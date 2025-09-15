DCU: „The Batman: Part II“ macht endlich Fortschritte!🦇

Eines dieser „Elseworld“-Projekte bedarf aber seines eigenen Eintrags, denn der Hype rund um „The Batman: Part II“ ist groß. Und nach drei langen Jahren des Wartens gibt es nun endlich ein spektakuläres Update in Bezug auf das Projekt: So sollen laut Regisseur Matt Reeves die Dreharbeiten für den Film im April/Mai 2026 starten.

Darsteller*innen wie Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis und sogar Batman selbst, Robert Pattinson, sagen, dass das Skript für den zweiten Teil eine sehr hohe Qualität aufweisen soll – das produzierende Studio Warner Brothers ist ebenfalls mehr als begeistert.

Welche Darsteller*innen für den zweiten Teil zurückkehren werden, unterliegt derzeitig noch rein spekulativer Natur. Man weiß nur von einer Darstellerin, dass sie definitiv nicht auftauchen wird und das ist die „The Penguin“-Bösewichtin Cristin Milioti. Regisseur Matt Reeves gab nämlich bekannt, dass zu dem Zeitpunkt als „The Penguin“ erschien, es zu spät gewesen wäre, die „How I Met Your Mother“-Schauspielerin für eine Rolle in „The Batman: Part II“ zu berücksichtigen.