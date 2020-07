Endlich! Tom Holland verkündet Produktionsbeginn von „Uncharted“

Game-Verfilmungen sind gerade angesagt wie nie: Amazon arbeitet an einer „Fallout“ Spiele-Verfilmung, „Cyberpunk 2077“ wird zur Netflix-Serie und auch der „Uncharted“-Film macht Fortschritte. „Uncharted“ ist ein langjähriges Projekt, das schon einige Rückschläge einstecken musste. 2009 war zum ersten Mal ein Film über Abenteurer Nathan Drake im Gespräch, danach folgten jede Menge Regisseur- und Darsteller-Wechsel, bis schließlich „Spiderman“-Star Tom Holland als junger Nathan „Nate“ Drake gecastet wurde. Im März diesen Jahres sollte dann endlich die Dreharbeiten mit Regisseur Ruben Fleischer hinter der Kamera starten, doch der Corona-Virus machte Sony einen Strich durch die Rechnung. Jetzt macht ein Instagram-Post von Hauptdarsteller Tom Holland neue Hoffnung: Holland postet ein Foto von einem Stuhl am Set, auf dem Stuhl steht sein Rollenname „Nate“. Die Caption: Day one (Tag eins) #uncharted. Bestätigt der 24-Jährige damit offiziell den Start der Dreharbeiten? Auf Anfrage von IGN hat Sony bekannt gegeben, dass die Produktion der Videospiel-Verfilmung noch nicht begonnen hat, es soll aber bald losgehen.

„Uncharted“ Dreharbeiten: Wird der Film in Deutschland gedreht?

Ein Großteil der Dreharbeiten zu „Uncharted“ sollte in Berlin, genauer gesagt in den Filmstudios Babelsberg in Potsdam über die Bühne gehen. Aktuell ist noch unklar, ob „Spider-Man“ Tom Holland wirklich nach Deutschland kommt. Sony hat noch nicht bestätigt, ob die Produktion trotz der aktuellen Corona-Beschränkungen wie geplant in Potsdam stattfindet. Da die Dreharbeiten in Kürze starten sollen, ist Tom Holland vielleicht schon längst nach Deutschland gereist. In den USA soll „Uncharted“ am 16. Juli 2021 in die Kinos kommen, der deutsche Start-Termin steht noch nicht fest.

