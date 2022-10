Netflix: Tom Holland als "Zelda"-Hauptrolle verwirrt Fans

Netlfix: "Zelda"- Charakter-Poster veröffentlicht

Eine Sammlung an Werbeplakaten der Darsteller*innen einer "Legends of Zelda"-Serie von Netflix machte kürzlich die Runde auf den sozialen Medien. Diese gingen natürlich sofort viral bei den Fans.

Wie viele Gamer*innen sicherlich wissen, steht im Mittelpunkt des Videospiels der Charakter Link, der sich durch seine blonden Haare, die Elfenohren und dem grünen Outfit auszeichnet. Die Figuren-Poster zeigen auch alle weiteren Hauptfiguren aus den Spielen und es sind ganz deutlich einige SEHR bekannte Schauspieler*innen zu erkennen.

"Legend of Zelda": Tom Holland und andere Mega-Stars im Cast

Wer spielt nun in der Serie mit? Auf den Postern sind unter anderem ganz klar, Emma Watson als Prinzessin Zelda, Idris Elba als Ganon, Maisie Williams als Saria, Meryl Streep als Twinrova zu erkennen. Allein dieser Cast ist schon extrem krass besetzt, doch ein Poster schockt Fans ganz besonders: Tom Holland soll die Rolle des Link übernehmen! Mit den blondgefärbten Haaren hätten wir den "Spider-Man"-Star fast gar nicht erkannt. Es wäre auch nicht die erste Verfilmung eines Videospiels des Schauspielers: Erst zu Beginn des Jahres war er in der Hauptrolle des Nathan Drake in "Uncharted" zu sehen. Fans der "Zelda"-Videospiele wollten natürlich sofort wissen, wie lange es noch dauert, bis die Serie auf Netflix erscheint. Aber schnell kam die große Enttäuschung: Netflix arbeitet nicht an einer "Legends of Zelda"-Serie, die Poster wurden von einem Fan designt. Schade, wir hätten Tom wirklich gerne in dieser coolen Rolle gesehen!

