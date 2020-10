„Uncharted“-Verfilmung kommt endlich in die Kinos

Die Verfilmung des beliebten Videospiels „Uncharted“ ist schon seit einigen Jahren in der Mache. 2008 war zum ersten Mal von einer filmischen Adaption die Rede, danach folgten mehrere Regisseur- und Schauspielerwechsel. 2017 wurde Tom Holland als junger Nathan Drake, die Hauptfigur des Films und der Spiele, gecastet und im Februar diesen Jahres folgte Ruben Fleischer als Regisseur. Mitte März fiel schließlich die erste Klappe, kurze Zeit später musste die Produktion allerdings eine Corona-Pause einlegen. Erst im Juli konnte Tom Holland wieder mit den „Uncharted“-Dreharbeiten, die auch in Deutschland stattfinden, starten. Der Film soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen. Wie er als Nathan Drake aussieht, hat Tom jetzt verraten!

Bilder vom Set zeigen Tom Holland als Nathan Drake

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mit den Worten „Freut mich, euch kennenzulernen, ich bin Nate!“ zeigt sich Tom Holland zum ersten Mal als Nathan Drake, ausgerüstet mit Pistolenhalter und derben Boots. Einen Einblick in die Dreharbeiten gibt auch Nolan North, die US-Synchronstimme von Nathan Drake. Auf Twitter teilte er mehrere Bilder vom „Uncharted“-Set. Neben North haben auch viele Fans von Hauptdarsteller Tom Holland das Set besucht, mit einer süßen Aktion überraschte Holland seine Fans.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Twitter deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->