Sind Tom Holland und Zendaya ein Paar? 

Schon letztes Jahr wurde gemunkelt, dass "Spider-Man"-Schauspielerin Zendaya Coleman (spielt Michelle) und Tom Holland (spielt Peter Parker) heimlich ein Paar sind. Jetzt spricht endlich Tom Holland selbst – und enttäuscht alle Fans, die die beiden Schauspieler shippen … Denn der Peter Parker-Darsteller sagte jetzt ganz trocken in einem Interview, als er gefragt wurde, als mehr als nur Freundschaft zwischen den "Spider-Man"-Kollegen ist: "Nah!" Eine Beziehung im Allgemeinen, kann er sich allerdings gut vorstellen, wie der 23-Jährige verrät: "Ich bin definitiv der Beziehungs-Typ. Flüchtige Geschichten sind überhaupt nicht meins, das ist nicht meine Art zu leben!"

Tom Holland & Zendaya: Mutter bestätigt Beziehung

Letztes Jahr postete die Seite JustJared ein Foto des ,,Gerüchte-Paars” von Z’s 22. Geburtstags. Auf der Feier ließ Tom Holland es sich natürlich nicht nehmen, bei seiner BFF zu sein! Denn die beiden Darsteller sind auch im Real Life total gut miteinander befreundet. Zendaya feierte ihren großen Tag zusammen mit all ihren Freunden und ihrer Family in London. Auf dem Foto posiert Zendaya gemeinsam mit ihrem "Spider-Man"-Kollegen in einem Sixtiess Look für die Kamera. Dazu steht geschrieben: "#Zendaya celebrates her 22nd birthday in style with friends and family in London. Her #SpiderMan costar and rumored real-life boyfriend Tom Holland was there for the special day!” Einer der Follower kommentierte das Bild mit: ,,Angeblicher Freund hahaha ihr träumt alle ein bisschen zu viel’’! (Zu deutsch: Zendaya feierte ihren 22. Geburtstag mit Freunden und Familie in London. Ihr Spider-Man Kollege und gemunkeltem Freund Tom Holland war an ihrem besonderen Tag auch da). Doch auf diesen Kommentar antwortete ihre Mutter Kiya mit : ,,Doch. Es ist wahr. Sie hatten nur einen kurzen Tiefpunkt”.

On an Instagram post about the possible blossoming romance, she commented: ‘Yes. It’s true. They been on the low for a while.’ pic.twitter.com/bMEmZjdfYc — Music News Facts (@musicnewsfact) 3. September 2018

Hacker Angriff auf Kiya Cole?

Im Zuge darauf löschte JustJared allerdings den gesamten Instagram-Post. Was geht da ab? Es stellt sich heraus, dass der Kommentar nicht von Zendayas Mutter Kiya Cole stammen soll, sondern von einem bösen Hacker, der sich in ihren Instagram-Account eingeloggt habe – naaa klar … ;–) Zendayas Mami behauptete, gehackt worden zu sein und nichts mit dem Kommentar unter dem Post zutun gehabt zu haben. ,,Mein Konto wurde letzte Woche gehackt", schrieb sie. "Nichts von dem was gepostet oder geschrieben wurde kam von mir. Von nichts habe ich weniger eine Ahnung, als wer wen gedatet hat. Bitte hört auf mich das zu fragen“. Zendaya und Tom haben sich beide aber nicht zu dem Vorfall geäußert.

