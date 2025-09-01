"Harry Potter"-Serie: Dieser Star aus den Original-Filmen kehrt zurück 👀🧑🏻🦰
Schon lange strebt Warner Bros. eine "Harry Potter"-Serie an. Bisher wurde daraus aber nichts – doch das wird sich schon bald ändern! Wir haben alle aktuellen Infos zur neuen "Harry Potter"-Serie für dich gesammelt! 😍
- Altes Gesicht im Hogwarts-Kollegium
- Weasley-Familie bekommt Zuwachs!😄
- Dreharbeiten gestartet – erstes Bild zeigt den neuen Harry Potter
- Zum Drehstart: Neville, Dudley & weitere gecastet!
- HBO gibt bekannt: Diese neun weiteren Rollen wurden besetzt!
- HBO gibt Casting des Trios bekannt! 😱
- Ersten sechs Darsteller*innen offiziell bestätigt 😍
- Schauspieler*innen aus den Filmen nicht in der Serie!
- Erste Rolle offiziell bekannt - Dieser Schauspieler ist dabei!
- "Harry Potter"-Serie: HBO-Chef verrät neue Details!👀
- "Harry Potter"-Serie: Kehrt dieser Film-Star zurück??
- "Harry Potter": Daniel Radcliffe hat wichtigen Tipp für die Serien-Verantwortlichen
- "Harry Potter"-Serie: Auf diese Staffel freut sich Daniel Radcliffe am meisten
- "Harry Potter"-Serie: Creative Team gefunden – es kann endlich weitergehen!
- "Harry Potter"-Serie: Warner Bros. Discovery CEO verrät voraussichtliches Startdatum!
- "Harry Potter"-Serie: Warner Bros. TV gibt Update!
- "Harry Potter": Max bestätigt Serie
- "Harry Potter"-Serie: Es kann losgehen!
Update: 01.09.2025
Altes Gesicht im Hogwarts-Kollegium
Es ist offiziell: Warwick Davis, der in den originalen „Harry Potter“-Filmen Professor Filius Flitwick gespielt hatte, wird die Rolle erneut in der kommenden Serie spielen. Damit ist Davis der allererste Schauspieler aus den originalen Filmen, der für den „Harry Potter“-Neustart zurückkehrt.
Neben Warwick Davis wurden auch noch ein paar weitere Schauspieler*innen bekannt gegeben, die dem Cast in verschiedensten Rollen beitreten:
Elijah Oshin als Dean Thomas
Finn Stephens als Vincent Crabbe
William Nash als Gregory Goyle
Sirine Saba als Professor Pomona Sprout
Richard Durden als Professor Cuthbert Binns
Bríd Bennan als Madam Poppy Pomfrey
Leigh Gill als Griphook
20.08.2025
Weasley-Familie bekommt Zuwachs!😄
Jetzt ist die Weasley-Familie (fast) komplett! Bisher waren nur Katherine Parkinson als Molly und Alastair Stout als Ron gecastet – jetzt wurden weitere Rollen der Familie gecastet:
Tristan Harland als Fred Weasley
Gabriel Harland als George Weasley
Ruari Spooner als Percy Weasley und
Gracie Cochrane als Ginny Weasley
Damit müssen jetzt nur noch Arthur (spielt in den Büchern erst ab Teil 2 „Kammer des Schreckens“ wirklich eine Rolle) und die zwei ältesten Geschwister Charlie und Bill (in den Büchern zum ersten Mal in Teil 4 „Harry Potter und der Feuerkelch“). Im Post von hbomax wird aber schon angeteasert, dass Charlie schon sehr bald hinzustoßen wird, sich aber noch in Rumänien befindet. 👀
Update: 15.07.2025
Dreharbeiten gestartet – erstes Bild zeigt den neuen Harry Potter
Die Dreharbeiten der neuen Harry Potter Serie haben begonnen! Das hat HBO nun offiziell auf ihren Social-Media-Kanälen bekanntgegeben. Doch das ist nicht alles: Dazu gibt es auch ein Bild, dass Dominic McLaughin, der die Rolle des Harry Potter übernehmen wird, zum ersten Mal in Kostüm aka seiner Gryffindor Schulkleidung zeigt! Darunter steht: „Erstklässler, tretet vor. Die HBO Original Harry Potter Serie ist jetzt in Produktion.“ Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht… Es wird nicht einen Serienstart gegen Ende 2026 / Anfang 2027 geben, wie zunächst geplant, sondern erst irgendwann in 2027… also etwas später… Wir freuen uns trotzdem schon mega auf noch mehr Content! 😍
Zum Drehstart: Neville, Dudley & weitere gecastet!
