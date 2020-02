Deshalb fliegt der "Spider-Man"-Star nach Deutschland

Vorerst ist für Tom Holland Schluss mit "Spider-Man": Denn in schon vier Wochen startet der Dreh seines neuen Films "Uncharted". Und wie es aussieht geht's für den Cast deshalb schon bald zu uns nach Deutschland. Der Hollywood-Blockbuster soll nämlich im Studio Babelsberg gedreht werden, das sich in Potsdam befindet. Neben dem "Spider-Man"-Darsteller kommt damit auch Tom Hollands Co-Star Mark Wahlberg in die deutsche Stadt. Alle Details rundum den Dreh sind natürlich streng geheim, damit sich die Schauspieler in Ruhe auf die Produktion konzentrieren können und auch keine Infos über den Film nach draußen gelangen.

Darum geht's in Tom Hollands neuem Film

In "Spider-Man" lieben wir Tom Holland als coolen Hauptdarsteller. Trotzdem freuen wir uns, ihn auch in anderen Filmen und mit anderen Charakteren zu sehen. "Uncharted" ist diesmal die Verfilmung eines Videospiels, in der Nathan Drake (Tom Holland), der der Nachfahre des Seefahrers Sir Francis Drake ist, die größten Schätze der Erde finden will. Um seine Fähigkeiten dafür auszubauen, nimmt ihn Victor „Sully“ Sullivan (Mark Wahlberg) unter seine Fittiche. Und bald darauf steht Drakes erstes Abenteuer an. Der Film wird jetzt schon als großer neuer Action-Hammer gehandelt und kann vor allem dank der tollen Besetzung durch den "Spider-Man"-Star wirklich ein Erfolg werden. Bisher war der Dreh jedoch leider etwas verflucht, da schon sieben Regisseure die Arbeit daran wieder aufegeben hatten. Auch momentan soll es noch keinen feststehenden Regisseur geben, obwohl das Ganze schon im bald starten soll. Es bleibt für Tom Holland und Co. also spannend!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!