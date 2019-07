"Spider-Man": Zendaya hat Angst, dass Tom Holland stirbt!

Zendaya: Angst um Tom Holland am Spider-Man Set!

Aktuell sind Zendaya und Tom Holland auf großer Promo-Tour für ihren neuen Kinofilm "Spider-Man: Far From Home". In Interviews erzählen sie regelmäßig, wie witzig die Dreharbeiten waren. Aber es gibt auch gefährliche Momente am Set. So schlimm, dass Zendaya sogar Angst hat, ihr Co-Star Tom Holland könne sterben! In einem Interview verriet die 22-Jährige: "Ich habe immer Angst um ihn. Was passiert, wenn er so hart arbeitet, dass er sich in dem Anzug übergeben muss. Dann kann er nicht – dann erstickt er!" Der Anzug von Spider-Man ist hauteng, das scheint Zendaya vor allem in Gesicht Angst zu machen. Schon süß, wie besorgt sie um ihren Co-Star ist. Deshalb vermuten viele, dass Tom und Zendaya heimlich ein Paar sind. Die beiden betonen jedoch immer wieder, dass sie nur gute Freunde sind. Tom bringt sich in letzter Zeit ziemlich oft in gefährliche Situationen. Bei einem Shooting ist der Schauspieler nämlich fast verbrannt. "Ich habe ihn bei den Dreharbeiten immer nur angeschaut und gedacht: Bitte, sei nicht krank", gesteht Zendaya weiter. Am Set haben sicher alle auf die Sicherheit der Schauspieler geachtet.

.@Zendaya and Jacob Batalon don't envy their #SpiderManFarFromHome co-star @TomHolland1996 because... he could puke on himself in the Spidey suit at any time. 😂 Watch our full interview at https://t.co/v0DNI7FVTl pic.twitter.com/7fAL1QKdrn — MTV NEWS (@MTVNEWS) 1. Juli 2019

Tom Holland: So krass ist der Spider-Man-Anzug

Der Anzug von Spider-Man ist ikonisch und sieht dazu noch ziemlich cool aus. Trotzdem bringt er so einige Tücken mit sich, die Tom Holland das Leben nicht besonders leicht machen. Neben Zendaya, die sich ständig Sorgen macht, dass der Schauspieler unter dem Anzug ersticken könnte, hat auch Tom ein paar Probleme mit dem Anzug. Essen und Trinken ist nämlich eine richtige Challenge unter dem Ding! "Die Augen meines Anzugs sind aus Glas und der Anzug aus Stoff. Das linke Auge kann man herausnehmen, wenn ich da so einen Silikonhalm durchstecke, kann ich aus einer Flasche trinken." Ok, das klingt echt kompliziert. Um seine Rolle gut zu spielen, nimmt Tom Holland wirklich viel in Kauf – davor kann man nur den Hut ziehen!

