„Berlin – Tag und Nacht“: Kampf gegen Liebeskummer und Ängste

Karim hilft Malte im Matrix und kann währenddessen für ein paar Stunden seine Trennung von Charli vergessen. Das lässt ihn darüber nachdenken, ganz im Matrix anzufangen. Doch am nächsten Morgen macht sich die lange Nacht bemerkbar: Sara ist besorgt und in der Schule ist er müde und lustlos. Dann muss er auch noch mit Elias zusammenarbeiten und ihm wird alles zu viel.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Ihm wird klar: Er braucht eine Veränderung! Kurz darauf steht er auch schon vor Milla und bittet sie um einen Job im Matrix. Diese ist zwar skeptisch, gibt Karim aber eine Chance, die er auch nutzt. Seine erste Schicht ist ein riesengroßer Erfolg. Karim ist glücklich und merkt: Das ist genau das, was er jetzt braucht, um Schritt für Schritt den Liebeskummer zu überwinden. Wird er durchziehen und es schaffen?