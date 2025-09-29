Baby Steps: Das PS5-Spiel ist ganz schön wackelig auf den Beinen🎮

Was bei den meisten Spielen ganz automatisch funktioniert, wird in „Baby Steps“ zur zentralen Herausforderung: das Gehen. Mit gerade einmal vier Tasten und einem Joystick bewegst du Nate durch steile Hänge, matschige Wege und über jede Menge Hindernisse.

Das Spiel will gar nicht so tun, als wäre es einfach – und das ist Absicht. Nate fällt ständig hin. Und selbst wenn du das Gefühl hast, die Steuerung endlich zu beherrschen, wirst du früher oder später wieder im Dreck landen.