Andere Portale
Kategorien
PUR Abo
Folge BRAVO
Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram
Checkst du?

Jugendwort des Jahres 2025– Die Zweite Votingrunde hat begonnen!📩

bravo-logo
BRAVO Team

Jedes Jahr wird aufs Neue das Jugendwort gewählt. Welche Wörter dieses Jahr dabei sind und wie du abstimmen kannst, erzählen wir dir jetzt …

Man sieht zwei Sprechblasen. Die linke sagt „Was ist das Jugendwort des Jahres?, während die rechte gar nichts sagt.
Alle Jahre wieder: Die Wahlen zum Jugendwort des Jahres haben wieder begonnen. Foto: IMAGO / Steinach
Auf Pinterest merken

Jugendwort des Jahres: Was hat es damit auf sich?

Es dürfte wohl nichts Neues sein, dass zwischen Jugendlichen und Erwachsenen häufig doch große sprachliche Unterschiede herrschen. Das wurde sich auch beim „Langenscheidt“-Verlag gedacht, der seit 2008 das Jugendwort des Jahres küren lässt. Während früher noch eine Jury darüber bestimmte, was das Jugendwort des Jahres sein sollte, darf seit 2020 jede*r im Internet abstimmen. Derzeitig befinden wir uns in der ersten Wahlperiode, bei der zehn Kandidaten zur Auswahl stehen. Beim zweiten Wahlgang dürfen dann alle über die drei Beliebtesten abstimmen, von denen dann eines gewinnt.

Jugendwort des Jahres: Das sind die Gewinner der vorherigen Jahre

In den letzten 17 Jahren standen sehr vielfältige, sowie kreative Jugendwörter zur Auswahl. Damit du dir selbst einen Überblick verschaffen kannst, haben wir haben für dich einmal alle Gewinner aufgelistet: 

  • 2008: Gammelfleischparty (Synonym für Ü30-Party)

  • 2009: hartzen (arbeitslos sein)

  • 2010: Niveaulimbo (ständiger Wechsel zwischen hohem und niedrigem Niveau)

  • 2011: Swag (die 2011er-Version von Aura)

  • 2012: YOLO (Abkürzung für „You only live once“)

  • 2013: Babo (Chef, Boss)

  • 2014: Läuft bei dir (wenn es bei dir richtig gut läuft; wurde häufig ironisch benutzt)

  • 2015: Smombie (Wortmix aus Smartphone und Zombie; Bezeichnung für Smartphonejunkies)

  • 2016: fly sein (Jemand, der es besonders draufhat)

  • 2017: I bims („Ich bin’s“ in der sogenannten Vong-Sprache)

  • 2018: Ehrenmann/Ehrenfrau (eine Person, die vollends korrekt ist)

  • 2019: -

  • 2020: lost (ahnungslos sein)

  • 2021: cringe (sich für jemanden fremdschämen)

  • 2022: smash (Bezeichnung für Person, die man attraktiv findet)

  • 2023: goofy (alberne Person)

  • 2024: Aura (wird häufig benutzt, um sich über die Ausstrahlung einer Person zu belustigen)

Jugendwort des Jahres: Das sind die Kandidaten 2025

Wenn du denkst, dass manche dieser Worte schon echt einfallsreich und ambivalent waren, dann wirst du wahrscheinlich nicht großartig anders über die Auswahl dieses Jahres denken. Im Folgenden findest du besagte Auswahl – vielleicht benutzt du ja einige der Worte selbst.

  • Checkst du – Wird am Ende eines Satzes benutzt. Ähnlich zu „Verstehst du?“

  • Das crazy – Ausdruck der Fassungslosig– beziehungsweise Sprachlosigkeit

  • Digga(h) – Anderes Wort für einen Freund*in, Bro/Bra oder andere Person, zu der man freundschaftlich steht

  • Goonen – Synonym für Selbstbefriedigung

  • Lowkey – Ausdruck, um dramatische Situation runterzuspielen

  • Rede – Wenn du etwas sagst, dem alle zustimmen sollten

  • Schere – Entschuldigung, wenn du beim Zocken Mist baust

  • Sybau – Synonym für „Shut your bitch ass up“; also eine andere Version von „Halt die Klappe“

  • Tot – Adjektiv, das benutzt werden kann, wenn eine Situation, wie eine Party, absolut langweilig ist.

