

Milla und Karim schauen sich an - Foto: RTL II
„Berlin – Tag und Nacht“: Karim rettet Leben!

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Chiara hat große Pläne und für Karim ist Aufgeben keine Option.

Man sieht Elphaba und Glina im Palast des Zauberers von Oz. Elphaba trägt eine schwarze Hexekluft und Glinda ist in rosa gekleidet. - Foto: IMAGO / Landmark Media
„Wicked: Teil 2": Der finale Trailer ist da! 🧙👸

„Wicked“ war einer der größten Kino-Hits des letztens Jahres. Nun kommt demnächst die Fortsetzung in die Kinos – doch wann? Und wer spielt mit? Und worum geht es überhaupt? Das erfährst du hier! 👀⤵️

Man sieht das „Star Wars“-Logo. - Foto: IMAGO / Allstar
Star Wars: Erster Trailer zu „Star Wars: Visionen“ Staffel 3🚀

Seit Disney über „Star Wars“ wacht, bekommen Fans ein Film- und/oder Serienprojekt nach dem anderen. Damit du nicht den Überblick verlierst, haben wir mal für dich eine Übersicht erstellt …

Man sieht Jake Sully und Neytiri als Navi in einem neon-lila Licht. Sie pressen ihre Nasen aneinander. - Foto: IMAGO / Capital Pictures
Avatar 3: Der neue Trailer hat es in sich🔥🌊

„Avatar 3“ ist einer der meist erwarteten Filme des Jahres. Jetzt gibt es endlich einen ersten Trailer – und der hat es in sich …

Die vier männlichen Protagonisten aus „Stranger Things“ stehen in einem Wald und sind bereit für einen gemeinsamen Handschlag. - Foto: Netflix
„Stranger Things“: Alle Infos zu Staffel 5

"Stranger Things" wird eine 5. Staffel bekommen! Hier findest du alle Infos zum Cast, der Handlung und wann sie erscheinen wird! Achtung : Dieser Artikel enthält Spoiler zur aktuellen Staffel.