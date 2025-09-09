DCU: Dynamisches Duo in Gefahr?🧨
Neben dem MCU gibt es nun auch das DCU, das neben „Superman“ auch in Zukunft noch viele weitere Filme und Serien haben wird. Damit du den Überblick behältst, haben wir für dich alle Projekte des neuen DC-Universums zusammengesammelt …
DCU: Diese Filmprojekte sind in Arbeit
DC hat den Reboot Knopf gedrückt und ihr Film-Universum neu gestartet: Serien wie „Arrow“ oder „The Flash“ und Filme, wie „Man of Steel“ sind nicht mehr Teil des Kanons. Der allererste Film im neuen DC-Universum ist „Superman“ – doch darüber hinaus sind noch viele weitere Filme geplant. So wie es bei Marvel im MCU Phasen gibt, wird es auch im DCU „Phasen“ geben – nur heißen sie hier „Chapters“, also Kapitel. Das erste Kapitel im DCU heißt „Chapter One: Gods and Monsters“. Im Folgenden findest du alle Projekte, die man in diesem Kapitel erwarten kann … plus alle anderen Filme, die sich offiziell in Produktion befinden.
Chapter One: Gods and Monsters
Superman (10. Juli 2025)
Der große Kick-off des DCU. Mittlerweile kann man Supermans erstes Solo-Abenteuer seit „Man of Steel“ von 2013 noch in vereinzelten Kinos, aber auch zu Hause zum Leihen oder zum Kaufen sehen. Erzählt wird die Geschichte von Superman, der seit drei Jahren als stärkster „Meta Human“ auf der Erde aktiv ist. Doch der reiche Misanthrop Lex Luthor hat es sich zur Aufgabe gemacht, Superman den Garaus zu machen, was zu einer Verkettung unvorteilhafter Ereignisse führt …
Supergirl: Woman of Tomorrow (26. Juni 2026)
Kara Zor-El, auch bekannt als Supergirl, ist die Cousine von Clark Kent beziehungsweise Superman. Sie ist recht verantwortungslos und zieht mit ihrem Hund Krypto durch die Galaxis – und „verirrt“ sich hin und wieder auf Planeten, die eine rote Sonne haben, um sich dort zu betrinken. Doch all das soll sich ändern, nachdem sie an ihrem 21. Geburtstag auf Ruthye Marthye Knoll trifft, ein junges Mädchen, das ein tragisches Ereignis erleben musste, was dazu führen wird, dass sich Kara auf eine „mörderische Mission nach Rache“ begibt.
Clayface (11. September 2026)
Clayface ist ein Batman-Schurke aus der zweiten Reihe. In den Comics ist Clayface ein Schauspieler, der nach einem furchtbaren Unfall in ein Monster aus Ton verwandelt wird und fortan ein Gestaltenwandler wird. „Clayface“ im DCU wird eine ganz ähnliche Geschichte haben und soll scheinbar ein Body-Horror-Film werden. Ob und wenn welchem Batman man in dem Film sehen wird, ist bisher noch unklar. Dafür haben die Dreharbeiten aber offiziell begonnen (Stand: 01. September 2025) und es gibt bereits ein erstes Bild, das vom Set geleakt ist. Dieses zeigt eine Zeitung, die davon berichtet, dass der Gotham City Gangsterboss Jimmy McCoy gefasst wurde – voraussichtlich handelt es sich bei Jimmy McCoy um den Gangster, der dafür sorgte, dass Clayface überhaupt erst entstellt wurde und demnach versucht hat, sein Gesicht durch wissenschaftliche Experimente zu retten …
Doch das ist nicht alles: Mittlerweile türmen sich die Gerüchte, dass „Clayface“ der Film sein wird, in sich herausstellen könnte, dass Robert Pattinson doch der Batman des DCU ist. Bisher hatte James Gunn alle Gerüchte diesbezüglich verneint, doch weitere Leaks vom Set lassen diese wieder aufblühen: denn in einem geleakten Bild kann man sehen, dass das Stadtmotto von Gotham aus „Clayface“ dasselbe ist, wie ebenjenes aus „The Batman“ – „Sic parvis magna“, was auf Deutsch so viel wie „So entsteht Großes aus Kleinem“ bedeutet.
Dass beide Interpretationen Gothams dasselbe Stadtmotto haben, ist kein klares Indiz dafür, dass Robert Pattinson in dieser Stadt als Batman umherirrt. Immerhin basiert Gotham weiterhin auf der Vorlage aus den „Batman“-Comics. Auch eine geleakte Karte Gothams scheint die Gerüchte zu entkräften – sieht diese doch fundamental anders aus als die aus „The Batman“.
Man of Tomorrow (09. Juli 2027)
Ganz frisch: Superman wird zurückkehren – und mit im Gepäck sind ein paar seiner Wegbegleiter*innen. So ist zum Beispiel schon bekannt, dass Nicholas Hoult als Lex Luthor zurückkehren wird und dasselbe gilt auch für Isabela Merced, die im ersten „Superman“ Hawkgirl gespielt hat. Die Regie und das Drehbuch kommen wieder vom DC-Kreativchef James Gunn.
