Marvel Phase 6 und 7: Die Zombies sind los
Mit „The Fantastic Four: First Steps“ beginnt offiziell die 6. Phase des MCU: Welche Projekte stehen auf dem Programm und vor allem, wann werden sie veröffentlicht? Wir haben alle Infos für euch gesammelt.
Das war Phase 5 des MCU!
Während Pedro Pascal als Mr. Fantastic in „The Fantastic Four: First Steps“ nun den Kick-off für die 6. Phase des MCU startet, gab es auch eine große Menge an Projekten in Phase 5. Damit du nicht den Überblick verlierst und weißt, was du eventuell noch an Marvel-Projekten nachholen musst, gibt es hier eine Übersicht mit den Filmen und Serien, die in Phase 5 stattgefunden haben:
Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Kinofilm aus 2023, mittlerweile auf Disney+)
Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Kinofilm aus 2023, mittlerweile auf Disney+)
Secret Invasion (Disney+): Serie mit Nick Fury im Mittelpunkt
I am Groot Staffel 2 (Disney+): Animationsserie mit Kurzfilmen rundum Baby Groot
Loki Staffel 2 (Disney+)
The Marvels (Kinofilm aus 2023, mittlerweile auf Disney+)
What if…? Staffel 2 (Disney+): Anthologie-Serie mit „Was wäre, wenn …“-Szenarien
Echo Staffel 1 (Disney+): Serie über die taubstumme Ziehtochter vom Kingpin
Deadpool & Wolverine (Kinofilm aus 2024, mittlerweile auf Disney+)
Agatha All Along Staffel 1 (Disney+): Serie um die Hexe Agatha Harkness aus WandaVision
What if…? Staffel 3 (Disney+)
Captain America: Brave New World (Kinofilm aus 2025, mittlerweile auf Disney+)
Daredevil: Born Again Staffel 1 (Disney+): Daredevils Einführung ins MCU
Thunderbolts* (Kinofilm aus 2025, mittlerweile auf Disney+)
Ironheart (Disney+, Herbst 2023): Serie über Riri Williams aus Black Panther: Wakanda Forever
Die erste Staffel von „Ironheart“ hat damit offiziell die 5. Phase des MCU abgeschlossen – doch das bedeutet noch lange nicht, dass es mit Marvel vorbei ist. In der nun anlaufenden Phase 6 wird unter anderem die „Multiverse Saga“, die in Phase 4 begonnen wurde, abgeschlossen. Aber was für Projekte kann man von der neuesten Phase des MCU erwarten?
MCU Phase 6: Die Avengers kehren zurück!
In der 6. Phase wird es noch mal sehr wild im MCU: neben gleich zwei(!) „Avengers“-Filmen müssen sich auch alle Held*innen einem neuen Bösewicht mit bekanntem Gesicht stellen. Denn Robert Downey Jr., der jahrelang Tony Stark aka Iron Man spielte, wird nun Dr. Doom, den wohl schlimmsten Widersacher der Fantastic Four, spielen.
Abgesehen davon gibt es noch viele weitere coole Projekte in Phase 6 – unter anderem kehrt auch Tom Holland als Spider-Man zurück.
The Fantastic Four: First Steps (24. Juli 2025)
Reed und Sue Richard, sowie Johnny Storm und Ben Grimm sind die „Fantastic Four“. Der Clou: Die Superheldenfamilie existiert in einer ganz anderen Dimension als die restlichen MCU-Held*innen. Gemeinsam stellen sie sich in ihrem ersten Leinwandabenteuer im MCU dem „Weltenverschlinger“ Galactus, der bereit wäre, die Erde zu verschonen – unter der Voraussetzung, dass er dafür Sue und Reeds Sohn Franklin bekommt.
Eyes of Wakanda Staffel 1 (6. August 2025)
In dieser Animationsserie suchen Krieger*innen aus Wakanda in verschiedenen Zeitperioden nach wertvollen Artefakten aus Vibranium. Dabei lernst du als Zuschauer*in fragmentiert die Geschichte Wakanda und seines Volkes kennen. Die Anthologie-Serie kannst du auf Disney+ streamen.
