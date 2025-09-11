„Alchemised“: Die wohl teuerste Harry Potter Fanfiction wird zum Film

„Alchemised“ begann eigentlich mal als Dramione-Fanfiction – also eine fangeschriebene Geschichte über die „verbotene“ Romanze zwischen Draco Malfoy und Hermine Granger. Über die Zeit hat sich die Geschichte von SenLinYu aber von der „Harry Potter“-Grundthematik entfernt und sich zu einer Dark-Fantasy-Romanze entwickelt.

Inhaltlich dreht sich alles um Helen Marino, die eine Alchemistin und Heilerin in einer dunklen Welt voller Nekromantiker und korrupten Gilden ist. Sie ist aber auch eine Widerstandskämpferin, die in die Hände des zwielichtigen Kaine Ferron gerät. Dieser versucht mithilfe seiner alchemistischen Kräfte Helens Kopf nach Erinnerungen an den Widerstand zu durchforsten – doch parallel bahnt sich augenscheinlich auch noch mehr zwischen Helen und Kaine an. Das klingt durchaus spannend, aber es gibt einen Haken …