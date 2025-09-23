„The Life of a Showgirl“: Der Vorverkauf für den zweiten Taylor Swift Film hat begonnen🎤
Swifties hergehört: Nach der großen Albumankündigung kommt nun auch ein Film zu „The Life of a Showgirl“ in die Kinos. Und wir sagen dir, wann und wo der Film erscheint …
„The Life of a Showgirl“: Warum bringt Taylor Swift einen Film ins Kino?
Die Antwort auf diese Frage ist recht einfach: 2023 hat Taylor Swift mit „The Eras Tour“ einen Konzertfilm veröffentlicht, der allen Swifties, die keine Tickets für die Eras-Tour bekommen haben, die Chance bot, das Konzert trotzdem zu erleben. Der Film war ein gigantischer finanzieller Erfolg – vor allem für Swift, die den Film ohne ein großes Studio veröffentlicht hatte und somit über 170 Millionen US-Dollar durch die Kinoauswertung verdienen konnte.
Keine große Überraschung also, dass sie diesen Erfolg replizieren möchte, aber es gibt ein Problem: Wie kann es einen Konzertfilm zu einem Album geben, das bisher noch nicht erschienen ist – und für das es noch keine Konzerte gab?
„The Life of a Showgirl“: Wird der Film wieder ein Konzertfilm?
Nein, diesmal geht Taylor Swift ihr filmisches Experiment etwas anders an. Um die Veröffentlichung ihres zwölften Studio-Albums „The Life of a Showgirl“ zu feiern, wird ihr gleichnamiger Film dazu eine Art Release-Party. In 89 Minuten bekommt man als Swiftie nicht nur das Musikvideo zum ersten Track des Albums „The Fate of Ophelia“ zu Gesicht, sondern auch exklusive Einblicke in die Produktion des Videos, sowie Swifts Gedanken rund um den Song. Der Streifen wird insgesamt ein sehr schmales Auswertungsfenster von insgesamt drei Tagen haben. Konkret: Der Film wird vom 03. Oktober bis zum 05. Oktober gezeigt … aber auch in deutschen Kinos?
„The Life of a Showgirl“: Kinostart in Deutschland
Gute Nachrichten, denn der Film bekommt auch nach Deutschland. Kinoketten wie Cinemaxx oder UCI listen den Film bereits in ihrem Programm – und der Vorverkauf beginnt heute! Konkret: Ab 15 Uhr kann man sich zum Beispiel bei Cinemaxx Karten für das neueste Taylor Swift Kinoerlebnis sichern. Den Link zum Vorverkauf findest du durch einen Klick hier.
In den USA ist dieser bereits in vollem Gange und stellt rekordverdächtige Zahlen auf: Die Kinokette AMC berichtet nämlich, dass der neueste Taylor Swift-Film der bereits am 6. meist-vorverkaufte Film aller Zeiten für die Kinokette ist. Damit hat der Film bereits 15 Millionen US-Dollar eingespielt, bevor er überhaupt in einem Kino angelaufen ist. Wie die Zahlen und Taylor Swifts zweites Kinoabenteuer am Ende des Tages sein werden, ist noch unklar … im wahrsten Sinne des Wortes, denn es wird davon ausgegangen, dass vorab auch kein Trailer veröffentlicht wird.