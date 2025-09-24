„Spider-Man: Brand New Day“: Wie geht es nach Tom Hollands Verletzung weiter?🕷️👀

Nachdem die Welt vergessen hat, wer Peter Parker und somit auch Spider-Man ist, will Peter seinen Fokus aufs College legen und seine Rolle Superheld erstmal vergessen. Doch eine neue Bedrohung bringt seine Freund*innen in große Gefahr und er muss sein Versprechen brechen und wieder in seinen Spider-Man-Anzug schlüpfen. Dabei findet er einen unerwarteten Verbündeten, der ihm dabei hilft, seine Liebsten zu beschützen.

Der vierte Teil der Spider-Man-Reihe mit Tom Holland unterscheidet sich aber in einem Punkt seinen Vorgängern: Es gibt eine direkte Verbindung zu den Comics! "Brand New Day" ist einer der bekanntesten Spider-Man-Geschichten. Der Grund: Diese steht in Verbindung mit der berüchtigten "One More Day"-Story. Die Verwendung könnte also ein starker Hinweis darauf sein, wie es für Tom Hollands Spider-Man im MCU weitergeht. 👀

Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Story im Comic. Vor „One More Day“ geschahen einige fragwürdige Dinge, die bei den Fans für große Aufregung sorgten und damit sogar zu den meist-gehassten Comic-Stories aller Zeiten gehört.„One More Day“ war dann quasi ein harter Reset: Keiner wusste mehr, wer hinter Spider-Man steckt, seine Ehe mit Mary Jane gab es niemals und Harry Osborn kehrt zurück. Auch „Spider-Man: No Way Home“ endet damit, dass keiner mehr weiß, wer Peter Parker ist – nicht einmal sein bester Freund Ned und seine große Liebe MJ! Der letzte Film war also eine lose Adaption von „One More Day“. Wird also angelehnt an den nächsten Teil weitergehen? Das wird wohl auch nur sehr wage, und mit vielen Neuinterpretationen möglich sein …

Aber schauen wir doch mal, wer unter anderem als Bösewicht infrage kommt: Mister Negative aka Martin Li, der mit der Wohltätigkeits-Organisation F.E.A.S.T in Verbindung gebracht wird. Zuschauer*innen, die bei „Spider-Man: No Way Home“ besonders gut aufgepasst haben, wissen: Dort hat Tante May gearbeitet!

Produzentin Amy Pascal hat gegenüber Deadline erwähnt: „Wir müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er beschlossen hat, nicht mehr Peter Parker zu sein, sondern sich darauf zu konzentrieren, Spider-Man zu sein, weil es zu schwer war, Peter Parker zu sein. Darum geht es also in dem Film.“

Auch Spider-Man-Darsteller Tom Holland selbst hat sich schon zu dem Film geäußert: „Ich weiß, dass wir dich am Ende von No Way Home mit einem gewaltigen Cliffhanger zurückgelassen haben, also ist 'Spider-Man: Brand New Day' ein Neuanfang. Genau das ist es. Das ist alles, was ich sagen kann.“ Viel wissen wir also noch nicht und die Möglichkeiten scheinen unendlich. Aber wofür auch immer sich die Verantwortlichen entscheiden: Es wird definitiv spannend! Insbesondere, weil eine Sache jetzt ganz anders wird …