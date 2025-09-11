Andere Portale
Ein Zauberer und ein Muggel?

„Alchemised“: Die wohl teuerste Harry Potter Fanfiction wird zum Film

BRAVO Team

Es ist nichts Neues, dass Fanfictions verfilmt werden: So war zum Beispiel „After“ eine Fanfic in Bezug auf Harry Styles. Nun wird eine „Harry Potter“ Fangeschichte adaptiert … doch worauf basiert diese?

Emma Watson und Tom Felton sitzen sich bei einer „Harry Potter“-Reunion gegenüber.
Enemies to lovers: Die Hauptcharaktere in „Alchemised“ sind von Hermine Granger und Draco Malfoy inspiriert. Foto: IMAGO / Picturelux
„Alchemised“: Hermine und Draco ein Liebespaar?

„Alchemised“ begann eigentlich mal als Dramione-Fanfiction – also eine fangeschriebene Geschichte über die „verbotene“ Romanze zwischen Draco Malfoy und Hermine Granger. Über die Zeit hat sich die Geschichte von SenLinYu aber von der „Harry Potter“-Grundthematik entfernt und sich zu einer Dark-Fantasy-Romanze entwickelt.

Inhaltlich dreht sich alles um Helen Marino, die eine Alchemistin und Heilerin in einer dunklen Welt voller Nekromantiker und korrupten Gilden ist. Sie ist aber auch eine Widerstandskämpferin, die in die Hände des zwielichtigen Kaine Ferron gerät. Dieser versucht mithilfe seiner alchemistischen Kräfte Helens Kopf nach Erinnerungen an den Widerstand zu durchforsten – doch parallel bahnt sich augenscheinlich auch noch mehr zwischen Helen und Kaine an. Das klingt durchaus spannend, aber es gibt einen Haken …

„Alchemised“: So teuer war ein Roman noch nie

Obwohl „Alchemised“ noch nicht einmal erschienen ist, wurden die Rechte für das Buch vom Filmstudio „Legendary“ gekauft. Und damit hat „Legendary“ einen Rekord aufgestellt, denn sie haben 3 Millionen US-Dollar für die Rechte bezahlt – so viel wurde noch nie für die Filmrechte eines Buches geblecht.

Damit hat „Alchemised“ bereits auch schon 3 Millionen US-Dollar eingenommen, bevor ein einziges Buch verkauft wurde, da das Buch erst am 23. September 2025 erscheint. Erst dann werden wir alle herausfinden können, wie viel Draco und Hermine wirklich in Kaine und Helen steckt.