Zur Story ist aufgrund der recht frischen Ankündigung noch nicht viel bekannt: auf Comiczeichnungen, die für die Ankündigung des zweiten Teils benutzt wurden, sieht man Lex Luthor in einem Powersuit, den er in den Comics benutzt, um Superman ebenbürtig zu sein. So oder so: In nicht einmal zwei Jahren fliegt Superman wieder über die Leinwände!
Fest angekündigte Projekte
The Authority (Startdatum noch unbekannt)
The Brave and the Bold (Startdatum noch unbekannt)
Swamp Thing (Startdatum noch unbekannt)
Wonder Woman (Titel und Startdatum noch unbekannt)
Weitere Projekte
Teen Titans (Titel und Startdatum noch unbekannt)
Bane und Deathstroke (Titel und Startdatum noch unbekannt)
Sgt. Rock (Startdatum noch unbekannt)
Diese Serien kann man im DCU erwarten
Ebenso wie es mittlerweile im MCU unzählige Serien mit teilweise mehreren Staffeln gibt, kann man vom DCU dasselbe erwarten. Um genau zu sein, war die Serie „Creature Commandos“ das erste Projekt im DCU und hat damit den Kick-off gegeben. Bis dato sind sechs Shows für das erste Kapitel geplant – plus drei weitere, die sich bereits in Produktion befinden:
Chapter One: Gods and Monsters
Creature Commandos (Staffel 1, Startdatum für Staffel 2 noch unbekannt)
Peacemaker (Staffel 2 erscheint am 21. August 2025, Staffel 1 findet man auf RTL+)
Lanterns (Frühjahr 2026)
Booster Gold (Startdatum noch unbekannt)
Waller (Startdatum noch unbekannt)
Paradise Lost (Startdatum noch unbekannt)
Weitere Projekte
Blue Beetle (Titel und Startdatum noch unbekannt)
Mister Miracle (Startdatum noch unbekannt)
DC Elseworlds: Was hat es damit auf sich?
Unter „Elseworlds“ kann man alle Projekte verstehen, die in anderen Universen spielen, aber trotzdem von DC herausgebracht werden. Das ist so wie bei Marvel, wo es ja auch ein Multiversum gibt, in dem viele verschiedene Geschichten passieren. Die folgenden Filme gehören bereits zu „Elseworlds“ oder werden unter diesem Banner erscheinen:
Teen Titans Go! (Animationsserie, seit 2013)
Joker (Film, 2019)
Harley Quinn (Animationsserie, seit 2019)
Superman & Lois (Serie, 2021-2024)
The Batman (Film, 2022)
Merry Little Batman (Animationsfilm, 2023)
The Penguin (Serie, 2024)
Joker: Folie à deux (Film, 2024)
The Batman: Part II (Film, 2027)
Constantine 2 (Film, Startdatum noch unbekannt)
The Jurassic League (Animationsfilm, Startdatum noch unbekannt)
Starfire! (Animationsserie, Startdatum noch unbekannt)
My Adventures with Green Lantern (Animationsserie, Startdatum noch unbekannt)
Gibt es noch weitere Projekte im Hause DC?
Videospiele
Auch wenn es in der Hinsicht bisher noch keine einzige Ankündigung gibt, ist auch die Integration von Videospielen Teil von James Gunns Vision für das DCU. Man weiß bis jetzt nicht weiß, ob oder welche Videospiele geplant sind, aber es gab bereits Cameos von DCU-Charakteren in anderen Spielereihen. So tauchte Superman in „Fortnite“ auf, während man den Peacemaker in „Mortal Kombat 1“ sehen konnte.
Darüber hinaus gibt es ein Projekt, bei dem unklar ist, ob es Teil des DCUs oder doch der „Elseworlds“ wird. Der Film „Dynamic Duo“ soll ein Film rund um die ersten beiden Robins (Dick Grayson aka „Nightwing“ und Jason Todd aka „Red Hood“) von Batman werden. Nun wurde aber bekannt gegeben, dass das fertige Drehbuch für den Film verworfen wurde und an einem neuen gearbeitet wird. Während die Plot-Details alle noch sehr spärlich sind, weiß man immerhin eins: Der Film soll CGI-Elemente, Animation und sogar Puppenspielerei vermengen!
Shorts
Darüber hinaus hat das DCU mit dem digitalen Erscheinen von „Superman“ auch seinen ersten Short bekommen. Bei dem handelt es sich um einen Animationskurzfilm, in dem Krypto, also Supermans Hund, eine Taube jagt. Es sind noch drei weitere Shorts mit Krypto geplant, die 2026 erscheinen sollen.
Rückkehrende Schauspieler*innen
Auch wenn James Gunn viele Inhalte, die vor „Peacemaker“-Staffel 1 passiert sind, aus dem Kanon gestrichen hat, so hat er dennoch Interesse, einige Schauspieler und Schauspielerinnen für das DCU in den Rollen zurückzuholen, die sie vorher gespielt haben. Bisher hat Gunn behauptet, dass er diese Darsteller*innen gerne im DCU sehen wollen würde:
Idris Elba als Bloodsport (bekannt aus „The Suicide Squad“)
Margot Robbie als Harley Quinn