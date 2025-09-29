Andere Portale
„Berlin – Tag und Nacht“: Karim rettet Leben!

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Chiara hat große Pläne und für Karim ist Aufgeben keine Option.

Milla und Karim schauen sich an
Zwischen Milla und Karim sprühen die Funken!? Foto: RTL II
Kommt Chiara damit durch?

Chiara hat keine Lust mehr auf die Schnitte und will nun ihr eigenes Friseur-Business aufbauen – den perfekten Ort für ihren Salon hat sie sich auch schon ausgesucht: das Hausboot! Doch Malte und Krätze sind von der Sache nicht so überzeugt. Trotzdem lässt sie sich nicht davon abbringen und erwartet am Abend schon ihren ersten Kunden. Dafür lässt sie etwas Equipment aus der Schnitte mitnehmen.

Doch ihr Diebstahl fliegt fast auf, als Krätze auf dem Hausboot das Equipment findet. Gerade so kann sie sich noch herausreden, bevor sich herausstellt, dass Krätze am Abend auch noch frei hat! Wie soll sie denn da ihren Kunden auf dem Hausboot heimlich empfangen? Zu ihrem Glück muss Krätze dann aber doch kurzfristig für Schmidti einspringen und sie kann sich in aller Ruhe, um ihren ersten Kunden kümmern. Ob das gut geht?

Hartnäckigkeit zahlt sich aus!

Karim ist sich nach den Flirts mit Milla sicher: Er will sie erobern! Davon können ihn auch nicht Charlis Entsetzen und Maltes Zweifel abhalten. Seine weiteren Anläufe scheitern zunächst, doch Karim gibt nicht auf. Als Milla dann noch andeutet, dass es ihrerseits nicht unbedingt an fehlenden Gefühlen scheitert, sondern eher am Altersunterschied, schöpft er noch mehr Hoffnung – denn Alter ist schließlich nur eine Zahl. So richtig ernstzunehmen scheint sie ihn aber nicht – noch! Denn als er ihr in einer kritischen Situation das Leben rettet, sieht Milla ihn auf einmal mit ganz anderen Augen und es dauert nicht lange, bis da plötzlich eine Spannung und Anziehung in der Luft liegt, die sie zuvor noch nie so gespürt hat. Wird das zwischen ihr und Karim vielleicht doch noch was? 😮

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Donnerstag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!

Video Platzhalter
Video: RTL II
