„The Life of a Showgirl“: Der Vorverkauf für den zweiten Taylor Swift Film hat begonnen🎤

Nein, diesmal geht Taylor Swift ihr filmisches Experiment etwas anders an. Um die Veröffentlichung ihres zwölften Studio-Albums „The Life of a Showgirl“ zu feiern, wird ihr gleichnamiger Film dazu eine Art Release-Party. In 89 Minuten bekommt man als Swiftie nicht nur das Musikvideo zum ersten Track des Albums „The Fate of Ophelia“ zu Gesicht, sondern auch exklusive Einblicke in die Produktion des Videos, sowie Swifts Gedanken rund um den Song. Der Streifen wird insgesamt ein sehr schmales Auswertungsfenster von insgesamt drei Tagen haben. Konkret: Der Film wird vom 03. Oktober bis zum 05. Oktober gezeigt … aber auch in deutschen Kinos?