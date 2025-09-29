„Berlin – Tag und Nacht“: Karim rettet Leben!

Chiara hat keine Lust mehr auf die Schnitte und will nun ihr eigenes Friseur-Business aufbauen – den perfekten Ort für ihren Salon hat sie sich auch schon ausgesucht: das Hausboot! Doch Malte und Krätze sind von der Sache nicht so überzeugt. Trotzdem lässt sie sich nicht davon abbringen und erwartet am Abend schon ihren ersten Kunden. Dafür lässt sie etwas Equipment aus der Schnitte mitnehmen.

Doch ihr Diebstahl fliegt fast auf, als Krätze auf dem Hausboot das Equipment findet. Gerade so kann sie sich noch herausreden, bevor sich herausstellt, dass Krätze am Abend auch noch frei hat! Wie soll sie denn da ihren Kunden auf dem Hausboot heimlich empfangen? Zu ihrem Glück muss Krätze dann aber doch kurzfristig für Schmidti einspringen und sie kann sich in aller Ruhe, um ihren ersten Kunden kümmern. Ob das gut geht?