Neben den News, dass die Dreharbeiten zur Serie begonnen haben, gab HBO auch gleich noch vier neue Schauspieler*innen bekannt, die wichtige Rollen in den kommenden Staffeln ausfüllen werden:
Rory Wilmot als Neville Longbottom
Amos Kitson als Dudley Dursley
Louise Brealey als Madame Hooch und
Anton Lesser als Garrick Ollivander
Update: 11.06.2025
HBO gibt bekannt: Diese neun weiteren Rollen wurden besetzt!
Nachdem vor kurzem mit Harry, Ron und Hermine die Hauptrollenbesetzung bekannt gegeben wurde, hat HBO nun gleich neun (!!!) weitere Darsteller*innen vorgestellt, die in der neuen Serie eine Rolle übernehmen werden – die Bandbreite reicht bei dieser Bekanntgaben von Hogwarts-Schüler*innen bis hin zum Minister für Zauberei:
Katherine Parkinson als Molly Weasley
Lox Pratt als Draco Malfoy
Johnny Flynn als Lucius Malfoy
Leo Earley als Seamus Finnegan
Alessia Leoni als Parvati Patil
Sienna Moosah als Lavender Brown
Bel Powley als Petunia Dursley
Daniel Rigby als Vernon Dursley und
Bertie Carvel als Cornelius Fudge
Update: 28.05.2025
HBO gibt Casting des Trios bekannt! 😱
Es ist die Nachricht, auf die wohl alle gewartet haben: HBO verrät, wer in der neuen Serie das Haupt-Trio spielen wird! Nach langer Suche haben sie ihre perfekte Hermine, Ron und Harry gefunden:
Arabella Stanton als Hermine Granger
Dominic McLaughlin als Harry Potter und
Alastair Stout als Ron Weasley
Showrunnerin Francesca Gardiner und Produzent Mark Mylod sagen zu der Auswahl: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir unseren Harry, Hermine und Ron gefunden haben. Das Talent dieser drei einzigartigen Schauspieler ist wunderbar anzusehen und wir können es kaum erwarten, dass die Welt ihre gemeinsame Magie auf der Leinwand erleben kann." Herzlich willkommen auf Hogwarts, ihr drei! 🧙🏻♀️🪄
Update: 15.04.2025
Ersten sechs Darsteller*innen offiziell bestätigt 😍
Ende Februar wurde die erste und bisher einzige Besetzung einer Rolle bestätigt: John Lithgow als Albus Dumbledore. Neben weiteren Gerüchten um die Charaktere von Severus Snape, Minerva McGonagall und Rubeus Hagrid. Jetzt gab es die offizielle Bestätigung, wer diese Rollen in der Serie übernehmen wird – und auch zwei weitere Charaktere wurden besetzt! 😍 So sieht der bisherige Cast aktuell aus:
John Lithgow als Albus Dumbledore
Janet McTeer als Minerva McGonagall
Paapa Essiedu als Severus Snape
Nick Frost als Rubeus Hagrid
Luke Thallon als Quirinus Quirrell und
Paul Whitehouse als Argus Filch
Update: 07.03.2025
Schauspieler*innen aus den Filmen nicht in der Serie!
Seit der Bekanntgabe, dass HBO eine "Harry Potter"-Serie produzieren wird, schwirren immer wieder Gerüchte rum, dass ein paar der Darsteller*innen der Filme, eine neue Rolle in der Serie übernehmen. Sogar der ein oder andere Star aus den Filmen hat sich dazu geäußert und gemeint, er*sie könnte sich vorstellen, wieder ins "Harry Potter"-Universum zurückzukehren. Doch daraus wird laut HBO-Führungskraft Sarah Aubrey nichts. In einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählt sie: "Ich glaube, das ist ein Traumjob für viele Schauspieler*innen in Großbritannien. Aber die Rollen, die wir jetzt besetzen, sind für Leute, die ein Jahrzehnt lang in der Serie mitspielen werden, also ist das auch ein ganz besonderer Job. […] Aber es gibt bereits interessante Leute, die sich als erwachsene Hauptdarsteller*innen für spätere Staffeln bewerben, wie die Sirius Blacks dieser Welt. Es macht sehr viel Spaß, aber wir wollen nicht die Leute wiederholen, die in den Filmen mitgespielt haben. Und es ist immer ein bisschen nervenaufreibend, weil die Leute diese Rollen so sehr mit bestimmten Schauspieler*innen assoziieren, aber ich denke auch, weil es acht Stunden pures Fernsehen sein werden, werden wir sie in die Leistung eines*einer anderen Schauspieler*in eintauchen lassen." Wir werden also (wenn es nach Sarah Aubrey geht) keine uns bekannten Gesichter aus dem "Harry Potter"-Universum in der Serie sehen.
Update: 26.02.2025
Erste Rolle offiziell bekannt - Dieser Schauspieler ist dabei!
Die erste Rolle der neuen "Harry Potter"-Serie wurde offiziell besetzt – und zwar Albus Dumbledore! Die Rolle wird von dem 79-jährigen John Lithgow übernommen. Das bestätigte der Schauspieler selbst in einem exklusiven Interview mit Screenrant. Er erzählt: "Es kam für mich völlig überraschen. Ich hatte gerade auf dem Sundance Film Festival den Anruf für einen anderen Film bekommen, und es war keine leichte Entscheidung, denn ich fürchte, die Serie wird das letzte Kapitel meines Lebens bestimmen. Aber ich bin sehr aufgeregt. Einige wunderbare Menschen wenden sich wieder Harry Potter zu. Deshalb ist mir die Entscheidung auch so schwergefallen. Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe ja gesagt." Nachdem nun die Rolle des Hogwarts-Schuldirektors besetzt wurde, ist es nur noch eine Frage der Zeit bis wir nach und nach auch den Rest des Casts erfahren! 👀
Update: 14.11.2024
"Harry Potter"-Serie: HBO-Chef verrät neue Details!👀
Fans müssen sich wohl noch etwas länger gedulden, als gehofft! HBO-Chef Casey Bloys hat gegenüber Deadline gegenüber erklärt, dass die heiß ersehnte "Harry Potter"-Serie wohl eher Anfang 2027 erscheinen wird. Der Produktionsprozess laufe erst an, und das Schreiben und Casting habe erst begonnen.
Ein erstes Casting für die Serie startete im September 2024: Gesucht wurden Kinder aus Großbritannien und Irland, die im April 2025 zwischen neun und elf Jahre alt sein werden – ideal für die Rolle der jungen Hogwarts-Schüler*innen! Um den Altersunterschied der Darsteller*innen in den ersten Staffeln möglichst gering zu halten, plane das Produktionsteam, die ersten beiden Staffeln direkt hintereinander zu drehen. Gerade zwischen 11 und 13 Jahren würden Teenager besonders schnell wachsen, erklärte der HBO-Chef Boys.
Die wichtigsten Infos zur neuen "Harry Potter"-Serie auf einen Blick:
Pro Buch eine Staffel: Die neue "Harry Potter"-Serie wird aus 7 Staffeln bestehen – jede Staffel widmet sich einem der Originalbücher, von "Der Stein der Weisen" bis "Die Heiligtümer des Todes".
Großer 10-Jahres-Plan: HBO plant, die gesamte Serie in etwa 10 Jahren abzudrehen, damit die jungen Darsteller*innen während der Dreharbeiten altersmäßig zur Story passen.
J.K. Rowling im Hintergrund: Zwar wird J.K. Rowling nicht das Drehbuch schreiben, aber als ausführende Produzentin wichtige Entscheidungen begleiten. Ohne ihre Unterstützung hätte es die Serie nicht gegeben! Zudem ist Produzent David Heyman wieder an Bord, der schon bei der 8-teiligen Filmreihe entscheidend mitgewirkt hat.
HBO übernimmt: Der renommierte US-Sender HBO (bekannt für Serien wie "Game of Thrones") wird die Serie umsetzen. Geplant ist, dass sie beim Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) verfügbar ist. Ob und wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch offen.
