Tour-Highlights 2024: Diese Mega-Stars kommen nach Deutschland!

Reneé Rapp begann ihre Karriere am Broadway mit einer Hauptrolle in "Mean Girls". Nach Ende des Musicals konnte sie sich eine Rolle in der Serie "The Sex Life of College Girls". Ihre große Liebe ist und bleibt aber die Musik, weshalb sie sich entschlossen hat, die Serie nach der kommenden dritten Staffel zu verlassen, um sich auf ihre Karriere als Sängerin zu konzentrieren. Im August 2023 hat sie ihr Debüt-Album "Snow Angel" veröffentlicht, das von den Fans bereits mit großer Vorfreude erwartet wurde. Bisher war sie größtenteils nur in den USA live unterwegs, jetzt haben auch die europäischen Fans die Möglichkeit, die Überfliegerin aus den Vereinigten Staaten live zu erleben. Während ihrer "Snow Hard Feelings"-Tour kommt sie für zwei Konzerte nach Deutschland:

15. Februar in Köln

16. Februar in Berlin