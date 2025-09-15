Jugendwort des Jahres 2025– Die Zweite Votingrunde hat begonnen!📩

Alle Jahre wieder: Die Wahlen zum Jugendwort des Jahres haben wieder begonnen. Foto: IMAGO / Steinach

Inhalt









Jugendwort des Jahres: Was hat es damit auf sich?

Es dürfte wohl nichts Neues sein, dass zwischen Jugendlichen und Erwachsenen häufig doch große sprachliche Unterschiede herrschen. Das wurde sich auch beim „Langenscheidt“-Verlag gedacht, der seit 2008 das Jugendwort des Jahres küren lässt. Während früher noch eine Jury darüber bestimmte, was das Jugendwort des Jahres sein sollte, darf seit 2020 jede*r im Internet abstimmen. Derzeitig befinden wir uns in der ersten Wahlperiode, bei der zehn Kandidaten zur Auswahl stehen. Beim zweiten Wahlgang dürfen dann alle über die drei Beliebtesten abstimmen, von denen dann eines gewinnt.

Jugendwort des Jahres: Das sind die Gewinner der vorherigen Jahre

In den letzten 17 Jahren standen sehr vielfältige, sowie kreative Jugendwörter zur Auswahl. Damit du dir selbst einen Überblick verschaffen kannst, haben wir haben für dich einmal alle Gewinner aufgelistet: 2008: Gammelfleischparty (Synonym für Ü30-Party)

2009: hartzen (arbeitslos sein)

2010: Niveaulimbo (ständiger Wechsel zwischen hohem und niedrigem Niveau)

2011: Swag (die 2011er-Version von Aura)

2012: YOLO (Abkürzung für „You only live once“)

2013: Babo (Chef, Boss)

2014: Läuft bei dir (wenn es bei dir richtig gut läuft; wurde häufig ironisch benutzt)

2015: Smombie (Wortmix aus Smartphone und Zombie; Bezeichnung für Smartphonejunkies)

2016: fly sein (Jemand, der es besonders draufhat)

2017: I bims („Ich bin’s“ in der sogenannten Vong-Sprache)

2018: Ehrenmann/Ehrenfrau (eine Person, die vollends korrekt ist)

2019: -

2020: lost (ahnungslos sein)

2021: cringe (sich für jemanden fremdschämen)

2022: smash (Bezeichnung für Person, die man attraktiv findet)

2023: goofy (alberne Person)

2024: Aura (wird häufig benutzt, um sich über die Ausstrahlung einer Person zu belustigen)

Wenn du denkst, dass manche dieser Worte schon echt einfallsreich und ambivalent waren, dann wirst du wahrscheinlich nicht großartig anders über die Auswahl dieses Jahres denken. Im Folgenden findest du besagte Auswahl – vielleicht benutzt du ja einige der Worte selbst. Checkst du – Wird am Ende eines Satzes benutzt. Ähnlich zu „Verstehst du?“

Das crazy – Ausdruck der Fassungslosig– beziehungsweise Sprachlosigkeit

Digga(h) – Anderes Wort für einen Freund*in, Bro/Bra oder andere Person, zu der man freundschaftlich steht

Goonen – Synonym für Selbstbefriedigung

Lowkey – Ausdruck, um dramatische Situation runterzuspielen

Rede – Wenn du etwas sagst, dem alle zustimmen sollten

Schere – Entschuldigung, wenn du beim Zocken Mist baust

Sybau – Synonym für „Shut your bitch ass up“; also eine andere Version von „Halt die Klappe“

Tot – Adjektiv, das benutzt werden kann, wenn eine Situation, wie eine Party, absolut langweilig ist.

Tuff – Ausdruck der Beeindruckung

Jugendwort des Jahres: Zweite Votingrunde hat begonnen

Die erste Votingrunde ist vorbei und es wurden insgesamt sieben der zehn Jugendwörter ausgesiebt. Die drei heißen Kandidaten auf den Preis des Jugendwortes des Jahres 2025 lauten wie folgt: Goonen – Synonym für Selbstbefriedigung

Checkst du – Wird am Ende eines Satzes benutzt. Ähnlich zu „Verstehst du?“

Das crazy – Ausdruck der Fassungslosig– beziehungsweise Sprachlosigkeit

Jugendwort des Jahres: Hier kannst du abstimmen