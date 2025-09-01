"Harry Potter"-Serie: Dieser Star aus den Original-Filmen kehrt zurück 👀🧑🏻‍🦰

Wie cool wäre das denn? "Harry Potter"-Star Matthew Lewis, der in den beliebten Filmen Neville Longbottom gespielt hat, verrät in einem neuen Interview mit People, dass er sich vorstellen könnte, in der Serie wieder in seine Rolle zu schlüpfen! Logischerweise nicht als Kind bzw. Jugendlicher, sondern als Erwachsener zu einem späteren Zeitpunkt: "Der Grund, warum ich diesen Job überhaupt angenommen habe, ist, dass ich eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne habe. Ich bin sehr, sehr schlecht darin, irgendetwas über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Ich habe im Laufe der Jahre viele Hobbys und Leidenschaften gehabt. Kein einziges davon betreibe ich noch. Ich verliebe mich wahnsinnig in Dinge und vergesse sie dann fast sofort wieder. Es ist nichts, wonach ich schaue oder machen möchte, aber ich würde nicht die Nase rümpfen. Es würde mich sehr interessieren, wenn es Neville als Erwachsener wäre – ein ganz anderer Vibe. Das könnte interessant sein. Ich würde mir das auf jeden Fall ansehen und in Betracht ziehen." Ob wir Neville als Erwachsenen und somit auch Matthew Lewis wieder in seiner Rolle sehen, ist eher unwahrscheinlich. Denn für die Serie ist geplant, ein Buch pro Staffel umzusetzen. Wir werden also wieder nach Hogwarts zurückkehren und Harry, Ron, Hermine, Neville, Draco & Co als Kinder und Jugendliche sehen. Als Erwachsene werden wir sie wahrscheinlich nur (wenn überhaupt) wie im Film ganz zum Schluss der Reihe in einer Art Zeitsprung in die Zukunft sehen.