Marvel Zombies (Miniserie mit 4 Episoden auf Disney+, 24. September 2025)
Mini-Serien sind nichts Neues im MCU: Die Serie „What If…?“ läuft mittlerweile seit drei Staffeln und ist der Grund dafür, dass es „Marvel Zombies“ in Serienform geben wird. Denn in der ersten Staffel gab es eine Folge, in der die verschiedensten Marvelhelden in Zombies verwandelt werden, während der Rest versucht, zu überleben. Dieses Konzept wird nun in der Mini-Serie „Marvel Zombies“ weitergedacht und wartet im ersten Trailer bereits mit coolen Bildern auf – unter anderem Spider-Man, der einen riesigen Haufen an Zombies mit seinen Netzen köpft. So wie fast alle Marvel-Serien wird man diese auf Disney+ streamen können. Insgesamt werden vier Episoden veröffentlicht.
Wonder Man (Miniserie auf Disney+, Dezember 2025)
Eine weitere Mini-Serie: „Wonder Man“ erscheint wie schon „Echo“ zuvor unter dem „Marvel Spotlight“-Banner und schreibt es sich nicht auf die Fahne, die große übergreifende Geschichte des MCU einzuzahlen. Erzählt wird die Geschichte von Simon Williams, der als „Wonder Man“, aber auch als Schauspieler und Stuntman bekannt ist. Das führt dazu, dass Williams seine Superkräfte nutzen möchte, um die Hauptrolle in einer Superhelden-TV-Serie zu bekommen. Insgesamt werden acht Episoden erscheinen.
Punisher (Frühling 2026)
„Punisher“ ist ausnahmsweise keine Serie, sondern ein Special. Dieses soll parallel beziehungsweise kurz vor „Daredevil: Born Again“-Staffel 2 erscheinen und wird vor allem zwei Dinge thematisieren: einerseits wie der Punisher aka Frank Castle aus dem Gefängnis von Wilson Fisk ausgebrochen ist und andererseits muss der Anti-Held es mit einem weiblichen Gangster-Boss namens Ma Gnucci aufnehmen. Apropos, Daredevil …
Daredevil: Born Again Staffel 2 (März 2026)
Ein weiterer Disney+-Release wird „Daredevil: Born Again“ Staffel 2 sein: Hier bekommt man nicht nur Jon Bernthal erneut als Punisher vors Gesicht, sondern auch Charlie Cox als Daredevil. Da wir nicht spoilern wollen, was in der ersten Staffel passiert, sei so viel gesagt: Die Spannung zwischen Matt Murdock aka Daredevil und Wilson Fisk, der als Kingpin New York unsicher macht, werden schlimmer – insbesondere, weil Fisk mittlerweile eine sehr wichtige Position innewohnt …
Spider-Man: Brand New Day (30. Juli 2026)
Auch Tom Holland gibt sich in der sechsten Phase des MCU die Ehre – in seinem vierten(!) Spider-Man-Film. Über „Brand New Day“ ist bereits eine Menge bekannt … tatsächlich so viel, dass wir bereits eigenen Artikel dazu haben. Diesen haben wir für dich unten verlinkt:
Avengers: Doomsday (17. Dezember 2026)
Ende 2026 kehren endlich die Avengers auf die Kinoleinwand zurück. Und unzählige alte und neue Bekannte sollen mitmischen: Spider-Man, die Fantastic Four, Deadpool, ehemalige X-Men Charaktere und sogar kleinere Figuren wie Gambit aus „Deadpool & Wolverine“. Darüber hinaus behaupten die Regisseure Joe und Anthony Russo, dass „Avengers: Doomsday“ und „Avengers: Secret Wars“ ihre bisher „größten Filme“ sind. Man kann auf jeden Fall gespannt sein, ob die Avengers die Schlacht gegen Doctor Doom gewinnen werden …
Projekte, über die weniger bekannt ist
Vision Quest (Miniserie auf Disney+, 2026)
Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft Staffel 2 (Animationsserie auf Disney+, 2026)
Avengers: Secret Wars (Kinostart am 16. Dezember 2027)
Phase 7: Gibt es etwa noch mehr Projekte?
Spätestens seit Deadpool & Wolverine wissen wahrscheinlich alle, dass die X-Men nun auch zum MCU gehören. Deswegen gibt es auch Gerüchte, dass Phase 7 scheinbar als „Mutant Saga“ betitelt werden soll. Große Gerüchte gibt es auch darüber, welche Filme in Phase 7 stattfinden sollen, aber wir haben für dich erstmal alle Projekte zusammengesucht, die mit großer Wahrscheinlichkeit erscheinen werden:
Armor Wars (Miniserie auf Disney+)
Black Panther 3
Blade
The Fantastic Four: First Steps 2
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2
X-Men Film