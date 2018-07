Steckbrief Taylor Swift

Name: Taylor Alison Swift

Geboren: 13. Dezember 1989 / Reading, Pennsylvania ( USA )

Sternzeichen: Schütze

Größe: 1,80 m

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

Ihr einstiges Markenzeichen: Cowboy Boots und blonde Locken

Erfolg: Sie verkaufte weltweit laut IFPI 170 Millionen Tonträger (Stand: Februar 2015) und gehört damit zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Wow - Glückwunsch Taylor!

Beginn der Karriere: Im Alter von neun Jahren erwacht ihr Interesse für Musical Theater und sie performt an der Berks Youth Theatre Academy in Produktionen wie "Grease", "Annie", "Bye Bye Birdie" und "The Sound of Music". Regelmäßig reist sie nach New York an den Broadway, um Gesangs- und Schauspielunterricht zu nehmen.