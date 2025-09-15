Andere Portale
„Berlin – Tag und Nacht“: Kampf gegen Liebeskummer und Ängste

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Karim sucht eine Ablenkung und Indira muss sich ihren Zweifeln stellen.

Indira und Schmidti von BTN sitzen im Wartezimmer einer Arztpraxis
Wird Indira Schmidtis Hilfe annehmen? Foto: RTL II
Die beste Medizin gegen Liebeskummer?

Karim hilft Malte im Matrix und kann währenddessen für ein paar Stunden seine Trennung von Charli vergessen. Das lässt ihn darüber nachdenken, ganz im Matrix anzufangen. Doch am nächsten Morgen macht sich die lange Nacht bemerkbar: Sara ist besorgt und in der Schule ist er müde und lustlos. Dann muss er auch noch mit Elias zusammenarbeiten und ihm wird alles zu viel.

Ihm wird klar: Er braucht eine Veränderung! Kurz darauf steht er auch schon vor Milla und bittet sie um einen Job im Matrix. Diese ist zwar skeptisch, gibt Karim aber eine Chance, die er auch nutzt. Seine erste Schicht ist ein riesengroßer Erfolg. Karim ist glücklich und merkt: Das ist genau das, was er jetzt braucht, um Schritt für Schritt den Liebeskummer zu überwinden. Wird er durchziehen und es schaffen?

Nur gemeinsam stark

Indira ist verunsichert. Dass Valentina morgens dann auch noch einen riesigen Vorrat an Desinfektionsmittel anbringt, macht die ganze Situation nicht besser. Warum haben Milla und Valentina nur so große Angst? Trotzdem beschließt sie, zusammen mit Schmidti zum Arzt zu gehen. Dort schöpft sie neue Hoffnung, denn mit der richtigen Medikation könnte sie schon bald wieder ein normales Leben führen! Daraufhin verbringt sie mit Schmidti einen unbeschwerten Nachmittag – den auch eine erneute Begegnung mit Milla und Valentina nicht mehr vermasseln kann. Doch am nächsten Tag sind da wieder die Zweifel. Wird das Medikament wirklich helfen können? Indira verliert sich immer mehr in irrationalen Ängsten. Schmidti versucht alles, um sie umzustimmen und schafft es am Ende auch mit liebevollen Worten: Gemeinsam werden sie in den Kampf gegen ihre Ängste ziehen – und hoffentlich auch gewinnen…

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!

Video: RTL II

