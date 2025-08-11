„Lilo & Stitch“: Startdatum für Disney+ bekannt gegeben
Der bisher erfolgreichste Disney-Film des Jahres läuft zwar noch in vereinzelten Kinos, aber es dauert nicht mehr lange, bis der Film auf Disney+ aufschlägt. Wann genau erfährst Du im Folgenden …
„Lilo & Stitch“: Handlung
Die neuen Kino-Eskapaden von Lilo und Stitch basieren auf dem Animationsoriginal aus dem Jahr 2000. In diesem ist das Alien-Experiment Stitch des eher verschrobenen Wissenschaftlers Juumba Jookiba auf die Erde geflüchtet, da er in eine Strafkolonie verbannt werden soll. Dort trifft Stitch auf Lilo, die ihn als Haustier adoptiert – unwissend, dass in Stitch mehr als gefährliche Kräfte lauern …
Im Live-Action-Remake ist das jetzt nicht großartig anders. Die Story ist weitestgehend dieselbe. Nur hier und dort gibt es kleine Unterschiede: So verkleiden sich Jumba (Zach Galifianikis) und Agent Pleakley (Billy Magnussen) nicht mehr, sondern nehmen gleich die Gestalt zweier Menschen an. Und anstelle von Kapitän Gantu, der im Original der Bösewicht war, füllt nun Jumba die Rolle des Antagonisten aus.
„Lilo & Stitch“: Fortsetzung
Da „Lilo & Stitch“ ein gigantischer Erfolg in den Kinos war und über eine Milliarde US-Dollar weltweit eingespielt hat, ist es wohl keine große Überraschung, dass Disney bereits eine Fortsetzung angekündigt hat. Wann diese erscheinen soll, ist bis dato noch unklar, aber an Vorlagen für einen zweiten Teil mangelt es nicht. Neben einer Animationsserie mit 65 Folgen, die von 2003 bis 2006 ausgestrahlt wurde, gibt es auch noch drei weitere Filme, die damals auf DVD erschienen. In diesen Projekten geht es überwiegend um die restlichen 626 Experimente Jumbas, wie Angel, Leroy oder Reuben – alle drei werden im Live-Action-Remake übrigens referenziert.
„Lilo & Stitch“: Release auf Disney Plus
Wenn du sehen möchtest, ob die Änderungen, die für das Remake vorgenommen wurden, funktionieren oder nicht, kannst du dir schon sehr bald auch von zu Hause aus ein Bild davon machen. Bereits am 03. September erscheint „Lilo & Stitch“ auf Disney Plus. Fun-Fact: Ursprünglich war der Film ohnehin nur als Disney Plus-Release geplant und sollte gar nicht im Kino erscheinen – scheinbar wurden Lilo & Stitch anfangs unterschätzt.