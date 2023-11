Taylor Swift in "Deadpool 3"!? 😱😍

Die Vermutungen über eine Rolle in "Deadpool 3" von Taylor Swift scheinen größtenteils darauf zu basieren, dass die Sängerin kürzlich Zeit mit den Stars des Films Ryan Reynolds und Hugh Jackman, sowie dem Regisseur Shawn Levy verbracht hat. Außerdem soll Taylors Kurzfilm zu "All Too Well" im gleichen Haus gefilmt worden sein, wie das Kurzvideo zu "Deadpool 3" von Ryan und Hugh. Zufall? 🤔 Bereits im September hat Shawn Levy über diverse Gerüchte zu prominenten Gastauftritten verraten: "Ich möchte mich dazu lieber nicht äußern, aber ich sage Folgendes: Die Gerüchte über Schauspieler*innen, Sänger*innen und Sport-Stars, die alle in 'Deadpool 3' mitspielen sollen, sind fabelhaft. Wenn ich nur das Internet lesen würde, hätte ich die beste Besetzung, die jemals in der Geschichte des Kinos zusammengestellt wurde. Also werde ich einfach sagen, dass einige dieser Gerüchte wahr sind und einige nicht." So ganz ausgeschlossen scheint ein Taylor Swift Auftritt in dem Film also nicht zu sein. 👀 In einem neuen Interview mit The Wrap erklärt der Regisseur, dass er ein für alle Mal genug von den Fragen nach Taylor in "Deadpool 3" hat: "Ich werde das Ganze nicht kommentieren. ‚Kein Kommentar‘. Das ist ein doppelter Schlag: Es ist Taylor-bezogen, und es ist MCU-bezogen. Ich bin kein Dummkopf. Ihr müsst abwarten und sehen." "Deadpool 3" soll im Mai 2024 in die Kinos kommen – bis dahin müssen wir uns also noch gedulden, um herauszufinden, ob Taylor wirklich im Film mitwirkt!