Star Wars: Erster Trailer zu „The Mandalorian and Grogu“🚀

„Rise of Skywalker“ ist seit 2019 der letzte Eintrag im filmischen Kosmos des wohl größten Weltraumfranchise. Doch nach knapp sieben langen Jahren wird die Dürre an mangelnden „Star Wars“-Filmen endlich beendet – denn es gibt neue Filme am Horizont:

„The Mandalorian and Grogu“ (Kinostart: 22. Mai 2026)

„The Mandalorian and Grogu“ ist prinzipiell der Ersatz für die vierte Staffel von „The Mandalorian“ (seit 2019). Worum es inhaltlich gehen soll, ist noch nicht wirklich bekannt, obwohl von vielen Seiten die Theorie besteht, dass in dem Film die Storystränge aus Serien, wie „The Mandalorian“, „The Book of Boba Fett“ oder „Ahsoka“ zusammengeführt werden sollen. Geschrieben wurde der Film von Jon Favreau und Dave Filoni, die bereits für viele weitere „Star Wars“-Projekte verantwortlich waren. Als Cast-Mitglieder kann man bis dato folgende Schauspieler*innen erwarten: