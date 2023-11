Zelda wird offiziell verfilmt! Wer wird Link spielen?

Thomas Brodie-Sangster ist mit 33 Jahren schon etwas älter als der jugendliche Link, aber der Schauspieler ist dafür bekannt, deutlich jünger auszusehen als sein tatsächliches Alter. Der Schauspieler könnte also immer noch ein Top-Kandidat für die Hauptrolle in "The Legend of Zelda" sein. Viele kennen Thomas aus dem Film "Love Actually" (damals war er gerade einmal 13 Jahr alt!), der Netflix-Serie "Das Damengambit" oder "Game of Thrones". Am bekanntesten ist er aber wohl für seine Rolle als Newt in der "Maze Runner"-Trilogie. Er könnte im Rennen um die Rolle von Link also einen kleinen Vorteil haben, da er den Regisseur Wes Ball durch die Dreharbeiten damals schon sehr gut kennt! 👀