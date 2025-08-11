„Lilo & Stitch“: Startdatum für Disney+ bekannt gegeben

Die neuen Kino-Eskapaden von Lilo und Stitch basieren auf dem Animationsoriginal aus dem Jahr 2000. In diesem ist das Alien-Experiment Stitch des eher verschrobenen Wissenschaftlers Juumba Jookiba auf die Erde geflüchtet, da er in eine Strafkolonie verbannt werden soll. Dort trifft Stitch auf Lilo, die ihn als Haustier adoptiert – unwissend, dass in Stitch mehr als gefährliche Kräfte lauern …

Im Live-Action-Remake ist das jetzt nicht großartig anders. Die Story ist weitestgehend dieselbe. Nur hier und dort gibt es kleine Unterschiede: So verkleiden sich Jumba (Zach Galifianikis) und Agent Pleakley (Billy Magnussen) nicht mehr, sondern nehmen gleich die Gestalt zweier Menschen an. Und anstelle von Kapitän Gantu, der im Original der Bösewicht war, füllt nun Jumba die Rolle des Antagonisten aus.