  • Tuff – Ausdruck der Beeindruckung

Jugendwort des Jahres: Zweite Votingrunde hat begonnen

Die erste Votingrunde ist vorbei und es wurden insgesamt sieben der zehn Jugendwörter ausgesiebt. Die drei heißen Kandidaten auf den Preis des Jugendwortes des Jahres 2025 lauten wie folgt:

  • Goonen – Synonym für Selbstbefriedigung

  • Checkst du – Wird am Ende eines Satzes benutzt. Ähnlich zu „Verstehst du?“

  • Das crazy – Ausdruck der Fassungslosig– beziehungsweise Sprachlosigkeit

Jugendwort des Jahres: Hier kannst du abstimmen

Wählen ist die erste Bürgerpflicht – auch wenn es um das Jugendwort des Jahres geht. Falls du mitentscheiden möchtest, welches Wort die Wahl gewinnt, dann kannst du das über diesen Link tun. In der zweiten Votingrunde kannst du bis zum 07. Oktober über die drei oben genannten Wörter abstimmen. Und am 18. Oktober wird auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben, welches Wort gewonnen hat.

ich hab noch nie fragen - Foto: iStock-Todor Tsvetkov
Ich hab noch nie: Über 300 Fragen, Regeln & neue Varianten

"Ich habe noch nie..." Fragen gehören zu den beliebtesten Partyspielen! Hier kommen über 200 lustige, harte, freche und gemeine Fragen!

Auf Bildern einkreisen und suchen - Foto: iStock-Savusia Konstantin
Auf Bildern einkreisen und suchen: Funktion endlich für iPhone

Die beliebte Funktion „Circle to Search“ gibt es jetzt endlich auch für iPhone-User. So nutzt du die coole Suche auf Bildern!

Die 33+ lustigsten Challenge-Ideen für dich und deine Freunde - Foto: iStock-filadendron
Challenges: Die 33+ lustigsten Challenge-Ideen für dich und deine Freunde

Jeder liebt Challenges! Vor allem mit Freund*innen machen kleine Herausforderungen gleich doppelt Spaß. 🥳 Deshalb haben wir die 33+ besten Challenge-Ideen für dich und deine Besties rausgesucht. Traut ihr euch? 👀

NewsViralFun
Drache Spyro - Foto: Activision/PR
Die besten PS4-Spiele für Kinder: Unsere Top 10

Gute PS4-Spiele für Kinder gibt's viele - aber welche sind die besten? Hier sind zehn richtig gute Empfehlungen.

Man sieht das Logo von „DC Studios“ bestehend aus einem blauen Kreis mit vier Sternen und dem Schriftzug DC in der Mitte. - Foto: IMAGO / imagebroker
DCU: „The Batman: Part II“ macht endlich Fortschritte!🦇

Neben dem MCU gibt es nun auch das DCU, das neben „Superman“ auch in Zukunft noch viele weitere Filme und Serien haben wird. Damit du den Überblick behältst, haben wir für dich alle Projekte des neuen DC-Universums zusammengesammelt …

Man sieht ein Handy, auf dem das „Spotify“-Logo abgebildet ist. Daneben liegen Kopfhörer. - Foto: IMAGO / Zoonar
Spotify Losless: Warum deine Musik bald besser klingt

Die Beschwerden wurden endlich erhört: Spotify ändert bald die Abspielqualität seiner Songs – aber auch in Deutschland?

14 Jahre „Berlin – Tag und Nacht“ - Foto: RTL II
14 Jahre „Berlin – Tag und Nacht“: Die schönsten Momente der Darsteller*innen und Zukunftswünsche

Heute, am 12.09.2025, feiert „Berlin – Tag und Nacht“ 14-jähriges Jubiläum und das muss natürlich gefeiert werden! Im BRAVO.de-Interview erzählen die Darsteller*innen von ihren bisherigen Highlights und verraten, was sie sich für ihre Charaktere wünschen.

Spider-Man: Brand New Day: Alle Infos zum vierten Film mit Tom Holland! - Foto: IMAGO / Capital Pictures
„Spider-Man: Brand New Day“: Wie steht es um MJ und Ned?🕷️👀

ENDLICH ist es sicher: Es wird einen vierten "Spider-Man"-Film mit Tom Holland geben! Alle Infos zum Film haben wir hier für dich gesammelt.

Emma Watson und Tom Felton sitzen sich bei einer „Harry Potter“-Reunion gegenüber. - Foto: IMAGO / Picturelux
„Alchemised“: Die wohl teuerste Harry Potter Fanfiction wird zum Film

Es ist nichts Neues, dass Fanfictions verfilmt werden: So war zum Beispiel „After“ eine Fanfic in Bezug auf Harry Styles. Nun wird eine „Harry Potter“ Fangeschichte adaptiert … doch worauf basiert diese?