Update: 15.07.2024
"Harry Potter"-Serie: Kehrt dieser Film-Star zurück??
Wie cool wäre das denn? "Harry Potter"-Star Matthew Lewis, der in den beliebten Filmen Neville Longbottom gespielt hat, verrät in einem neuen Interview mit People, dass er sich vorstellen könnte, in der Serie wieder in seine Rolle zu schlüpfen! Logischerweise nicht als Kind bzw. Jugendlicher, sondern als Erwachsener zu einem späteren Zeitpunkt: "Der Grund, warum ich diesen Job überhaupt angenommen habe, ist, dass ich eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne habe. Ich bin sehr, sehr schlecht darin, irgendetwas über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Ich habe im Laufe der Jahre viele Hobbys und Leidenschaften gehabt. Kein einziges davon betreibe ich noch. Ich verliebe mich wahnsinnig in Dinge und vergesse sie dann fast sofort wieder. Es ist nichts, wonach ich schaue oder machen möchte, aber ich würde nicht die Nase rümpfen. Es würde mich sehr interessieren, wenn es Neville als Erwachsener wäre – ein ganz anderer Vibe. Das könnte interessant sein. Ich würde mir das auf jeden Fall ansehen und in Betracht ziehen." Ob wir Neville als Erwachsenen und somit auch Matthew Lewis wieder in seiner Rolle sehen, ist eher unwahrscheinlich. Denn für die Serie ist geplant, ein Buch pro Staffel umzusetzen. Wir werden also wieder nach Hogwarts zurückkehren und Harry, Ron, Hermine, Neville, Draco & Co als Kinder und Jugendliche sehen. Als Erwachsene werden wir sie wahrscheinlich nur (wenn überhaupt) wie im Film ganz zum Schluss der Reihe in einer Art Zeitsprung in die Zukunft sehen.
"Harry Potter": Daniel Radcliffe hat wichtigen Tipp für die Serien-Verantwortlichen
Die Arbeiten an der "Harry Potter"-Serie stehen noch ganz am Anfang, sorgen aber schon für jede Menge Gesprächsstoff – auch unter den Film-Stars, von denen viele Fans hoffen, dass sie auch in der Serie die eine oder andere Rolle übernehmen. In einem Interview mit ET Online hat Daniel Radcliffe nun aber einen Tipp an das Team, das an der Serie arbeiten wird: "Lasst sie einfach noch Kinder sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, das im Zeitalter der sozialen Medien zu tun. Wir waren irgendwie ein bisschen früher dran." Damit spielt er darauf an, dass Social Media die Bedeutung des Berühmt seins im Vergleich zu der Zeit der Premiere der "Harry Potter"-Filme, stark verändert hat. Die Kinder, die jetzt Harry, Ron, Hermine, Draco und Co. spielen, werden noch viel mehr dem Druck und dem Auge der Öffentlichkeit ausgesetzt sein.
"Harry Potter"-Serie: Auf diese Staffel freut sich Daniel Radcliffe am meisten
Sieben Bücher und acht Filme, sich da für einen Lieblingsteil zu entscheiden, ist gar nicht so einfach! Aber doch hat jeder Fan seine Präferenz und ist gespannt, wie die Serie seinen*ihren Lieblingsteil umsetzt – und nicht nur die Fans. In einem Interview mit People hat "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe verraten, auf welchen Teil er sich besonders freut, diesen als Serien-Staffel zu sehen: "Den letzten [Harry Potter und die Heiligtümer des Todes]“. Ich meine, es wird noch eine Weile dauern, bis sie dazu kommen, nehme ich an, aber das war immer eines meiner Lieblingsbücher und -filme."
Update: 11.07.2024
"Harry Potter"-Serie: Creative Team gefunden – es kann endlich weitergehen!
ENDLICH! HBO’s "Harry Potter"-Serien-Projekt hat jetzt ein festes Creative-Team! Warner Bros. Discovery gab bekannt, dass Francesca Gardiner Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren wird. Mark Mylod wird ebenfalls mit an Bord der "Harry Potter"-Serie sein und bei mehreren Episoden Regie führen und die Serie produzieren. Mit Francesca und Mark wurden nun die zwei Schlüsselfiguren gefunden, die die Serie leiten. Als Nächstes soll nun das Casting und die Besetzung der Rollen anstehen! Wer wohl der neue Harry Potter wird? 👀
Update: 26.02.2024
"Harry Potter"-Serie: Warner Bros. Discovery CEO verrät voraussichtliches Startdatum!
