Andere Portale
Kategorien
PUR Abo
Folge BRAVO
Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram
'ohana

„Lilo & Stitch“: Startdatum für Disney+ bekannt gegeben

bravo-logo
BRAVO Team

Der bisher erfolgreichste Disney-Film des Jahres läuft zwar noch in vereinzelten Kinos, aber es dauert nicht mehr lange, bis der Film auf Disney+ aufschlägt. Wann genau erfährst Du im Folgenden …

Stitch sitzt auf dem Boden und sieht aus wie ein Hund.
I'll be needing Stitch(es): Es dauert nicht mehr lang, bis „Lilo & Stitch“ auf Disney+ erscheint. Foto: IMAGO / Landmark Media
Auf Pinterest merken

„Lilo & Stitch“: Handlung

Die neuen Kino-Eskapaden von Lilo und Stitch basieren auf dem Animationsoriginal aus dem Jahr 2000. In diesem ist das Alien-Experiment Stitch des eher verschrobenen Wissenschaftlers Juumba Jookiba auf die Erde geflüchtet, da er in eine Strafkolonie verbannt werden soll. Dort trifft Stitch auf Lilo, die ihn als Haustier adoptiert – unwissend, dass in Stitch mehr als gefährliche Kräfte lauern …

Im Live-Action-Remake ist das jetzt nicht großartig anders. Die Story ist weitestgehend dieselbe. Nur hier und dort gibt es kleine Unterschiede: So verkleiden sich Jumba (Zach Galifianikis) und Agent Pleakley (Billy Magnussen) nicht mehr, sondern nehmen gleich die Gestalt zweier Menschen an. Und anstelle von Kapitän Gantu, der im Original der Bösewicht war, füllt nun Jumba die Rolle des Antagonisten aus.

„Lilo & Stitch“: Fortsetzung

Da „Lilo & Stitch“ ein gigantischer Erfolg in den Kinos war und über eine Milliarde US-Dollar weltweit eingespielt hat, ist es wohl keine große Überraschung, dass Disney bereits eine Fortsetzung angekündigt hat. Wann diese erscheinen soll, ist bis dato noch unklar, aber an Vorlagen für einen zweiten Teil mangelt es nicht. Neben einer Animationsserie mit 65 Folgen, die von 2003 bis 2006 ausgestrahlt wurde, gibt es auch noch drei weitere Filme, die damals auf DVD erschienen. In diesen Projekten geht es überwiegend um die restlichen 626 Experimente Jumbas, wie Angel, Leroy oder Reuben – alle drei werden im Live-Action-Remake übrigens referenziert.

„Lilo & Stitch“: Release auf Disney Plus

Wenn du sehen möchtest, ob die Änderungen, die für das Remake vorgenommen wurden, funktionieren oder nicht, kannst du dir schon sehr bald auch von zu Hause aus ein Bild davon machen. Bereits am 03. September erscheint „Lilo & Stitch“ auf Disney Plus. Fun-Fact: Ursprünglich war der Film ohnehin nur als Disney Plus-Release geplant und sollte gar nicht im Kino erscheinen – scheinbar wurden Lilo & Stitch anfangs unterschätzt.

Mehr News zu Disney
Man sieht Jamie Lee Curtis in einem blauen Pyjama und Lindsay Lohan in einem rosa Pyjama in einem Schlafzimmer stehen. Die beiden schauen entsetzt nach vorne. - Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection
Freakier Friday: Wie freaky ist der Disney-Film wirklich?

2003 tauschten Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis in „Freaky Friday“ bereits einmal die Körper. In „Freakier Friday“ passiert dem Mutter-Tochtergespann dasselbe nochmal – doch diesmal gibt es einen noch viel größeren Haken …

Spider-Man: Brand New Day: Alle Infos zum vierten Film mit Tom Holland! - Foto: IMAGO / Capital Pictures
"Spider-Man: Brand New Day": Drehstart + SO sieht der neue Spider-Man-Anzug aus! 🕷️👀

ENDLICH ist es sicher: Es wird einen vierten "Spider-Man"-Film mit Tom Holland geben! Alle Infos zum Film haben wir hier für dich gesammelt.

Man sieht Jake Sully und Neytiri als Navi in einem neon-lila Licht. Sie pressen ihre Nasen aneinander. - Foto: IMAGO / Capital Pictures
Avatar 3: Der erste Trailer ist da🔥🌊

„Avatar 3“ ist einer der meist erwarteten Filme des Jahres. Jetzt gibt es endlich einen ersten Trailer – und der hat es in sich …

NewsKinoDisney
Ahsoka Tona hebt mit geschlossenen Augen die Hand. Sie trägt ein weißes Gewand. Im Hintergrund kann man Teile eines roten Raumschiffs erkennen. - Foto: IMAGO / Landmark Media
„Ahsoka“ Staffel 2: Wann geht die „Star Wars“-Serie endlich weiter?

Seit viele Jahren erfreut sich Ahsoka Tano bei „Star Wars“-Fans großer Beliebtheit – kein Wunder, dass sie ihre eigene Serie bekommen hat. Alle Informationen zur Serie und zur zweiten Staffel findest Du hier …

Percy Jackson: Die Serie: Alle Infos zu Staffel 3 - Foto: © 2023 Disney
"Percy Jackson: Die Serie" Staffel 3: Dreharbeiten gestartet 😍

Nach dem mega Erfolg von Staffel 1 war es keine Überraschung, dass "Percy Jackson: Die Serie" um eine zweite Staffel verlängert wird. Doch bereits neun Monate VOR dem Start dieser nun weitere News: Staffel 3 wurde ebenfalls bestätigt! Alles, was du über diese wissen musst, erfährst du hier!

Indira und Schmidti bedrückt auf einem Bett - Foto: RTL II
„Berlin – Tag und Nacht“: Schock-Diagnose für Indira!

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Die Situation zwischen Oliver und Janni spitzt sich zu und Indira bekommt eine erschreckende Nachricht.

Almost Monday stehen vor einem Auto und posen - Foto: Harry Deadman
almost monday über eigenen Song: „Ich wünschte, wir hätten ihn nicht veröffentlicht“

almost monday verraten uns im BRAVO.de Interview, welchen ihrer bisherigen Songs sie besonders mögen und welchen sie überhaupt nicht mehr leiden können. 😅

Percy Hynes White in seiner Rolle als Xavier in der ersten Staffel von Wednesday, schaut kritisch - Foto: Netflix
„Wednesday“: Kehrt Xavier-Darsteller Percy Hynes White nochmal zurück? 👀

Percy Hynes White aka Xavier Thorpe in „Wednesday“ ist in Staffel 2 nicht mehr Teil der Serie. Gibt es aber vielleicht doch noch eine Chance auf seine Rückkehr?