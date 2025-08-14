Nach „Superman“: Diese DC-Projekte kommen als nächstes

Andere Portale
Neben dem MCU gibt es nun auch das DCU, das neben „Superman“ auch in Zukunft noch viele weitere Filme und Serien haben wird. Damit du den Überblick behältst, haben wir für dich alle Projekte des neuen DC-Universums zusammengesammelt …

Man sieht das Logo von „DC Studios“ bestehend aus einem blauen Kreis mit vier Sternen und dem Schriftzug DC in der Mitte.
Filmfans aufgepasst: Unter diesem Logo werden ab sofort alle Filme und Serien im DCU veröffentlicht. Foto: IMAGO / imagebroker
DCU: Diese Filmprojekte sind in Arbeit

DC hat den Reboot Knopf gedrückt und ihr Film-Universum neu gestartet: Serien wie „Arrow“ oder „The Flash“ und Filme, wie „Man of Steel“ sind nicht mehr Teil des Kanons. Der allererste Film im neuen DC-Universum ist „Superman“ – doch darüber hinaus sind noch viele weitere Filme geplant. So wie es bei Marvel im MCU Phasen gibt, wird es auch im DCU „Phasen“ geben – nur heißen sie hier „Chapters“, also Kapitel. Das erste Kapitel im DCU heißt „Chapter One: Gods and Monsters“. Im Folgenden findest du alle Projekte, die man in diesem Kapitel erwarten kann … plus alle anderen Filme, die sich offiziell in Produktion befinden.

Chapter One: Gods and Monsters

  • Superman (10. Juli 2025)

  • Supergirl (26. Juni 2026)

  • Clayface (11. September 2026)

  • The Authority (Startdatum noch unbekannt)

  • The Brave and the Bold (Startdatum noch unbekannt)

  • Swamp Thing (Startdatum noch unbekannt)

  • Wonder Woman (Titel und Startdatum noch unbekannt)

Weitere Projekte

  • Teen Titans (Titel und Startdatum noch unbekannt)

  • Bane und Deathstroke (Titel und Startdatum noch unbekannt)

  • Sgt. Rock (Startdatum noch unbekannt)

Darüber hinaus hat James Gunn, der für DC das ist, was Kevin Feige für Marvel ist, bekannt gegeben, dass er nach dem moderaten finanziellen Erfolg von „Superman“ an einer „Superman-Saga“ arbeitet. Wie viele Teile diese „Saga“ beinhalten soll, ist noch unklar, aber Gunn hat bereits verraten, dass er das Skript für den zweiten Teil bereits fertig geschrieben hat und hofft, demnächst mit den Dreharbeiten beginnen zu können.

Diese Serien kann man im DCU erwarten

Ebenso wie es mittlerweile im MCU unzählige Serien mit teilweise mehreren Staffeln gibt, kann man vom DCU dasselbe erwarten. Um genau zu sein, war die Serie „Creature Commandos“ das erste Projekt im DCU und hat damit den Kick-off gegeben. Bis dato sind sechs Shows für das erste Kapitel geplant – plus drei weitere, die sich bereits in Produktion befinden:

Chapter One: Gods and Monsters

  • Creature Commandos (Staffel 1, Startdatum für Staffel 2 noch unbekannt)

  • Peacemaker (Staffel 2 erscheint am 21. August 2025, Staffel 1 findet man auf RTL+)

  • Lanterns (Frühjahr 2026)

  • Booster Gold (Startdatum noch unbekannt)

  • Waller (Startdatum noch unbekannt)

  • Paradise Lost (Startdatum noch unbekannt)

Weitere Projekte

  • Blue Beetle (Titel und Startdatum noch unbekannt)

  • Mister Miracle (Startdatum noch unbekannt)

DC Elseworlds: Was hat es damit auf sich?

Unter „Elseworlds“ kann man alle Projekte verstehen, die in anderen Universen spielen, aber trotzdem von DC herausgebracht werden. Das ist so wie bei Marvel, wo es ja auch ein Multiversum gibt, in dem viele verschiedene Geschichten passieren. Die folgenden Filme gehören bereits zu „Elseworlds“ oder werden unter diesem Banner erscheinen:

  • Teen Titans Go! (Animationsserie, seit 2013)

  • Joker (Film, 2019)

  • Harley Quinn (Animationsserie, seit 2019)

  • Superman & Lois (Serie, 2021-2024)

  • The Batman (Film, 2022)

  • Merry Little Batman (Animationsfilm, 2023)

  • The Penguin (Serie, 2024)

  • Joker: Folie à deux (Film, 2024)

  • The Batman: Part II (Film, 2027)

  • Constantine 2 (Film, Startdatum noch unbekannt)

  • The Jurassic League (Animationsfilm, Startdatum noch unbekannt)

  • Starfire! (Animationsserie, Startdatum noch unbekannt)

  • My Adventures with Green Lantern (Animationsserie, Startdatum noch unbekannt)

Gibt es noch weitere Projekte im Hause DC?

Videospiele

Auch wenn es in der Hinsicht bisher noch keine einzige Ankündigung gibt, ist auch die Integration von Videospielen Teil von James Gunns Vision für das DCU. Man weiß bis jetzt nicht weiß, ob oder welche Videospiele geplant sind, aber es gab bereits Cameos von DCU-Charakteren in anderen Spielereihen. So tauchte Superman in „Fortnite“ auf, während man den Peacemaker in „Mortal Kombat 1“ sehen konnte.

Shorts

Darüber hinaus hat das DCU mit dem digitalen Erscheinen von „Superman“ auch seinen ersten Short bekommen. Bei dem handelt es sich um einen Animationskurzfilm, in dem Krypto, also Supermans Hund, eine Taube jagt. Es sind noch drei weitere Shorts mit Krypto geplant, die 2026 erscheinen sollen.

Rückkehrende Schauspieler*innen

Auch wenn James Gunn viele Inhalte, die vor „Peacemaker“-Staffel 1 passiert sind, aus dem Kanon gestrichen hat, so hat er dennoch Interesse, einige Schauspieler und Schauspielerinnen für das DCU in den Rollen zurückzuholen, die sie vorher gespielt haben. Bisher hat Gunn behauptet, dass er diese Darsteller*innen gerne im DCU sehen wollen würde:

  • Idris Elba als Bloodsport (bekannt aus „The Suicide Squad“)

  • Margot Robbie als Harley Quinn