Die neue "Harry Potter"-Serie sorgt bereits jetzt schon weltweit für viel Aufregung, dabei steht sie noch ganz in ihren Anfängen! Jetzt hat sich der CEO von Warner Bros. Discovery David Zaslav zu einem möglichen Zeitfenster geäußert, in dem die "Harry Potter"-Serie starten soll: "Wir waren nicht zurückhaltend über unsere Begeisterung von 'Harry Potter'. Der letzte Film wurde vor mehr als einem Dutzend Jahren gedreht. Ich war vor ein paar Wochen mit Casey [Bloys, CEO von HBO] und Channing [Dungey, Vorsitzender von Warner Bros Televison] in London und wir haben viel Zeit mit JK und ihrem Team verbracht. Beide Seiten sind begeistert, dieses Franchise neu zu beleben. Unsere Gespräche waren großartig, und wir könnten nicht aufgeregter sein über das, was vor uns liegt. Wir können es kaum erwarten, ein Jahrzehnt neuer Geschichten mit den Fans auf der ganzen Welt über Max zu teilen. Unser Ziel ist eine Premiere im Jahr 2026." Wir müssen uns wohl noch mindestens zwei Jahre gedulden, bis wir die erste Staffel der "Harry Potter"-Serie sehen können…
Update: 26.01.2024
"Harry Potter"-Serie: Warner Bros. TV gibt Update!
Die Produktion der "Harry Potter"-Serie hat bei Warner Bros. höchste Priorität. Channing Dungey, Vorsitzende der Warner Bros. TV Group gibt nun ein Update zum Stand der Serie: "Wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Autoren, um herauszufinden, wer diese Serie für uns leiten wird." Entgegen allen Gerüchten haben sie mit dem Casting der Schauspieler*innen noch nicht begonnen: "Der erste Schritt für uns ist es, herauszufinden, wer der Showrunner sein wird. Sobald wir das geklärt haben, können wir mit den [Casting]-Gesprächen beginnen. Der knifflige Teil sind die ersten beiden Bücher, in denen die Kinder eher jünger sind, so um die 11 oder 12", erklärt Channing Dungey im Interview mit Variety.
Update: 13.04.2023:
"Harry Potter": Max bestätigt Serie
Erste Spekulationen gab es vor knapp einer Woche, jetzt ist es offiziell und der ehemalige Streamingdienst HBO Max (jetzt Max) hat bestätigt, dass sie an einer "Harry Potter"-Serie arbeiten werden. Sie versprechen eine "getreue Adaption". Der Buchreihe von J.K.Rowling. Was können "Harry Potter"-Fans von dem neuen Projekt erwarten: auf jeden Fall eine völlig neue Besetzung. Zudem soll jede Staffel sich auf ein Buch konzentrieren. Der CEO von HBO & Max Content erklärt: "Harry Potter ist ein kulturelles Phänomen und es ist klar, dass die Liebe und der Durst nach der zauberhaften Welt ungebrochen sind. In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und J.K. Rowling wird diese neue Max-Original-Serie tief in jedes der ikonischen Bücher eintauchen, die die Fans über all die Jahre hinweg begeistert haben." Wir sind schon mega gespannt auf die Umsetzung!😍
"Harry Potter"-Serie: Es kann losgehen!
Warner Bros. Discovery soll kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung zur Produktion einer "Harry Potter"-Serie mit HBO Max stehen! Laut dem News-Portal Bloomberg, würde das Projekt direkt auf der Buchreihe von J.K.Rowling basieren und kein Spin-Off werden. Jede Staffel soll sich auf ein Buch konzentrieren. Das weist auf ein fortlaufendes Franchise hin, das sich über mehrere Jahre erstrecken würden. Die Autorin der Bücher würde zwar in gewissem Maß kreativ an der Serie beteiligt sein, aber nicht als Hauptautorin oder Showrunnerin fungieren. Ein Sprecher von HBO Max lehnte eine Stellungnahme bisher ab. Wir drücken die Daumen, dass es mit der "Harry Potter"-Serie klappt! 🤞🏻
